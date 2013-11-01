Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Glass daha iyi bir donanımla güncellenecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
452
1
20
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Glass daha iyi bir donanımla güncellenecek

Google'ın geçen yıl görkemli bir etkinlikle lansmanını yaptığı ancak bugüne kadar sadece geliştirici sürümü seviyesinde kalan Google Glass akıllı gözlüğü teknoloji gündemini en çok meşgul eden konulardan birisi oldu. 

Google  bununla birlikte geliştirme sürecine devam ediyor ve ürünü eleştirenlerin ileride bu devrimi kabullenmek zorunda kalacaklarına inanıyor. Firma Google Glass akıllı gözlüğünü yakında yeni bir donanımla güncelleyecek.

Google Glass'ın Google+ resmi hesabından yapılan duyuruda, Glass Explorers adı verilen ve şu anda ürünü test eden pilot grup, yıl sonuna doğru ellerindeki prototipi daha iyi bir donanıma sahip Google Glass ile değiştirebilecek. Bunun için ekstra bir ücret alınmayacak.

Google yenilenen donanımın neler sunacağını açıklamıyor ancak yayınlanan görsellerde Glass logolu mono bir kulakiçi kulaklığın cihaza microUSB girişi üzerinden bağlandığı görülüyor. Bu aksesuar 60$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. 

Ayrıca yeni Google Glass sürümünü taşıyan test grubu en fazla 3 arkadaşını davet yoluyla test sürecine dahil edebilecek. Programa katılan yeni üyeler de 1500$ cihaz bedelini ödemek durumunda.  

http://www.androidauthority.com/new-google-glass-hardware-preview-images-312268/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YordleKing 6 yıl en beğenilen
mertgonul
bu gözlükler tutmayacak herkesin kişisel hayatini doğrudan etkiliyor

Kimin dediğini tam olarak hatırlayamıyorum ama büyük bir şirketin Ceosu da televizyon için buna benzer bir şey söylemiş.
İnsanların bir kutu karşısında saatler geçireceğini sanmıyorum(ya da buna benzer)diye.
mertgonulbu gözlükler tutmayacak herkesin kişisel hayatini doğrudan etkiliyorKimin dediğini tam olarak hatırlayamıyorum ama büy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carpediem1 5 yıl
Google Glass Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Özellik adında güzel bir blog yazısı var bu konuda. Glass'ın tüm güçlü yönlerini ayrıntılı bir biçimde anlatmış.
İncelemenizi tavsiye ederim.
normalisgood.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
mertgonul
bu gözlükler tutmayacak herkesin kişisel hayatini doğrudan etkiliyor

Tutacak da Google'ın rakipleri de benzeri gözlük çıkartıp Google ve diğer gözlük çıkaran firmalar fiyatlarını saçma sapan 1500 Dolardan 300 Dolara düşürdüğü zaman...
Tutmaz olur mu. Ben çok istiyorum mesela. Ama 1500 Dolara almam. 600-700 lira olsun yarın alırım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Habire geliştiriyorlar. Ne zaman kullanabileceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeLiCe_DoLuCa 6 yıl
Buradan da "Galaxy Nexus'un güncelleme desteğinin kesilme sebebi, yonga üreticisi olan Texas Insturments'in piyasadan çekilmesidir" önermesinin doğru olduğunu anlıyoruz. Glass'ın içinde de aynı yongadan var ve Texas Insturments ona da artık yeni sürücüler, yazılım desteği, çekirdek üretmiyor. Piyasada halen prototip halinde olan Glass'ı toplatmak ve değiştirmek kolay ancak 3 farklı operatöre sunulmuş ve milyonlarca satmış Galaxy Nexus'u geri toplamak, Samsung'a yenisini yaptırmak zor olduğu için mecburen destek kesildi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 6 yıl
prototip bile olsa firma kar etme peşinde...gruba davet edilende olsa cihazlar test aşamasında olduğu için para istenmemeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemaloztin 6 yıl
güzel gözlük almak isterdim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trsinapsis 6 yıl
Stabilite güncellemesi bekliyoruz :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Allahdiyenspen 6 yıl
Ram koy bol bol google sonra şişme yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexter Morgan 6 yıl
İlla tutacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 6 yıl
google sa kasar



1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01001101 6 yıl onur01651
onur01651

google sa kasar








şaka bi yana; android 2.000'den fazla alette kullanılmış ve platform bağımsızlığını sağlayabilmek için java sanal makinası (JVM) çalıştırıyo ki bu da ciddi bir yük oluşturup ios ile aradaki net farkın oluşmasına neden oluyo.

ama google glass da olay farklı, bukez donanım tek. dolayısıyla yazılımda JVM yükü de olmayacaktır, çünkü donanım tek olacağı için JVM kullanmaya gerek olmayacaktır (diye düşünüyorum)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Armin van Buuren* 6 yıl
Batarya performansını arttırmaları lazım, siz Snap800 diyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
452 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, Google Glass
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl MSI GS70 Stealth video inceleme "Oyun odaklı ince dizüstü bilgisayar" 6 yıl Mobilite Özel: Google Nexus 5 ve Android 4.4'ün tüm detayları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim