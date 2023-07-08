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    Microsoft, Anonymous Sudan'ın kullanıcı verilerine eriştiği iddiasını reddetti

    Anonymous Sudan, 30 milyondan fazla Microsoft kullanıcısının verilerini elde ettiğini iddia etti. Teknoloji devi Microsoft ise iddiaları yalanladı. İşte detaylar:
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    Microsoft, Anonymous'un kullanıcı verilerine eriştiğini reddetti Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Anonim Sudan hacker topluluğu, Microsoft'u başarıyla hacklediğini ve 30 milyondan fazla Microsoft hesabına, e-postasına ve parolasına erişimi olduğunu duyurmuştu ve satılmakta olan bir sürü Microsoft kullanıcı verisine sahip olduğunu da iddia etmişti. Konu ile ilgili açıklama ise nihayet Microsoft'tan geldi.

    Microsoft, 30 milyondan fazla hesabın verilerinin çalındığını reddetti

    Anonim Sudan, iddia edilen Microsoft verileri hazinesine 50.000 dolarlık bir fiyat etiketi koydu. Ayrıca iddialarının kanıtı olarak veritabanının küçük bir alt kümesini (yaklaşık 100 e-posta ve şifre kombinasyonu) Microsoft'a sağladılar. Microsoft ise bir bilgisayar korsanlığı sendikasının veritabanını ihlal ettiği ve kullanıcı verilerine eriştiği iddialarını reddetti. 

    Microsoft, Anonymous'un kullanıcı verilerine eriştiğini reddetti Tam Boyutta Gör
    Şirket, veri tabanında herhangi bir tehlike belirtisi olmadığını ve müşterilerinin endişelenmemesi gerektiğini açıkladı. Anonymous Sudan verilerine ilişkin ön analizin, onlarınkinin meşru bir iddia olmadığını gösterdiğini söyleyen şirket, müşteri verilerine erişildiğini veya gizliliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt görmediğini de ekledi.
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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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