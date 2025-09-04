Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'a erişim problemi çözüldü: Sorun, 1 saatten uzun sürdü

    Türkiye’de sabah saatlerinde yaşanan Google erişim sorunu yaklaşık 1 saat sürdü. Kullanıcılar artık ilgili tüm Google servislerini sorunsuz kullanabildiklerini bildiriyor.

    Google'a erişim problemi çözüldü: Sorun, 1 saatten uzun sürdü Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde sabah saatlerinde Google ve bağlı servislerde yaşanan erişim sorunları saat 10:55 itibarıyla çözülmeye başladı. Kullanıcılar, Gmail, YouTube, Google Drive ve Play Store gibi platformlara tekrar sorunsuz erişim sağlayabiliyor.

    Erişim sağlanmaya başlandı

    Google'a erişim problemi çözüldü: Sorun, 1 saatten uzun sürdü Tam Boyutta Gör
    Downdetector verilerine göre sorun saat 09:43 sularında başladı ve yaklaşık 1 saatten fazla sürdü. Bu süre boyunca kullanıcılar video izleme, dosya yükleme ve e-posta gönderme gibi işlemlerde aksaklıklar yaşadı. Google tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak sistemlerin normale döndüğü görülüyor.

    Halihazırda Google’a erişim sağlanmaya başlanmış olsa da bazı kullanıcılar halen problemler yaşamaya devam edebilir. Ancak kademeli bir şekilde tüm kullanıcıların kısa süre içinde servislere erişim sağlaması bekleniyor.

    Bakanlık teknik rapor talep etti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada sürecin takip edildiği söylerken "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    emrekaradag +142 İstan34bul +84 smart1978 +47 Weisanstein +38 Akasha_Ether +33 Yokizm Sivasov +30 Coppur +29 interwap +29 wolf silver +27 standartlarabidesi +26
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    27 Kişi Okuyor (5 Üye, 22 Misafir) 8 Masaüstü 19 Mobil
    Glonass, rovlıt, M1tokondri ve 1 üye daha okuyor
    R
    M
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2498 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, google fotoğraflar ve
    8 etiket daha youtube gmail google drive Türkiye Haberleri play store google cloud Teknoloji Haberleri Internet
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seat leon paket sıralaması saç prp yaptiranlar yorumları renault clio otomatik vites yorumları skoda octavia 1.0 e-tec yorumlar hitman türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO A38
    OPPO A38
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR A18
    MSI NB VECTOR A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum