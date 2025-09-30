Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp, büyük güncelleme aldı: İşte gelecek yeni özellikler

    WhatsApp, daha zengin medya paylaşımı, yapay zeka destekli özelleştirme, geliştirilmiş grup keşfi ve belge araçlarını kapsayan bir dizi yeni özelliği duyurdu.   

    whatsapp yeni özellikleri ios & android Tam Boyutta Gör
    Meta, mesajlaşma platformu WhatsApp’a bir dizi yeni özellik ekledi. Yeni özellikler arasında; Canlı ve hareketli fotoğraflar, Meta AI ile yeni arka planlar, Meta AI ile yeni sohbet temaları, yeni çıkartma paketleri, Android'de daha kolay grup araması ve belge tarama yer alıyor.

    Meta, bu yılın başlarında kullanıcıların konuşmalarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyan sohbet temaları özelliğini ekledi. Kullanıcılar artık kendi benzersiz sohbet temalarını oluşturabiliyor. Ayrıca, Meta AI ile artık görüntülü konuşmalar için orijinal arka planlar oluşturup bu arka planları kolayca yerleştirmek mümkün. Ayrıca, konuşmalarda fotoğraf ve video çekerken yapay zeka arka planları eklenebiliyor.

    WhatsApp, konuşmaları daha canlı ve etkileyici hale getirmek için Korkusuz Kuş, Okul Günleri veya Tatil paketleri gibi, duyguları kelimeler olmadan aktaran karakterler içeren yeni çıkartma paketleri sundu.

    WhatsApp grup isimleri bazen o kadar yaratıcı olabiliyor ki, hatırlaması zor olabiliyor. Kullanıcılar artık gruptan tanıdıkları kişiyi Sohbetler sayfasında aratarak o kişiyle ortak gruplarını kolayca görebiliyor.

    Android telefon kullanıcıları artık belgeleri doğrudan WhatsApp üzerinden tarayabiliyor, düzenlemeler yapabiliyor, kaydedebiliyor ve diledikleri kişiye iletebiliyor. Belge tarama, uzun süredir iPhone’da kullanılıyor.

    WhatsApp iOS ve Android uygulamasına gelecek yeni özellikler

    • Live Photo (iOS) ve Hareketli Fotoğraf (Android) paylaşma
    • Meta AI ile yeni sohbet temaları
    • Meta AI ile yeni arka planlar
    • Yeni çıkartma paketleri
    • Grupları daha kolay aratma
    • Android’de belge tarama
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volvo s60 en çok tutulan modeli hangisi duolingo max fiyat şişme bebek zararlı mı hyundai accent era 1.4 full paket hangisi pinix kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum