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Google, Android işletim sisteminde radyal menü tasarımına yer verebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Firmalar arasındaki patent davalarının gitgide kızıştığı şu günlerde Google'ın mobil işletim sistemi Android'in tasarımında yenilikler yapmayı planladığı ortaya çıktı.

PatentBolt tarafından yayınlanan habere göre, Google, Chrome ve Android işletim sistemli cihazlarda dairesel menüleri getirmede kullanılacak yeni bir tasarım için patent başvurusunda bulundu. Patent başvurusunda yer alan ilk çizimlere göre, kullanıcıların dairesel menüleri görmek için parmağını ekranın bir ucundan başlayarak kaydırması gerekecek. Bu hareketin tamamlanmasının ardından ise yarım daire şeklindeki menü ekranda belirecek. Böylece kullanıcılara daha sade bir arayüz ve daha geniş bir ekran alanı sağlanmış olacak, ayrıca uygulamaların diğer özelliklerine ulaşmak kolay bir hâl alacak. 

Google, yaptığı patent başvurusuyla patent savaşlarında bir adım önde olmak istese de bu pek mümkün gibi görünüyor. Zira, Apple'ın benzer bir patent için iki yıl önce başvuruda bulunduğu belirtiliyor.  

http://www.patentbolt.com/2012/07/google-reveals-possible-radial-styled-menus-coming-to-android.html Yorum Yaz
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murdocklawless 7 yıl en beğenilen
bu tip şeylere patent verilmesi kadar saçma sapan bişey yok.
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aoguz 7 yıl
Bu patent konusu artık resmen insanlığın başına bela olmaya, insanlığın gelişimine engel olmaya başladı.
Bu bana Keogh adında Avustralyalı bir fizikçinin 2001 yılında "dairesel nakliye kolaylaştırıcı aygıt"ın yani nam-ı tekerleğin patentini almasını hatırlattı. :)
newscientist.com/...
pericles.ipaustralia.gov.au/...
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umut_baris 7 yıl
apple buna da dava açar. mızmız çocuklar neyse apple da o.
hadi eksileyin elmacılar.
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*GameOver* 7 yıl umut_baris
umut_baris

apple buna da dava açar. mızmız çocuklar neyse apple da o.

hadi eksileyin elmacılar.

açmakta haklı zaten assistive touch adı altında bu özellik zaten İOS'da mevcut fakat assistive touch çok pek kullanılmadığı için bilinmiyor sadece
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afavar 7 yıl
Assitive Touch ile mevcut bu olay iOsta şu an.Ama androidtede olsa iyi böyle bir şey.Özellikle tabletlerde bir oyuna girildiğinde altta butonların olması çok sinirimi bozuyor.
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DnR 7 yıl
Neo V'nin web browser'ında var bu özellik sanırım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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LKLC 7 yıl
bu sayede, ekranın bir bölümünü alıp götüren kocaman ekran tuşlarının kaldırılması muhtemel olacak sanırım. böyle birşeyin ics çıkarken yapılması gerekirdi.
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Gök] 7 yıl
benim android tarayıcımda var bu özellik.
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CooL_ROMEO 7 yıl
assistive touch ?
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Nymphadora 7 yıl
apple reis onlerden yerini almis bile xD
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murdocklawless 7 yıl en beğenilen
bu tip şeylere patent verilmesi kadar saçma sapan bişey yok.
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Umutcan 7 yıl murdocklawless
Devir artık patent savaşları devri olacak gibi görünüyor. Her gün yeni bir dava haberi okuyoruz.
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