Google Android One Türkiye'de; Peki Google'ın diğer servisleri? Özel röportaj

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
| Android one gelişmekte olan ülkeler için yapılmış bir proje.
Herhalde Avrupa'ya gelmez.
Nexus 6 almak varken kim android one alır ki. Buraya moto x,nexus 6 gelmedi bile.
Bakalım bizde tutacak mı?
Bence çok satmayabilir.
| Arkadaşlar videoyu izlemedim ama elimden geldiğince ve önceden okuduklarım doğrultusunda Android One'ın farkını size yazayım;
Geçen sene 2014'de Google I/O etkinliğinde ilk defa google android one'dan bahsedilmişti. Zaten Google I/O google'ın yeniliklerini tanıttığı ve her yıl düzenli olarak yapılan bir etkinliktir. Her ne ise, amaçları ise paralarının değeri bizden bile düşük olan.
1 TL = 0.37$ civarı. olan ülkelerinde akıllı telefon ile tanışması. Yani bizim ülkemizdeki insanlar için bir Nexus 6, S6, LG G4, M9 almak yaklaşık 3 asgari maaş iken onlar için 6 asgari maaş gibi bir değerde. Google'da insanların bir telefona 600$+ vermesini aşırı bularak (düşük gelirliler için) günlük işlerinizi çok rahat görebilecek, ortalama civarı donanımlarda gelen telefonlar üretip herkesi android sahibi yapmak.
Mesela nedir bu ortalama özellikler,
Mediatek işlemci
480p ekran (200ppi civarı)
1Gb ram
5mp arka kamera
1700ma batarya.
Bizim ülkemizin vatandaşları gibi her an son teknolojiyi isteyen hep 10 çekirdek işlemci 30gb ram isteyenler için cazip gelmeyebilir ama bu yazdığım özelliklere çok yakın bir telefon
gsmarena.com/...
80€ civarında buda 250tl civarı demek. Size 250tl ye bir akıllı telefon almaktan bahsediyoruz bu işleri çok değiştirir. Ve en önemlisi yazılımsal olarak tamamen Google'a bağlı olacak bu telefonlar saf android ile gelecek ve nexus lar gibi 2 yıl güncelleme alacaklar. MEsela linkini verdiğim telefon şuanda android 5.1 güncellemesine sahip bir telefon ama S5'de bu yok.
Verebileceğim bilgi bu kadar, araştırırsanız eminimki daha detaylı bir yazı bulursunuz. Ama dediğim gibi ana fikir ucuza herkesi akıllı telefon sahibi yapmak.
Herkese iyi forumlar.
Yamuluyorsam lütfen düzeltin.
1mystDH Misafiri peugeot 301in de dünya lansmanı zamanında türkiyede yapıldı ama avrupaya hiçbir zaman gelmedi aynı şekilde anroid one da avrupaya gelmez8 AB üyesinin asgari ücret ortalaması 1.033 Euro. Krizle boğuşan Yunanistan’da bu rakam 706 Euro. Türkiye’de ise 322 Euro. Açık açık söyleyeyim Türkiye fakir bir ülke. Avrupada da bizden fakiri yok. Söylediklerinize katılıyorum.
Arkadas Türkiye fakir bir ülke değil. Hiç mi gündemi takip etmiyorsun. Hiç mi görmüyorsun bu ülkede paraların (ödenen vergilerin) nerelere gittiğini. Devleti yönetenlerin saraylarda bu milletin parasını nasıl lüks içinde kullandıklarını görmüyor musun.Yedi, sülalaemin kazanamyacağı parayı 1 ayda elektrik parası olarak harcayann sarayı görmüyor musun.
aa401mystOrijinalden alıntı: DH Misafiri peugeot 301in de dünya lansmanı zamanında türkiyede yapıldı ama avrupaya hiçbir zaman gelmedi aynı şekilde anroid one da avrupaya gelmez8 AB üyesinin asgari ücret ortalaması 1.033 Euro. Krizle boğuşan Yunanistan’da bu rakam 706 Euro. Türkiye’de ise 322 Euro. Açık açık söyleyeyim Türkiye fakir bir ülke. Avrupada da bizden fakiri yok. Söylediklerinize katılıyorum.
Nereye gittiğini çok iyi görüyoruz merak etme. En azından paranın gittiği yer ülkeyi temsil eden bir saray ve gözle görülür elle tutulur. Bundan önce paranın nereye gittiği belli olmadığı gibi ortada da hiçbir yapılan birşey yoktu.
