Google Glass daha iyi bir donanımla güncellenecek





Google'ın geçen yıl görkemli bir etkinlikle lansmanını yaptığı ancak bugüne kadar sadece geliştirici sürümü seviyesinde kalan Google Glass akıllı gözlüğü teknoloji gündemini en çok meşgul eden konulardan birisi oldu.





Google bununla birlikte geliştirme sürecine devam ediyor ve ürünü eleştirenlerin ileride bu devrimi kabullenmek zorunda kalacaklarına inanıyor. Firma Google Glass akıllı gözlüğünü yakında yeni bir donanımla güncelleyecek.





Google Glass'ın Google+ resmi hesabından yapılan duyuruda, Glass Explorers adı verilen ve şu anda ürünü test eden pilot grup, yıl sonuna doğru ellerindeki prototipi daha iyi bir donanıma sahip Google Glass ile değiştirebilecek. Bunun için ekstra bir ücret alınmayacak.





Google yenilenen donanımın neler sunacağını açıklamıyor ancak yayınlanan görsellerde Glass logolu mono bir kulakiçi kulaklığın cihaza microUSB girişi üzerinden bağlandığı görülüyor. Bu aksesuar 60$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.





Ayrıca yeni Google Glass sürümünü taşıyan test grubu en fazla 3 arkadaşını davet yoluyla test sürecine dahil edebilecek. Programa katılan yeni üyeler de 1500$ cihaz bedelini ödemek durumunda.

http://www.androidauthority.com/new-google-glass-hardware-preview-images-312268/