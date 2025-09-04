Türkiye’de Google ve servislerinde erişim sorunları yaşanıyor

Google servisleri çöktü
Sorun sadece Türkiye ile sınırlı değil
Halihazırda sorunun Türkiye genelinde yaşandığı görülüyor. ABD veya Avrupa'da da sorunlar bildirilmeye başlandı. Henüz bildirilen raporlar diğer bölgelerde düşük olsa da sorunun küresele yayıldığı anlaşılıyor. Verilere göre yaşanan kesinti öncelikli olarak Doğru Avrupa'da bildirilmeye başlandı. Türkiye ile birlikte Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde de binlerce kullanıcı sorunu bildirmiş durumda. Kullanıcılar, Google servislerinin haricinde Spotify, Cloudflare, Character.AI ve Anthropic Claudegibi servislere de erişim sorunları yaşandığını bildiriyor.
