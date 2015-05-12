Google Android One Türkiye'de; Peki Google'ın diğer servisleri? Özel röportaj

Android One, Google ve General Mobile işbirliği ile Avrupa'da ilk defa Türkiye'de. Hem Android One hem bu ortaklığı hem de Google'ın ülkemizde henüz çalışmayan servislerinin ne zaman geleceğini, Google Türkiye Pazarlama Müdürü Özgür Kirazcı ile konuştuk.

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