Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mozilla'dan şok iddia: Google, YouTube'u Firefox ve Edge tarayıcılarında kasten yavaşlattı

Mozilla teknik program yöneticisi, YouTube'un Microsoft Edge ve Mozilla Firefox'ta kötü performans gösterdiğini, bunun aksine Google'ın kendi tarayıcısı Chrome'da ise 5 kat hızlı çalıştığını öne sürdü
10 ay
3,7b
1
15
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mozilla teknik program yöneticisi Chris Peterson, Google'ın Mozilla Firefox ve Microsoft Edge tarayıcılarında YouTube’un performansının kasıtlı olarak yavaşladığını öne sürdü.
Ayrıca Bkz. "Motorola One Power'ın tüm özellikleri ortaya çıktı"
Peterson konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Firefox ve Edge'de YouTube sayfa yükleme hızı Chrome'dan 5 kat daha yavaş, çünkü YouTube’un Polymer odaklı yeni tasarımı, yalnızca Chrome'da uygulanan ve artık kullanımı tavsiye edilmeyen Shadow DOM v0 API'sini temel alıyor" dedi.

YouTube'u eklentiler ile hızlandırmak mümkün

Google, YouTube'un yeni tasarımında iyi olduğuna karar verdiği Polymer kütüphanesini kullandı. Ancak Mozilla Program Yöneticisine göre arama devi bunu YouTube ziyaretçilerinin daha iyi performans gösterdiği için Chrome tarayıcısını kullanmalarını sağlamak adına özellikle seçtiğini iddia ediyor.
Peterson, YouTube’un Polymer öncesi tasarımını geri getirmek için kullanıcılara YouTube Classic isimli Firefox eklentisini önerdi. Böylece sitenin ilk yükleme performansı arttırılabiliyor. YouTube'u Edge tarayıcısında hızlandırmak için ise Tampermonkey uzantısını yükleyebilir ve “YouTube Restore Classicscriptini kullanabilirsiniz.

