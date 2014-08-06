Google Chrome 64-bit video inceleme "Yeni tarayıcının performansı mercek altında"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Arkadaşlar bana Chrome eski sürümü lazım yardımcı olabilirmisiniz?
Google Chrome 40.0.2214.115
|Google Chrome 64 bit sürüm ile versiyonlardo gelistirme sunması pc kullanıcıları ve rakıplerı ıcın onemlı bıer mevzu zaten google chrome safarı opera vb gore daha ıyı bır kullanım ortamını bılgısayar kullanıcıları ıcın sunuyor
|Yandex incelemesi de isterük
|Ben 8 kullanıyorum, 8.1 zaten kendisi sıkıntılı
|64bite geçtim fakat Windows8.1 için dpi sorununu çözemedim, eski taktik işe yaramıyor, bir fikri olan var mı?
| Eski taktik derken neyi kast ediyorsunuz?
64 biti deneme şansı buldum ama flash oynatıcı sürekli çöktü nedense. Flash oynatıcıya çözüm bulamadığım için 32 bite döndüm yine. İnceleme için teşekkürler bu arada.
|Benimde macbook air mid 2013 safari üzerinde aldığım değerler:
sunspider 174.5
peacekeeper 3763
browsermark 3345
bmark html5 3d 920
Windows versiyonunu mac almadan önce denemiştim. O zamanlar ile kıyasladığımda Erdi'nin de dediği gibi windows a çıkmasına gerek yokmuş :)
|tam sürüm çıksın stabiliteleşsin kurarız gari
|Pek bir fark hissedemdim
|Tam sürüm çıktığında indirir kullanırız. Şuan için çokta bir fark yok gibi.
|Firefox pazar payında ne hallere düşmüş la. ie'den fazladır sanıyordum.
|sitenizin forum kısmına erişemiyoruz ikide bir hata veriyor bi bakar mısınız???
|üstte chrome'un pil performansını eleştiren arkadaşlara katılıyorum ve ekliyorum, chrome'un android sürümü de en basit webde gezinme eyleminde bile cayır cayır ısıtıyor telefonu. hem de standart tarayıcıdan en azından %25 daha az ekran süresi sunuyor.
Firefox ve beğenmediğimiz Internet Exp. %30-40 işlemci kullanımı ile youtubeda 1080p video oynatırken chrome %100 kullanıyor üstelik video akıcılıktan uzak. Sayfa kaydırmaları bile sorunlu. Normal webde dolaşmada bile pille kullanırken chrome ile pil çok daha hızlı tükeniyor. Kısacası benchmarklar hiç birşey ifade etmiyor. Normal kullanımda performans kötü.
Hızlı işlemciler için performans göze batmıyor olsa da pille kullanıyorsanız onların da pilini çabuk bitiriyor.