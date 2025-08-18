Google, Android yedekleme seçeneklerini genişletiyor
Kaçıranlar için günümüzde Google Drive üzerinden, fotoğraflar, videolar, ayarlar ve bazı kullanıcı verileri yedeklenebiliyor. Ancak "İndirilenler" gibi klasörler veya uygulamaların şifreli verileri bu kapsama girmiyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcıların, özellikle indirilen dosyaların bulunduğu klasörleri yedekleme seçeneğine erişebilecek.
Ayrıca kod satırlarında yer alan "documents" ifadesi, belirli dosya türlerine yönelik yedekleme desteği üzerinde çalışıldığını da doğruluyor. Bu sayede yalnızca belirli dosya uzantıları seçilerek daha optimize bir bulut depolama çözümü sağlanabilir. Ancak tüm klasörlerin mi yoksa yalnızca belirli dosyaların mı yedeklenebileceği konusu henüz netlik kazanmış değil.
Google'ın bu yeni özelliği önce Pixel serisinde test etmesi, ardından Android ekosisteminin tamamına sunması bekleniyor. Yine de çıkış tarihi ve hangi Android sürümüyle entegre edileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki dönemlerde Google'ın, Play Hizmetleri güncellemeleriyle bu yeniliği kademeli olarak duyurması olası
