Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güvenlik araştırmacıları: iPhone'un kilit moduna fazla güvenmeyin!

    iOS 16 ile gelen Kilit modu, yüksek profilli kişileri karmaşık siber saldırılardan korumak için tasarlanmış bir güvenlik özelliği. Ancak araştırmacılar, bu modun koruma sağlamadığını ortaya çıkardı.
    iphone kilit modu güvenlik açığı Tam Boyutta Gör
    Kilit modu, iOS 16 ile hedefli saldırı riski yüksek olan bireylere yönelik olağanüstü bir koruma önlemi olarak tanıtıldı. Bu mod, mesajlaşma işlevini sınırlamak, kablolu bağlantıları devre dışı bırakmak ve güvenli olmayan siteleri engellemek gibi çeşitli kısıtlamalar uyguluyor. Kilitleme modu açıldığında değişikliklerin uygulandığından emin olmak için cihazın yeniden başlatılması gerekiyor. Ancak, Jamf Tehdit Threat Labs’teki araştırmacılar bu güvenlik önleminin manipüle edilebileceğini gösterdi.

    Yaygın inanışın aksine iPhone'lara da kötü amaçlı yazılım bulaşabiliyor ancak bu nadir oluyor. Sıfır gün güvenlik açıklarından ve sıfır tıklama güvenlik açıklarından yararlanan saldırganlar, kullanıcı cihazına zararlı bulaştırabiliyor ancak bu karmaşık saldırılar genel olarak maliyetli ve gerçekleştirilmesi zor.

    Sahte iPhone kilit modu!

    Jamf Threat Labs, iPhone'un kilit modunda olmadığı halde olduğu gibi davranmasını sağlayan, bir teknik geliştirdi. Kullanıcı kilit moduna geçiş yapıyor, cihaz yeniden başlatılıyor ancak sonrasında Safari tarayıcı, kullanıcıyı koruyacak eylemlerde bulunmuyor, sahte uyarılar gösteriyor. Bu, kilitleme modu, iPhone veya iOS ile ilgili bir güvenlik açığı değil. Onaysız değişiklik adı verilen bu teknik yalnızca halihazırda kötü amaçlı yazılım bulaşmış cihazda çalışıyor. Jamf, aslında kilit modunun sınırlamadan ibaret olduğuna dikkat çekiyor. Kilit modu, kötü amaçlı yazılımları bulup sistemden silen anti malware yazılımları gibi davranmıyor, yalnızca saldırganın kullanabileceği giriş noktalarını azaltıyor.

    Jamf, iPhone’un kilitleme modunu bu şekilde manipüle etmenin kullanıcıları yanlış güvenlik duygusuna kaptırabileceğini düşünüyor. Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi bu teknik yalnızca kötü amaçlı yazılım bulaşmış iPhone’da mümkün. Bunun gibi karmaşık saldırılar çok pahalı olmakla birlikte kayda değer kaynaklar olmadan gerçekleştirilmesi zor. Dolayısıyla diplomat veya siyasi gazeteci olmayan sıradan bir kullanıcının bu tür güvenlik riskleri konusunda endişelenmesine gerek yok. Apple da kilit modunu tanıtırken yüksek saldırı riski taşıyan belli kişiler için olduğunu açıkça belirtmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çelik bileklik nasıl küçültülür çıkma motor alınır mı telefonun üstündeki küçük delik ne işe yarar ppf kaplama ekşi 2.0 motor ne kadar yakar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız