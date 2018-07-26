Google Drive yakında 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşacak

Google Drive, 1 milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşan Google’ın sekizinci platformu olacak. Bulut depolama hizmeti Drive, 1 milyar kullanıcıya ulaşarak Gmail, Chrome, Haritalar, YouTube, Android ve Play Store ligine katılıyor.

Google, bu duyuruyu San Francisco'daki Google Cloud Next konferansında yaptı. Şirket 1 milyarıncı kullanıcının platformda resmi olarak ne zaman oturum açacağıyla ilgili ayrıntılara girmemiş olsa da bunun bu hafta içerisinde gerçekleşeceğinden bahsetti.

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Geçen yılki Google I/O Konferansı'nda verilen istatistiklere göre 2012 yılında hizmet vermeye başlayan Drive, o tarihten bu yana trilyonlarca dosya depoladı ve 800 milyondan fazla günlük kullanıcıya sahip.

Google One dönemi başlıyor

Google geçtiğimiz 12 ayda Drive'ın yeteneklerini Ekip Drive'ları (Team Drives) ve kullanıcılara sunulan alanı en üst seviyeye çıkarmak için Drive Dosya Senkronizasyonu (File Stream) da dahil olmak üzere daha fazla işletme odaklı özelliklerle genişletiyor.

Arama devi geride bıraktığımız Mayıs ayında mevcut Drive depolama planlarının yerini alacak Google One adlı yeni bir plan duyurdu. Google One uzman desteği, yükseltilmiş depolama katmanları ve aile paylaşımı gibi pek çok avantajı beraberinde getirecek.