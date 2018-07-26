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Google Drive yakında 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşacak

Google'ın 1 milyar kullanıcı barajını açan platformlarının arasına bir yenisi daha katılıyor. Dosya depolama servisi Drive, önümüzdeki hafta 1 milyarıncı kullanıcısına hizmet vermeye başlayacak.
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Onur Seven
Haber Editörü
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Google Drive, 1 milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşan Google’ın sekizinci platformu olacak. Bulut depolama hizmeti Drive, 1 milyar kullanıcıya ulaşarak Gmail, Chrome, Haritalar, YouTube, Android ve Play Store ligine katılıyor.
Google, bu duyuruyu San Francisco'daki Google Cloud Next konferansında yaptı. Şirket 1 milyarıncı kullanıcının platformda resmi olarak ne zaman oturum açacağıyla ilgili ayrıntılara girmemiş olsa da bunun bu hafta içerisinde gerçekleşeceğinden bahsetti.
Ayrıca Bkz. "Mozilla'dan şok iddia: Google, YouTube'u Firefox ve Edge tarayıcılarında kasten yavaşlattı"
Geçen yılki Google I/O Konferansı'nda verilen istatistiklere göre 2012 yılında hizmet vermeye başlayan Drive, o tarihten bu yana trilyonlarca dosya depoladı ve 800 milyondan fazla günlük kullanıcıya sahip.

Google One dönemi başlıyor

Google geçtiğimiz 12 ayda Drive'ın yeteneklerini Ekip Drive'ları (Team Drives) ve kullanıcılara sunulan alanı en üst seviyeye çıkarmak için Drive Dosya Senkronizasyonu (File Stream) da dahil olmak üzere daha fazla işletme odaklı özelliklerle genişletiyor.
Arama devi geride bıraktığımız Mayıs ayında mevcut Drive depolama planlarının yerini alacak Google One adlı yeni bir plan duyurdu. Google One uzman desteği, yükseltilmiş depolama katmanları ve aile paylaşımı gibi pek çok avantajı beraberinde getirecek.

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venom.X 10 ay
Yıldırım düşünce verilerin gittiği koca yürekli uygulama. One drive tek geçerim.
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Ketsue 10 ay
Her açıdan çok faydalı GD.
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Omisis046 10 ay
Dünya nüfusunun 1/7'si demek. Ve çok fazla.
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SEO-Uzmanı 10 ay
cep telefonu yanında otomatik olarak gelen eklentiye yanlışlıkla tıklayan ihtiyarlar sayesinde 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşmışlar !
benim asıl merak ettiğim google fotoğrafları kaç kişi aktif kullanıyor !
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ALKaraca 10 ay
1 milyar kişinin bilgileri demek
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