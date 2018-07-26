Mozilla'dan şok iddia: Google, YouTube'u Firefox ve Edge tarayıcılarında kasten yavaşlattı

Mozilla teknik program yöneticisi Chris Peterson, Google'ın Mozilla Firefox ve Microsoft Edge tarayıcılarında YouTube’un performansının kasıtlı olarak yavaşladığını öne sürdü.

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Peterson konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Firefox ve Edge'de YouTube sayfa yükleme hızı Chrome'dan 5 kat daha yavaş, çünkü YouTube’un Polymer odaklı yeni tasarımı, yalnızca Chrome'da uygulanan ve artık kullanımı tavsiye edilmeyen Shadow DOM v0 API'sini temel alıyor" dedi.

YouTube'u eklentiler ile hızlandırmak mümkün

Google, YouTube'un yeni tasarımında iyi olduğuna karar verdiği Polymer kütüphanesini kullandı. Ancak Mozilla Program Yöneticisine göre arama devi bunu YouTube ziyaretçilerinin daha iyi performans gösterdiği için Chrome tarayıcısını kullanmalarını sağlamak adına özellikle seçtiğini iddia ediyor.

YouTube Classic isimli Firefox Tampermonkey YouTube Restore Classic” Peterson, YouTube’un Polymer öncesi tasarımını geri getirmek için kullanıcılaraisimli Firefox eklentisini önerdi. Böylece sitenin ilk yükleme performansı arttırılabiliyor. YouTube'u Edge tarayıcısında hızlandırmak için ise uzantısını yükleyebilir ve “ scriptini kullanabilirsiniz.

https://twitter.com/cpeterso/status/1021626510296285185