Google Drive, Gemini desteğiyle artık akıllı bir şekilde PDF’leri özetliyor

Google Drive’a gelen Gemini güncellemesiyle PDF’lere akıllı özetler geliyor
Gemini, Google Drive'da yer alan PDF dosyalarını okuyarak içeriği analiz ediyor ve bu analiz doğrultusunda özet kartları oluşturuyor. Bu kartlar, yalnızca bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda teklif taslağı oluştur veya bu özgeçmişe göre mülakat soruları yaz gibi tıklanabilir eylem önerileriyle de dikkat çekiyor. Bu eylemler kullanıcıyı Gemini’nin yan paneline yönlendiriyor, böylece kullanıcılar mevcut belgeyi terk etmeden işlem yapabiliyor.
Kullanıcılar bir PDF dosyasına çift tıkladığında belge ayrı bir sekmede değil, yerleşik bir önizleme penceresinde açılıyor ve özet kartı bu panelin içinde görüntüleniyor. Ayrıca Gemini, özetin yanında kullanıcılara doğrudan görev başlatma imkanı tanırken belgede geçen bilgiler üzerinden bağlamsal aksiyonlar almayı da mümkün kılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Hayatınız PALAVRA, dinci motifler ile süslenmiş palavralar...
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.