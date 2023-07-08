Microsoft, Anonymous Sudan'ın kullanıcı verilerine eriştiği iddiasını reddetti

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Anonim Sudan hacker topluluğu, Microsoft'u başarıyla hacklediğini ve 30 milyondan fazla Microsoft hesabına, e-postasına ve parolasına erişimi olduğunu duyurmuştu ve satılmakta olan bir sürü Microsoft kullanıcı verisine sahip olduğunu da iddia etmişti. Konu ile ilgili açıklama ise nihayet Microsoft'tan geldi.

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Microsoft, 30 milyondan fazla hesabın verilerinin çalındığını reddetti

Anonim Sudan, iddia edilen Microsoft verileri hazinesine 50.000 dolarlık bir fiyat etiketi koydu. Ayrıca iddialarının kanıtı olarak veritabanının küçük bir alt kümesini (yaklaşık 100 e-posta ve şifre kombinasyonu) Microsoft'a sağladılar. Microsoft ise bir bilgisayar korsanlığı sendikasının veritabanını ihlal ettiği ve kullanıcı verilerine eriştiği iddialarını reddetti.

Tam Boyutta Gör Şirket, veri tabanında herhangi bir tehlike belirtisi olmadığını ve müşterilerinin endişelenmemesi gerektiğini açıkladı. Anonymous Sudan verilerine ilişkin ön analizin, onlarınkinin meşru bir iddia olmadığını gösterdiğini söyleyen şirket, müşteri verilerine erişildiğini veya gizliliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt görmediğini de ekledi.

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