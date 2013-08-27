Google Chromecast video inceleme "35$'lık minik cihaz ile televizyonlar medya merkezine dönüşüyor"

Google'ın en yeni cihazı olan Chromecast, 35 dolarlık etiket fiyatı ile Amerika'da tükenmiş durumda. Neredeyse USB boyutunda olan bu cihaz, sahip olduğu işlemci-bellek-depolama gibi donanımı ve Chrome OS -Android karışımı minimalist işletim sistemi ile televizyonlarınızı içerik merkezine dönüştürmeyi ve ev içi çoklu ortam deneyimlerinize yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Peki ama Google Chromecast, Türkiye için ne kadar anlamlı bir cihaz. Merak edilen detaylar ve kapsamlı inceleme videomuzda.

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