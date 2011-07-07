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Google, 2.çeyrek sonuçlarını 14 Temmuz'da duyuracak

7 yıl
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Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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İnternet devi Google, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 2011 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını 14 Temmuz'da açıklayacağını duyurdu. Ekonomik verilerin açıklanacağı konferans bağlantısına Nikesh Arora, CFO Patrich Pichtette'in yanı sıra tepe yöneticiliği koltuğunu Larry Page'e devreden ve geçtiğimiz dönemde ülkemizi ziyaret eden Eric Schmidt'in de katılacağı tahmin ediliyor.

Google, 2011 mali yılının ilk çeyreğinde 8.58 milyar dolar gelir elde ederek net karını 2,3 milyar dolara yükseltmeyi başarmıştı.


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MeT06. 7 yıl
adamlar sadece yazılımla dünyanın parasını kazanıyorlar.
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