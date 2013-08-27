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Google Chromecast video inceleme "35$'lık minik cihaz ile televizyonlar medya merkezine dönüşüyor"

5 yıl
41,3b
1
Medya Oynatıcılar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın en yeni cihazı olan Chromecast, 35 dolarlık etiket fiyatı ile Amerika'da tükenmiş durumda. Neredeyse USB boyutunda olan bu cihaz, sahip olduğu işlemci-bellek-depolama gibi donanımı ve Chrome OS -Android karışımı minimalist işletim sistemi ile televizyonlarınızı içerik merkezine dönüştürmeyi ve ev içi çoklu ortam deneyimlerinize yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Peki ama Google Chromecast, Türkiye için ne kadar anlamlı bir cihaz. Merak edilen detaylar ve kapsamlı inceleme videomuzda. 
 

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@CAN@ 5 yıl en beğenilen
Smart tv kullanıpta bunu takmak televizyona haksızlık olur.
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HunterMystic 5 yıl
chrome'da açtığınız herhangi bir sayfayı chromecast üzerinden ekrana aktarabiliyor. incelemede bu konuya hiç değinilmemesi çok şaşırtıcı.[>:]
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba, daha once sorunsuz kullandigim chromecast cihazimi yaklasik 5 ay kullanmadim. Simdi cihaz ağı gormuyor, calistiramiyorum. Yardimci olabilecek kimse var mi.
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DH Misafiri 3 yıl
GulfStream
Lolipop ve kitkatta canavar gibi calisiyor cihaz, 10 numara cihaz.

merhaba ürünü almayı düşünüyorum,birşey soracağım youtube vs dışında bu cihazda kendi filmlerimi oynatmam için bazı uygulamar var ekşisözlük te yazılmış,merak ettiğim o uygulama açık kalmak zorunda mı yoksa youtube gibi açıpta başka bi uygulamaya devam edilebiliyor mu bilginiz varmı?
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cavraz 3 yıl
merhaba herkese ürünü almayı düşünüyorum,birşey soracağım youtube vs dışında bu cihazda kendi filmlerimi oynatmam için bazı uygulamar var ekşisözlük te yazılmış,merak ettiğim o uygulama açık kalmak zorunda mı yoksa youtube gibi açıpta başka bi uygulamaya devam edilebiliyor mu bilginiz varmı?aydınlatırsanız çok sevinirim
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GulfStream 3 yıl
Lolipop ve kitkatta canavar gibi calisiyor cihaz, 10 numara cihaz.
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bozok6666 3 yıl
Uzak durun bu üründen sadece kitkatlı telin ekranı aktarılıyormuş bizde jelybenli tel var uygulamayla görüntü aktarıyoz oda yarım yamalak ses ayrı görüntü ayrı geliyor.Böyle gereksiz saçma ürünü googleden beklemezdim androidi üreten sensin nasıl uyumsuz olur androidle bunun izahı nedir darkın cihazında bile uygulaması var tele yüklüyon görüntüyü istediğin telden aktarıyon chromecastta ise uyumlu tel olması şart yoksa kullanamıyorsun dlna zaten tvlerin çoğunda var o marifet değilki bunu googleye yakıştıramadım zaten cihazın yeni versiyonu çıkmadı google malesef bir deney yapmış oda bize denk geldi bu cihazdan çokdaha iyi androidli mini bilgisayarlar var bunun vadettiklerini yapıyor işlemci ramı grafik çipi daha yüksek kablosuz maus klavye ile tv yi bilgisayar gibi kullanılabiliyorsunuz fiyatlarıda bununla aynı.
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DH Misafiri 3 yıl
Chorme Uzerınden Screen Share yapabılır, android isletim sitemli smart cihazlarinizdan chrome cast ile telefonunuzun ekranini tv`nize aktarabilirsiniz....
Amerika`dan Alisverisin Adresi Binbirsey.com`dan Urunu Inceleyip, hzili birsekilde tedarik edebilirsiniz...
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cemil&mustafa 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Chorme Uzerınden Screen Share yapabılır, android isletim sitemli smart cihazlarinizdan chrome cast ile telefonunuzun ekranini tv`nize aktarabilirsiniz....

Amerika`dan Alisverisin Adresi Binbirsey.com`dan Urunu Inceleyip, hzili birsekilde tedarik edebilirsiniz...

merhaba, chromecast ile telefon ya da tv ekranını TV ye nasıl yansıtıyoruz? yani chromecast, miracast ya da ezcast gibi kullanılabiliyor mu? Ayrıca chromecast internet ağı olmadan kullanılamıyor mu? Bilginiz varsa cevabınız bekliyorum.
Selamlar.
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GulfStream 4 yıl
Cihaz satiliktir, ilgilenenler PM atabilir.

mobile.donanimhaber.com/...
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mephistopheles00 4 yıl
Su teknolojik yenilikler artik tadini tuzunu kacirdi isin. Insanlar evlerindeki televizyonu yenileyip borcunu bitirene kadar uzerine yirmi model daha cikariyorlar. Bu kadari da fazla sayilmaz mi artik?
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DH Misafiri 4 yıl
evdeki airties 5443 modemi görmüyor sebep ne olabilir.
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hamsi53 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

evdeki airties 5443 modemi görmüyor sebep ne olabilir.

modemi güncelleyip denermisin, bende de görmüyordu güncelleyince gördü.
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carpediem1 4 yıl
Chromecast ile ilgili çok kısa ve öz bir blog yazısı.
Bir çok özelliği Türkiye'de ilk defa kullananlar tarafından anlatılmış. Okumanızı tavsiye ederim.

Google Chromecast – Düşük fiyatlı teknolojik ürünler
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