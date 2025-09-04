Google'a erişim problemi çözüldü: Sorun, 1 saatten uzun sürdü

Erişim sağlanmaya başlandı
Halihazırda Google’a erişim sağlanmaya başlanmış olsa da bazı kullanıcılar halen problemler yaşamaya devam edebilir. Ancak kademeli bir şekilde tüm kullanıcıların kısa süre içinde servislere erişim sağlaması bekleniyor.
Bakanlık teknik rapor talep etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada sürecin takip edildiği söylerken "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
