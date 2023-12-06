Güvenlik araştırmacıları: iPhone'un kilit moduna fazla güvenmeyin!

Yaygın inanışın aksine iPhone'lara da kötü amaçlı yazılım bulaşabiliyor ancak bu nadir oluyor. Sıfır gün güvenlik açıklarından ve sıfır tıklama güvenlik açıklarından yararlanan saldırganlar, kullanıcı cihazına zararlı bulaştırabiliyor ancak bu karmaşık saldırılar genel olarak maliyetli ve gerçekleştirilmesi zor.
Sahte iPhone kilit modu!
Jamf Threat Labs, iPhone'un kilit modunda olmadığı halde olduğu gibi davranmasını sağlayan, bir teknik geliştirdi. Kullanıcı kilit moduna geçiş yapıyor, cihaz yeniden başlatılıyor ancak sonrasında Safari tarayıcı, kullanıcıyı koruyacak eylemlerde bulunmuyor, sahte uyarılar gösteriyor. Bu, kilitleme modu, iPhone veya iOS ile ilgili bir güvenlik açığı değil. Onaysız değişiklik adı verilen bu teknik yalnızca halihazırda kötü amaçlı yazılım bulaşmış cihazda çalışıyor. Jamf, aslında kilit modunun sınırlamadan ibaret olduğuna dikkat çekiyor. Kilit modu, kötü amaçlı yazılımları bulup sistemden silen anti malware yazılımları gibi davranmıyor, yalnızca saldırganın kullanabileceği giriş noktalarını azaltıyor.
Jamf, iPhone’un kilitleme modunu bu şekilde manipüle etmenin kullanıcıları yanlış güvenlik duygusuna kaptırabileceğini düşünüyor. Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi bu teknik yalnızca kötü amaçlı yazılım bulaşmış iPhone’da mümkün. Bunun gibi karmaşık saldırılar çok pahalı olmakla birlikte kayda değer kaynaklar olmadan gerçekleştirilmesi zor. Dolayısıyla diplomat veya siyasi gazeteci olmayan sıradan bir kullanıcının bu tür güvenlik riskleri konusunda endişelenmesine gerek yok. Apple da kilit modunu tanıtırken yüksek saldırı riski taşıyan belli kişiler için olduğunu açıkça belirtmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.