Bırakın bu saray muhabbetini başka argüman üretin artık. Her konunun altına yok saray yok bilmem ne. Elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi ağlayıp durmayın.
|Türkiye'de çalışmayan google servisleri artık çalışacak mı diye dinledim, google yetkilisi çok konuştu ama konuyla ilgili kiçbir şey söylemedi. Bu etkinlikte tarih vermeyecekler miydi, ne oldu son durum?
|peugeot 301'in de dünya lansmanı zamanında türkiyede yapıldı ama avrupaya hiçbir zaman gelmedi aynı şekilde anroid one da avrupaya gelmez
| Sonradan da olsa ülkenin bir şekilde tanınması güzel.
|çok şey çıkıyor ağzından ama hiçbir şey söylemiyor google pazarlama müdürü
|General mobile şirketinin birkaç dönüm noktası var.Birincisi okullara tablet ihalesini alması . İkincisi o zamana kadarki en harika fiyat/performans oranına sahip akıllı telefonu Discoveryi halka sunması. Birisinin de bu olacağını düşünüyorum. çıktığı yıl Türkiye pazarında en çok satan 3 telefondan biri discovery idi.Bu senede ilk 3 e girerse yakın zamanda yerli markalar bölgedeki diğer ülkelere ihraclarini arttırır hatta birkaç on yıl sonra şimdi herkesin elinde nasıl güney kore malı lg samsung varsa general mobile turkcell vestel falan olur gönlümden geçen bu . Yerli malı yurdun malı
|General Mobile'ı tebrik etmek lazım,düşük fiyat segmentinde voleyi vurdu sayılır,turkcell'de orta seviyede çok iyi bir telefon getirdi.1 yıl sonra yerel üreticiler tel. sektöründe söz sahibi olacak .Umarım ilride bu tür teknolojileri üretebilen,geliştirebilen konuma geliriz GM ve turkcel iyi götürüyorda vestel hala ve hala saçmalıyor
|bu adam bir metin ezberlemiş onu söylüyor gibi. android one ve diğer android cihaz farkını anlatamamış.
|İyi bari vestelle falan yapmamış
|papağan gibi habire aynı şeyi söylüyor güncelleme 2 sene güncelleme 2 sene
dhequel
Özgür bey sony de iyi işler çıkardı türkçe oyun gördük bununla da ilgilenecektir.
Arkadas Türkiye fakir bir ülke değil. Hiç mi gündemi takip etmiyorsun. Hiç mi görmüyorsun bu ülkede paraların (ödenen vergilerin) nerelere gittiğini. Devleti yönetenlerin saraylarda bu milletin parasını nasıl lüks içinde kullandıklarını görmüyor musun.Yedi, sülalaemin kazanamyacağı parayı 1 ayda elektrik parası olarak harcayann sarayı görmüyor musun.
Bu nasıl bir zihniyettir ya akli başında bir insan nasil boyle cümleler sarf eder gözünün önünde olanları görmez inanamiyorum,sanırım sizin bir cikariniz var cebinizle ilgili ondan boyle konusuyorsunuz ?
Adamlar resmen apaçık düpedüz herkesin gözü önünde benim senin hakkini çalıyor.
Simdi sana bir soru
Sayın Cumhurbaşkanı siyasete girmeden önce
"Bakin sadece bir yüzüğüm var eğer ikincisi olursa bilinki haram yemisidir." demedimi bunu da mi görmüyorsunuz ?
Ayrıca saray muhabbeti bastan aşağı komedi zaten İngilizler,Fransızlar,Amerikalılar vs. mimari bilgileri biraz zayıf kalmis yapamiyorlar aaaaa bakın suna ne hikmetse bu alanda Kuzey Kore ile yarisiyoruz.(Anlayana)
Şu konuyu da anlamış değilim bir ayda
1,150,000 TL elektrik nasıl yakmışlar cidden çok merak ediyorum
Ama suna bakmak gerekiyor sadece aksaray un kurulu ışıkları bir ayda
12 bin Kva çok garip nerdeyse Afrika ulkelerinin her birinin bir aylik elektrik kullanımına eşit.
Daha söylenecek çok şey varda bunlardan da birşey anlayacağınızı sanmam allah yardimciniz olsun işiniz zor