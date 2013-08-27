Google Chromecast video inceleme "35$'lık minik cihaz ile televizyonlar medya merkezine dönüşüyor"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google'ın en yeni cihazı olan Chromecast, 35 dolarlık etiket fiyatı ile Amerika'da tükenmiş durumda. Neredeyse USB boyutunda olan bu cihaz, sahip olduğu işlemci-bellek-depolama gibi donanımı ve Chrome OS -Android karışımı minimalist işletim sistemi ile televizyonlarınızı içerik merkezine dönüştürmeyi ve ev içi çoklu ortam deneyimlerinize yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Peki ama Google Chromecast, Türkiye için ne kadar anlamlı bir cihaz. Merak edilen detaylar ve kapsamlı inceleme videomuzda.
Paylaş Tweetle
merhaba ürünü almayı düşünüyorum,birşey soracağım youtube vs dışında bu cihazda kendi filmlerimi oynatmam için bazı uygulamar var ekşisözlük te yazılmış,merak ettiğim o uygulama açık kalmak zorunda mı yoksa youtube gibi açıpta başka bi uygulamaya devam edilebiliyor mu bilginiz varmı?
Amerika`dan Alisverisin Adresi Binbirsey.com`dan Urunu Inceleyip, hzili birsekilde tedarik edebilirsiniz...
merhaba, chromecast ile telefon ya da tv ekranını TV ye nasıl yansıtıyoruz? yani chromecast, miracast ya da ezcast gibi kullanılabiliyor mu? Ayrıca chromecast internet ağı olmadan kullanılamıyor mu? Bilginiz varsa cevabınız bekliyorum.
Selamlar.
mobile.donanimhaber.com/...
modemi güncelleyip denermisin, bende de görmüyordu güncelleyince gördü.
Bir çok özelliği Türkiye'de ilk defa kullananlar tarafından anlatılmış. Okumanızı tavsiye ederim.
Google Chromecast – Düşük fiyatlı teknolojik ürünler