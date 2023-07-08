Microsoft, Anonymous Sudan'ın kullanıcı verilerine eriştiği iddiasını reddetti

Microsoft, 30 milyondan fazla hesabın verilerinin çalındığını reddetti
Anonim Sudan, iddia edilen Microsoft verileri hazinesine 50.000 dolarlık bir fiyat etiketi koydu. Ayrıca iddialarının kanıtı olarak veritabanının küçük bir alt kümesini (yaklaşık 100 e-posta ve şifre kombinasyonu) Microsoft'a sağladılar. Microsoft ise bir bilgisayar korsanlığı sendikasının veritabanını ihlal ettiği ve kullanıcı verilerine eriştiği iddialarını reddetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)