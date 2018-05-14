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Google Asistan, Türkiye'ye geliyor: Tüm detaylar

1 yıl
18,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın dijital asistanı nihayet ülkemize de geliyor. Türkçe desteği ve yeni nesil yapay zeka tabanlı özellikleriyle insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Google Asistan'dan son gelişmeler.
Çılgın özelliklerle donatılan Google Asistan, yıllar süren bekleyişin ardından nihayet Türkiye'ye geliyor. Bizzat Google yöneticilerinin açıkladığı bilgilere göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede Google'ın dijital sesli asistan hizmeti olan Asistan resmi olarak kullanıma sunuluyor. Tüm detaylar ve yorumlarımız videoda. 

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WoXeD 1 yıl en beğenilen
bu asistan muhabbetinde 6-7 yıldır hava durumu sormak dışında ne yaptınız? gerçekten merak ediyorum @fx57
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Fuat.Kamis 1 yıl
Darısı Cortana'ya hiç umut yok ama olsun..
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constantin87 1 yıl
Umarım yakın zaman da gelir
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
acaba imza kampanyası mı başlatsak şu videoların yüklenme problemini için bir çözüm üretmenize dair...
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frostburn 1 yıl
Tvlere gelirse google home alınabilir.
Siri çok yaya kaldı aslında çok öndeydi ama yatırım yapmadılar , apple ayağına sıkıyor.Bence en iyisi alexa şu an.
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rohan32 1 yıl
Yetkili servislerde call center,Sekretarya bölümünü 2020 de hayal ettim .
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AnadoluEfes 1 yıl
Hey google karıya gideceğizde bize karı bul karı aranıyor..... karı bulundu selamlar yarın müsaitseniz size gelip sevişeceğiz :D yarın müsait değilim hım hım hım hım
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21Temmuz 1 yıl
Nerden geliyor. Millet cılkını çıkarttı
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farks 1 yıl barlas_dnz
Umarım öyledir. Aksi çok korkunç olur zaten. Ama yine de bu tür cihazların bizler hakkında bilgi topladığına inanıyorum. Bu sadece google için değil samsung apple içinde geçerli.
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farks 1 yıl
"Her seferinde Hey Google diyerek onu uyandırmanıza gerek yok" derken google 7/24 bizi dinleyecek demek oluyor.
İnternette attığımız her adım takip ediliyorken, sms ler kayıt altındayken, görüşme logları tutulurken tek eksik google ın bizi dinlemesi kalmıştı o da tamam oldu. Bu tür asistanlar sayesinde zaten tükenmekte olan özel hayatımız da noktalanmış oluyor.
Eksik kalsın ben berberi arayıp hacı naber müsaitsen geleyim derim.
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barlas_dnz 1 yıl farks
farks
"Her seferinde Hey Google diyerek onu uyandırmanıza gerek yok" derken google 7/24 bizi dinleyecek demek oluyor.
İnternette attığımız her adım takip ediliyorken, sms ler kayıt altındayken, görüşme logları tutulurken tek eksik google ın bizi dinlemesi kalmıştı o da tamam oldu. Bu tür asistanlar sayesinde zaten tükenmekte olan özel hayatımız da noktalanmış oluyor.
Eksik kalsın ben berberi arayıp hacı naber müsaitsen geleyim derim.

Her yeni soruda "hey google" demek yerine, tek bi kere hey google deyip birden fazla soruyu aynı anda sorabileceksiniz demek istenilmis bence.
1 Yanıt Yanıtla +1
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WoXeD 1 yıl en beğenilen
bu asistan muhabbetinde 6-7 yıldır hava durumu sormak dışında ne yaptınız? gerçekten merak ediyorum @fx57
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brshr 1 yıl
Google etkinliğinde Apple macbook ile yer almak. Tam bir meydan okuma
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intel7mix 1 yıl brshr
Fanatiklik o kadarda iyi değil
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KaleyDeskop 1 yıl
erdi şu arkandaki kız sanki bilerek kadraja giriyor :D seninle konuşmak ister gibi bir tavrı var :D
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