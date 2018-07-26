Mozilla'dan şok iddia: Google, YouTube'u Firefox ve Edge tarayıcılarında kasten yavaşlattı

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Mozilla teknik program yöneticisi Chris Peterson, Google'ın Mozilla Firefox ve Microsoft Edge tarayıcılarında YouTube’un performansının kasıtlı olarak yavaşladığını öne sürdü.Ayrıca Bkz. "Motorola One Power'ın tüm özellikleri ortaya çıktı"
Peterson konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Firefox ve Edge'de YouTube sayfa yükleme hızı Chrome'dan 5 kat daha yavaş, çünkü YouTube’un Polymer odaklı yeni tasarımı, yalnızca Chrome'da uygulanan ve artık kullanımı tavsiye edilmeyen Shadow DOM v0 API'sini temel alıyor" dedi.
YouTube'u eklentiler ile hızlandırmak mümkün
Google, YouTube'un yeni tasarımında iyi olduğuna karar verdiği Polymer kütüphanesini kullandı. Ancak Mozilla Program Yöneticisine göre arama devi bunu YouTube ziyaretçilerinin daha iyi performans gösterdiği için Chrome tarayıcısını kullanmalarını sağlamak adına özellikle seçtiğini iddia ediyor.
Peterson, YouTube’un Polymer öncesi tasarımını geri getirmek için kullanıcılara YouTube Classic isimli Firefox eklentisini önerdi. Böylece sitenin ilk yükleme performansı arttırılabiliyor. YouTube'u Edge tarayıcısında hızlandırmak için ise Tampermonkey uzantısını yükleyebilir ve “YouTube Restore Classic” scriptini kullanabilirsiniz.
https://twitter.com/cpeterso/status/1021626510296285185 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buyrun bunlar tarayıcıların css kodlarına kafalarının basma oranı caniuse.com/...
Bunlarda html5 teknolojisine basma oranı html5test.com/... Şimdi yine fark azaldı sayılır 1-2 seneye indirdi farkı edge. Ama bundan 2-3 sene önce saç baş yolduruyordu. Son teknoloji hazırladığımız web siteleri chrome da harika iken bir bakıyorduk, edge kodların %40 ını anlamamış ya da yanlış anlamış, site yamuk yumuk. Hadi edge için 40 takla atarak tekrar css kodlanıyordu. Hala durum öyle ama fark eh işte nispeten azaldı.
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