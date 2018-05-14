Google Asistan, Türkiye'ye geliyor: Tüm detaylar

Google'ın dijital asistanı nihayet ülkemize de geliyor. Türkçe desteği ve yeni nesil yapay zeka tabanlı özellikleriyle insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Google Asistan'dan son gelişmeler.

Çılgın özelliklerle donatılan Google Asistan, yıllar süren bekleyişin ardından nihayet Türkiye'ye geliyor. Bizzat Google yöneticilerinin açıkladığı bilgilere göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede Google'ın dijital sesli asistan hizmeti olan Asistan resmi olarak kullanıma sunuluyor. Tüm detaylar ve yorumlarımız videoda.