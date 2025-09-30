WhatsApp, büyük güncelleme aldı: İşte gelecek yeni özellikler

Meta, bu yılın başlarında kullanıcıların konuşmalarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyan sohbet temaları özelliğini ekledi. Kullanıcılar artık kendi benzersiz sohbet temalarını oluşturabiliyor. Ayrıca, Meta AI ile artık görüntülü konuşmalar için orijinal arka planlar oluşturup bu arka planları kolayca yerleştirmek mümkün. Ayrıca, konuşmalarda fotoğraf ve video çekerken yapay zeka arka planları eklenebiliyor.
WhatsApp, konuşmaları daha canlı ve etkileyici hale getirmek için Korkusuz Kuş, Okul Günleri veya Tatil paketleri gibi, duyguları kelimeler olmadan aktaran karakterler içeren yeni çıkartma paketleri sundu.
WhatsApp grup isimleri bazen o kadar yaratıcı olabiliyor ki, hatırlaması zor olabiliyor. Kullanıcılar artık gruptan tanıdıkları kişiyi Sohbetler sayfasında aratarak o kişiyle ortak gruplarını kolayca görebiliyor.
Android telefon kullanıcıları artık belgeleri doğrudan WhatsApp üzerinden tarayabiliyor, düzenlemeler yapabiliyor, kaydedebiliyor ve diledikleri kişiye iletebiliyor. Belge tarama, uzun süredir iPhone’da kullanılıyor.
