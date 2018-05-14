Google Asistan, Türkiye'ye geliyor: Tüm detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google'ın dijital asistanı nihayet ülkemize de geliyor. Türkçe desteği ve yeni nesil yapay zeka tabanlı özellikleriyle insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Google Asistan'dan son gelişmeler.
Çılgın özelliklerle donatılan Google Asistan, yıllar süren bekleyişin ardından nihayet Türkiye'ye geliyor. Bizzat Google yöneticilerinin açıkladığı bilgilere göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede Google'ın dijital sesli asistan hizmeti olan Asistan resmi olarak kullanıma sunuluyor. Tüm detaylar ve yorumlarımız videoda.
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Siri çok yaya kaldı aslında çok öndeydi ama yatırım yapmadılar , apple ayağına sıkıyor.Bence en iyisi alexa şu an.
İnternette attığımız her adım takip ediliyorken, sms ler kayıt altındayken, görüşme logları tutulurken tek eksik google ın bizi dinlemesi kalmıştı o da tamam oldu. Bu tür asistanlar sayesinde zaten tükenmekte olan özel hayatımız da noktalanmış oluyor.
Eksik kalsın ben berberi arayıp hacı naber müsaitsen geleyim derim.
Her yeni soruda "hey google" demek yerine, tek bi kere hey google deyip birden fazla soruyu aynı anda sorabileceksiniz demek istenilmis bence.