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Google Chrome 64-bit video inceleme "Yeni tarayıcının performansı mercek altında"

4 yıl
88,7b
1
Tarayıcılar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Chrome internet tarayıcısının 64-bit beta versiyonu geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu. Biz de yeni tarayıcıyı hem 32-bit versiyonu hem de rakipleriyle kıyasladık. 
 

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KraftMK 4 yıl en beğenilen
İşte DH ye yakışan incelemeler.
1 Yanıt Yanıtla +79
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Hobar 4 yıl
Chrome performans açısından hala çok kötü. İşlemciye çok fazla yük bindiriyor Fx 8320 ve dizüstümde zayıf bir işlemci olan AMD e350 var. Fx de sorun yok doğal olarak ama E350 de sürünüyor.
Firefox ve beğenmediğimiz Internet Exp. %30-40 işlemci kullanımı ile youtubeda 1080p video oynatırken chrome %100 kullanıyor üstelik video akıcılıktan uzak. Sayfa kaydırmaları bile sorunlu. Normal webde dolaşmada bile pille kullanırken chrome ile pil çok daha hızlı tükeniyor. Kısacası benchmarklar hiç birşey ifade etmiyor. Normal kullanımda performans kötü.
Hızlı işlemciler için performans göze batmıyor olsa da pille kullanıyorsanız onların da pilini çabuk bitiriyor.
Chrome performans açısından hala çok kötü. İşlemciye çok fazla yük bindiriyor Fx 8320 ve dizüstümde zayıf bir işlemci olan AMD e350 var. Fx de sorun yok doğal o...
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3 Yanıt Yanıtla +44
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Hasan07-36 4 yıl
İnceleme için teşekkürler. Bence internet tarayıcıları söz konusu olunca beğenileni kullanmak daha iyi olacaktır. Bir de şu test sonuçları grafiklerinin orantısız çizilmesi hiç hoş olmuyor. %10 fark olmasına rağmen 2 kat fark varmış gibi görünüyor. Böyle olacağına o sütun hiç olmasın ve sadece rakam olsun daha iyi.
İnceleme için teşekkürler. Bence internet tarayıcıları söz konusu olunca beğenileni kullanmak daha iyi olacaktır. Bir de şu test sonuçları grafiklerinin orantıs...
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SpyM3GTR 3 yıl
Arkadaşlar bana Chrome eski sürümü lazım yardımcı olabilirmisiniz?
Google Chrome 40.0.2214.115
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csheer 4 yıl
Google Chrome 64 bit sürüm ile versiyonlardo gelistirme sunması pc kullanıcıları ve rakıplerı ıcın onemlı bıer mevzu zaten google chrome safarı opera vb gore daha ıyı bır kullanım ortamını bılgısayar kullanıcıları ıcın sunuyor
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DH Misafiri 4 yıl
Yandex incelemesi de isterük
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selmand 4 yıl
Ben 8 kullanıyorum, 8.1 zaten kendisi sıkıntılı
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yazgang 4 yıl
64bite geçtim fakat Windows8.1 için dpi sorununu çözemedim, eski taktik işe yaramıyor, bir fikri olan var mı?
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Black_Wolf14 4 yıl yazgang
Eski taktik derken neyi kast ediyorsunuz?

64 biti deneme şansı buldum ama flash oynatıcı sürekli çöktü nedense. Flash oynatıcıya çözüm bulamadığım için 32 bite döndüm yine. İnceleme için teşekkürler bu arada.
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hksdejavu 4 yıl
Benimde macbook air mid 2013 safari üzerinde aldığım değerler:
sunspider 174.5
peacekeeper 3763
browsermark 3345
bmark html5 3d 920
Windows versiyonunu mac almadan önce denemiştim. O zamanlar ile kıyasladığımda Erdi'nin de dediği gibi windows a çıkmasına gerek yokmuş :)
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TroppX 4 yıl
tam sürüm çıksın stabiliteleşsin kurarız gari
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F.Chopin 4 yıl
Pek bir fark hissedemdim
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Recharged 4 yıl
Tam sürüm çıktığında indirir kullanırız. Şuan için çokta bir fark yok gibi.
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Oroborus 4 yıl
Firefox pazar payında ne hallere düşmüş la. ie'den fazladır sanıyordum.
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mc63 4 yıl
sitenizin forum kısmına erişemiyoruz ikide bir hata veriyor bi bakar mısınız???
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aquarius man 4 yıl
üstte chrome'un pil performansını eleştiren arkadaşlara katılıyorum ve ekliyorum, chrome'un android sürümü de en basit webde gezinme eyleminde bile cayır cayır ısıtıyor telefonu. hem de standart tarayıcıdan en azından %25 daha az ekran süresi sunuyor.
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