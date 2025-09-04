Türkiye’de Google ve servislerinde erişim sorunları yaşanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google ve bağlı servislerde Türkiye genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar sabah saatlerinden itibaren Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet, Google Gemini ve Play Store gibi platformlara erişimde sıkıntılar bildiriyor.

Google servisleri çöktü

Tam Boyutta Gör Downdetector verilerine göre sorunlar saat 09:43 sularında başladı. Haberin yazıldığı an itibarıyla 5000’den fazla kullanıcı raporu oluşturulmuş durumda. Kesintiler, başta arama motoru olmak üzere Google’ın neredeyse tüm servislerini etkiliyor. Kullanıcılar, özellikle video oynatma, dosya yükleme ve e-posta gönderiminde aksaklıklarla karşılaştıklarını belirtiyor. Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sorun sadece Türkiye ile sınırlı değil

Halihazırda sorunun Türkiye genelinde yaşandığı görülüyor. ABD veya Avrupa'da da sorunlar bildirilmeye başlandı. Henüz bildirilen raporlar diğer bölgelerde düşük olsa da sorunun küresele yayıldığı anlaşılıyor. Verilere göre yaşanan kesinti öncelikli olarak Doğru Avrupa'da bildirilmeye başlandı. Türkiye ile birlikte Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde de binlerce kullanıcı sorunu bildirmiş durumda. Kullanıcılar, Google servislerinin haricinde Spotify, Cloudflare, Character.AI ve Anthropic Claudegibi servislere de erişim sorunları yaşandığını bildiriyor.

Bu bir son dakika haberidir. İçerik yeni bilgilerle güncelleniyor.

