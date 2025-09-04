Google'a erişim problemi çözüldü: Sorun, 1 saatten uzun sürdü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde sabah saatlerinde Google ve bağlı servislerde yaşanan erişim sorunları saat 10:55 itibarıyla çözülmeye başladı. Kullanıcılar, Gmail, YouTube, Google Drive ve Play Store gibi platformlara tekrar sorunsuz erişim sağlayabiliyor.

Erişim sağlanmaya başlandı

Tam Boyutta Gör Downdetector verilerine göre sorun saat 09:43 sularında başladı ve yaklaşık 1 saatten fazla sürdü. Bu süre boyunca kullanıcılar video izleme, dosya yükleme ve e-posta gönderme gibi işlemlerde aksaklıklar yaşadı. Google tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak sistemlerin normale döndüğü görülüyor.

Halihazırda Google’a erişim sağlanmaya başlanmış olsa da bazı kullanıcılar halen problemler yaşamaya devam edebilir. Ancak kademeli bir şekilde tüm kullanıcıların kısa süre içinde servislere erişim sağlaması bekleniyor.

Bakanlık teknik rapor talep etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada sürecin takip edildiği söylerken "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

