Tost makinesi tavsiyesi için en iyi tost makineleri (2023)

Tostlar; dışı çıtır çıtır kızarmış ekmek, içinde erimiş peynirle bütünleşen lezzet patlaması… Sabah kahvaltıda, ikindide, akşam yemeğinde veya gece acıkınca en kolay hazırlanan ve lezzetli yemek. Bir ocak üstü tost makinesi ile bile harika tostlar, sandviçler hazırlamak mümkün. Günümüz tost makineleri ise tost ve sandviçten fazlasını yapabiliyor. Tost makinesinde waffle, milföy, ızgarasında köfte dahil birçok şey yapılabiliyor. Peki, en çok tavsiye edilen tost makinesi hangisi? En iyi tost makinesi markası hangisi ve yorumları ile öne çıkan tost makinelerinin fiyatları ne kadar? İşte her bütçeye uygun en iyi tost makinesi önerileri:

Tost makinesi yorumları dikkate alınarak, en iyi tost makinesi markaları sıralamasında Korkmaz, Arzum, Arçelik ve Tefal geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi tost makineleri olarak Korkmaz A328, Arzum AR2007, Arçelik TM 6046 ve Tefal GC470D modelleri uygun fiyat, işlevsellik ve sağlıklı olmaları yönünden öne çıkıyor.

1️⃣ Korkmaz A328-05 Tostkolik Tost Makinesi

Tam Boyutta Gör Korkmaz en iyi tost makinesi markası ve kullanıcı yorumlarına göre A328-05 Tostkolik en çok tercih edilen model. İster tost (tek seferde 6 adet tost ekmeği alıyor), ister sandviç, isterseniz de ızgara yapabileceğiniz oldukça şık görünümlü bir tost makinesi. Korkmaz Tostkolik, kolay bastırma özelliğiyle yiyeceklerinizi hem yağsız hem de sağlıklı bir biçimde pişirmenize yardımcı oluyor. Pişirme esnasında yağın kolay akmasını sağlayan özel ızgaralar ve iki adet yağdanlık ile geliyor.

Gücü: 1800 Watt

Ölçüler : 37 x 30 x 15 cm / 32 x 25 cm (ızgara alanı)

Kaplama: %100 alüminyum döküm ızgara, yapışmaz granit efektli PTFE kaplama

Kapasite: 6 adet tost ekmeği

Kolayca sökülebilen ızgaralar

Yağın kolay akmasını sağlayan özel ızgaralar ve 2 adet yağdanlık

Otomatik ısı kontrolü

Çok maksatlı pişirme ve kızartma özelliği

180 derece açılabilen kapak ve geniş yüzey

Korkmaz A328-05 Tostkolik Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Çalıştırdım, geç ısınıp, geç soğuyor. 4 kademeli. Izgara yaparken yandaki kilidi açıp tam açık konuma getirebiliyorsunuz. 2 tane ışık var. Biri açık, diğeri ısınma. Sağ üst ve sol alt yanlardaki düğmeler ise ızgaraların çıkartılmasını sağlıyor. Bir önceki makinemde boşluk olabilen bir kademe daha vardı, bunda ise tam kapanıyor kapak. O da olsaydı, daha şahane olurdu :) Izgara yapılırken yağ için tezgaha akmasın diye 2 Adet yağlık da geliyor. Şık ve parlak görünüşü ile gayet güzel. Tavsiye ederim.

✍🏻 Ürünü çeyizim için aldım. Gerçekten çok kaliteli. Almak isteyen tereddüt etmeden alabilir. İlk başta koku ve dumanlar çıkıyor; bu, yeni olduğu için normalmiş. Ürünü denemeden yapamadım; hemen kendime küçük bir tost yaptım, 1 dk bile sürmedi. Çok çok güzel.

2️⃣ Arzum AR2007 Sultane Izgara ve Tost Makinesi

Tam Boyutta Gör Arzum AR2007 Sultane en çok tavsiye edilen tost makinesi modellerinin başında geliyor. Arzum ızgara ve tost makinesi, 4 adet tost yapabilme kapasitesine sahip ve yapışmayan ısıtıcı plakaları sayesinde kolayca sandviç, tost, hamburger hazırlamanıza yardımcı oluyor. Üst gövdenin yüksekliği ayarlanabildiğinden yiyeceğinizin her tarafı eşit şekilde pişiyor. Üst kapağı arkaya doğru 180 derece açarak geniş pişirme alanında ızgaranızı da yapabiliyorsunuz. Yağ akıtma kanalı, pişirme sırasında çıkan yağın tek bir noktadan tahliye edilmesini sağlıyor; bu da haliyle temizliği kolaylaştırıyor.

