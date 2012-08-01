Google, Android işletim sisteminde radyal menü tasarımına yer verebilir





Firmalar arasındaki patent davalarının gitgide kızıştığı şu günlerde Google'ın mobil işletim sistemi Android'in tasarımında yenilikler yapmayı planladığı ortaya çıktı.





PatentBolt tarafından yayınlanan habere göre, Google, Chrome ve Android işletim sistemli cihazlarda dairesel menüleri getirmede kullanılacak yeni bir tasarım için patent başvurusunda bulundu. Patent başvurusunda yer alan ilk çizimlere göre, kullanıcıların dairesel menüleri görmek için parmağını ekranın bir ucundan başlayarak kaydırması gerekecek. Bu hareketin tamamlanmasının ardından ise yarım daire şeklindeki menü ekranda belirecek. Böylece kullanıcılara daha sade bir arayüz ve daha geniş bir ekran alanı sağlanmış olacak, ayrıca uygulamaların diğer özelliklerine ulaşmak kolay bir hâl alacak.





Google, yaptığı patent başvurusuyla patent savaşlarında bir adım önde olmak istese de bu pek mümkün gibi görünüyor. Zira, Apple'ın benzer bir patent için iki yıl önce başvuruda bulunduğu belirtiliyor.

http://www.patentbolt.com/2012/07/google-reveals-possible-radial-styled-menus-coming-to-android.html