https://twitter.com/cpeterso/status/1021626510296285185 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Keremqw 10 ay en beğenilen
Edge zaten bir tek yotube'da patlıyordu. Üst ağızdan birinin bu durumu dile getirmesine sevindim.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 10 ay
Rezalet başka birşey değil.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 10 ay
Ben de Ege kullanıyorum ve Youtube'a her girdiğimde aklıma geliyordu acaba bilinçli mi yapılıyor bu yavaşlık diye. Ama yine de Google'ın kullandığı yeni tasarımın tarayıcıya getirdiği yükle alakalıdır diyordum. Şimdi kontrol ettim hakikaten Chrome'da daha hızlı çalışıyor Youtube. Hiç hoş değil.
Ben de Ege kullanıyorum ve Youtube'a her girdiğimde aklıma geliyordu acaba bilinçli mi yapılıyor bu yavaşlık diye. Ama yine de Google'ın kullandığı yeni tasarım...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkaakco 3 ay
Maalesef halen öyle. Edge performans açısından iyi bir tarayıcı olmasına rağmen iş YouTube'a gelince site resmen kasıyor. Aktif olarak Chrome kullanıyorum, Edge'e de arada bakıyorum, bence ilk haline göre gelişme var, kullanılabilecek düzeye erişti. Ancak bilirsiniz ki alışkanlıkları kırmak kolay olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rindaman 3 ay
Adblock engellerlerse chrome'a tekmeyi basacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 ay
MS para yedirmese bu saçma palavrayı asla uydurmazlardı... Google düşmanı ümmet mi geliyor yoksa?...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evil Deeds 10 ay
Sadece Youtube değil Google'ın tüm servisleri ( Haritalar vs.) Chrome hariç tüm tarayıcılarda leş gibi çalışıyor.Yıllardır yaptıkları şey bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CVenturas 10 ay
Bu durumu ben de farketmiştim aynı bilgisayarda aynı internetle aynı anda hem chrome hem de firefoxta aynı youtube linki chrome da şak diye açılırken firefoxta bekletiyordu. Tarayıcı performansı denilemeyecek kadar büyük bir farktı. Dile getirmeleri iyi olmuş. İnadına Firefox
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 10 ay
Hani belki böyle bir şey olabilir ok. Ama edge in tarihi eser olduğu bir gerçek. Yani son güncellemesiyle bile chrome un 3-4 sene gerisinden geliyor. Firefox ise eh işte yine fena değil chrome a baya yakın.
Buyrun bunlar tarayıcıların css kodlarına kafalarının basma oranı caniuse.com/...
Bunlarda html5 teknolojisine basma oranı html5test.com/... Şimdi yine fark azaldı sayılır 1-2 seneye indirdi farkı edge. Ama bundan 2-3 sene önce saç baş yolduruyordu. Son teknoloji hazırladığımız web siteleri chrome da harika iken bir bakıyorduk, edge kodların %40 ını anlamamış ya da yanlış anlamış, site yamuk yumuk. Hadi edge için 40 takla atarak tekrar css kodlanıyordu. Hala durum öyle ama fark eh işte nispeten azaldı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergunx 10 ay
Yapar doğrudur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 10 ay
Rezalet başka birşey değil.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Afodfrea 10 ay
Kelime seçiminize dikkat etmeniz gerek bence, tweetlerde kasten kelimesi veya herhangi bir suçlama yer almıyor. İsmi geçen şahıs, Chris Peterson tweetlerinde teknik bir analiz ve buna bir çözüm önerisi sunuyor. Gerisi yorumlamaya bakıyor. Mozilla'nın ağzına kelime yerleştirmeyin lütfen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 10 ay
Ben de Ege kullanıyorum ve Youtube'a her girdiğimde aklıma geliyordu acaba bilinçli mi yapılıyor bu yavaşlık diye. Ama yine de Google'ın kullandığı yeni tasarımın tarayıcıya getirdiği yükle alakalıdır diyordum. Şimdi kontrol ettim hakikaten Chrome'da daha hızlı çalışıyor Youtube. Hiç hoş değil.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3712 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, tarayıcı ve
8 etiket daha youtube chrome Firefox edge Diğer Internet Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Fortnite Android sürümü Galaxy Note 9 ile gelebilir 10 ay Meizu 16 lansmanı için basına "şampuanlı davetiye" gönderildi 10 ay Rus bilgisayar korsanları ABD'deki elektrik santrallerine sızdı 10 ay Xbox Live Gold Ağustos ayı ücretsiz oyunları açıklandı 10 ay Hubble'dan büyüleyici Mars ve Satürn fotoğrafları 10 ay Samsung'dan yeni bir amiral gemisi serisi geliyor: Galaxy F 10 ay LG mobil bölümü kayıplardan kurtulamadı 10 ay Richard Branson, Virgin Galactic ile bu yıl uzaya çıkacak 10 ay Samsung, Galaxy Note 9 için reklam filmleri yayınladı 10 ay Google Drive yakında 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşacak 10 ay Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 180 milyona ulaştı 10 ay Hulu, bilim-kurgu dizisi The First'ün ilk fragmanını yayımladı 10 ay Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sonunda satışa sunuluyor 10 ay Monster Abra A5 V14.1 Video İnceleme 10 ay Google Pixel 3 XL tasarımı ortaya çıktı 10 ay Twitter hacklendi mi? 10 ay Intel Core i9-9900K/i7-9700K’da termal ped kullanmayacak 10 ay İngiltere hükümetinin 2033 hedefi: her eve fiber internet! 10 ay Alto's Odyssey Android kullanıcılarıyla buluştu 10 ay Turkuaz ve lüks taksilerde ne kadar fiyat farkı uygulanıyor? 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Mozilla'dan şok iddia: Google, YouTube'u Firefox ve Edge tarayıcılarında kasten yavaşlattı Sonraki Facebook 90 dakikada 150 milyar dolar kaybetti 10 ay Twitter, şirket politikasını ihlal eden 143 bin uygulamayı kaldırdı 10 ay Oppo ve OnePlus'ın Türkiye planları 10 ay Bu ekran kırılmıyor: Samsung'dan kırılmaz OLED panel! 10 ay VLC medya oynatıcısı, Huawei cihazlara savaş açtı 10 ay ABD-Çin ticaret savaşı Qualcomm'u da vurdu: Qualcomm NXP'yi satın almaktan vazgeçti 10 ay Motorola One Power'ın tüm özellikleri ortaya çıktı 10 ay Merakla beklenen 2018 Mercedes A Serisi Sedan tanıtıldı 10 ay Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber: 6.1 inç LCD ekranlı iPhone gecikebilir! 10 ay Sanal asistanlarımız bizi ne kadar doğru anlıyor, isteklerimizi ne ölçüde yerine getiriyor? 10 ay Coinbase kullanıcıları kripto paralarını günlük alışverişte kullanabilecek 10 ay HTC'nin yeni akıllı telefonu HTC U12 Life'ın özellikleri sızdırıldı 10 ay Apple, 2018 iPhone'larda Intel'in yavaş modemlerini kullanacak 10 ay Fortnite bir yıl içerisinde 4.5 milyar dolara uzanabilir 10 ay Google’dan güvenlik anahtarı Titan Security Key 10 ay Yeni MacBook Pro’ların ısınma sorununa yama geldi 10 ay Samsung Galaxy J serisi sonlanıyor, sırada Galaxy P ve R var 10 ay Gayri resmi LibreOffice uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı 10 ay Nikon ilk tam çerçeve aynasız kamerasını geliştirdi 10 ay YouTube'un Android uygulamasında can sıkıcı hata Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim