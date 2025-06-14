Google Drive, Gemini desteğiyle artık akıllı bir şekilde PDF’leri özetliyor

Tam Boyutta Gör Google, üretken yapay zekâ Gemini’nin yeteneklerini Google Drive üzerinde genişletmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte, kullanıcılar artık PDF belgelerini açtıklarında içeriğin kısa bir özetini sunan akıllı özet kartlarıyla karşılaşıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların belgeye göz atmadan önce konuyu hızla kavrayabilmesini sağlarken, doğrudan belgeler üzerinden yapay zekâ destekli işlemler başlatmalarına da olanak tanıyor.

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Google Drive’a gelen Gemini güncellemesiyle PDF’lere akıllı özetler geliyor

Gemini, Google Drive'da yer alan PDF dosyalarını okuyarak içeriği analiz ediyor ve bu analiz doğrultusunda özet kartları oluşturuyor. Bu kartlar, yalnızca bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda teklif taslağı oluştur veya bu özgeçmişe göre mülakat soruları yaz gibi tıklanabilir eylem önerileriyle de dikkat çekiyor. Bu eylemler kullanıcıyı Gemini’nin yan paneline yönlendiriyor, böylece kullanıcılar mevcut belgeyi terk etmeden işlem yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Gemini'nin PDF entegrasyonu aslında tamamen yeni değil. Daha önce de genel içerik özetleri sunabiliyordu, ancak bu son güncelleme, işlevselliği ileriye taşıyarak daha yapılandırılmış ve etkileşimli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Özellikle profesyonel kullanıcılar için önemli bir zaman tasarrufu sunan bu gelişme, iş akışlarını daha verimli hâle getirmeyi amaçlıyor.

Kullanıcılar bir PDF dosyasına çift tıkladığında belge ayrı bir sekmede değil, yerleşik bir önizleme penceresinde açılıyor ve özet kartı bu panelin içinde görüntüleniyor. Ayrıca Gemini, özetin yanında kullanıcılara doğrudan görev başlatma imkanı tanırken belgede geçen bilgiler üzerinden bağlamsal aksiyonlar almayı da mümkün kılıyor.

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