Gücü: 1800 Watt

Kapasite: 4 adet tost yapabilme

Kaplama: Yapışmayı engelleyen teflon plaka

Yiyecek kalınlığında göre ayarlanabilen ve 180 derece açılabilen üst gövde

Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir plakalar

3 kademeli ısı ayarı düğmesi

Termostat ve uyarı ışığı

Dik konumda saklama

Kablo sarma bölümü

Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı

Arzum AR2007 Sultane Izgara ve Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Ürünü Cuma günü sipariş verdim, Cumartesi günü elime ulaştı, Pazar sabahı da kendime şöyle güzel çıtır bir tost yapayım dedim. Ve harika bir tost yaptım. Teşekkürler Arzum. Çıtır ve güzel pişmiş bir tost yedim. Ürünün özelliklerine gelince; Ürün plakaları rahatlıkla çıkıyor ve temizlenebilir özellikte. Tost için 2. ayarı kullandım. Izgara falan yapmadım. Pek tost makinesinde ızgara yapan biri de değilimdir. Tostumu güzel yapsın, gerisini ben hallederim. Plakalar ince ve hafif bir yapıya sahip, döküm değiller. Ürün üzerinde aynı anda 4 tost yapabilirsiniz. Ürünü almak isteyenlere tavsiye ederim.

✍🏻 Arkadaş nerdeyse benden becerikli. Mükemmel tost yapıyor, ben ikinci ayarda kullanıyorum, biraz daha kızarsın istiyorsam kısa süreli üçe getiriyorum. Tost ekmeğiyle 2 tost ya da iki yarım ekmek tost yapabilecek ideal büyüklükte. Izgara da yapabiliyor. Tasarımı şık, çıkarılabilir teflon plakalarla kullanımı ve temizliği kolay. Benim tüm beklentilerimi fazlasıyla karşıladı.

3️⃣ Arçelik TM 6046 CK Resital Tost Makinesi

Tam Boyutta Gör Tost makinesi tavsiye isteyenlere önereceğimiz bir model de Arçelik TM 6046. Kırmızı rengi ve cam tasarım üst gövdesiyle kendisine çeken Arçelik tost makinesi, aşınmaya karşı 7 kata kadar dayanıklı döküm yüzeyiyle çok uzun ömürlü. 6 adet tost yapabilme kapasitesine sahip, 180 derece açılma özelliğiyle de ızgara olarak kullanabiliyorsunuz. Izgaradan çıkan yağ gizli yağ toplama haznesine akıyor.

Güç: 2400 Watt

Ölçü: 33 x 39 x 13 cm

Dilim kapasitesi: 6

Pişirme yüzeyi: Aşınmaya karşı 7 kata kadar daha dayanıklı Armor plakalar

Sıcaklık ayarı: 5

Izgara özelliği

180 derece açılabilme

Gizli yağ toplama haznesi

Arçelik TM 6046 CK Resital Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Ürün çok kaliteli ve şık. Rengi de çok güzel. Uzun ömür ve kalite arıyorsanız tercihiniz Arçelik olsun.

✍🏻 En başta tasarımı ve görüntüsünün çok şık olduğunu söyleyerek başlayayım. Çok hızlı bir şekilde ısınıp çıtır çıtır tostlar yapıyor.

4️⃣ Karaca Future Essential Tost Makinesi

Tam Boyutta Gör Farklı renk seçenekleri olan Karaca Future Essential tost makinesi, 2023’te alınabilecek en iyi tost makineleri modellerinden biri. Karaca tost makinesi, aynı anda 4 dilim tost yapabiliyor, 180 derece açılabilme özelliğiyle kolayca ızgaraya dönüşüyor. 4 kademeli ısı ayarı var. Quick Grill teknolojisi ile plakaların her yeri eşit olarak ısınıyor. Tutma sapları da ısıya dayanıklı. Gövdenin ayarlanabilir olması kalın yiyecekleri tam istediğiniz kıvamda pişirmenizi sağlıyor.

Motor gücü: 1800 Watt

Boyut: 38 x 29 x 13.5 cm

Kapasite: 4 adet tost yapabilme

Tost ve ızgara olarak kullanma

180 derece açılabilen gövde

Yapışmaz ve yıkanabilir plakalar

Kısa devre koruması ile yüksek güvenlik

Isıya dayanıklı tutma sapları

Dik konumda tutabilme

Isı ayar düğmesi

Karaca Future Essential Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Ürünü alalı 2-3 hafta oldu. Sıklıkla kullanıyorum. Şimdiye kadar ki performansı gayet iyi. Özellik bakımından ızgaraya dönüşmesi çok güzel. Izgara tipinde köfte pişirmeyi denedim, gayet güzel oldu. Kare tost ekmeklerinden çok az zorlamayla 6 tane sığdırılabiliyor. 4 tane sığar diye hesaplıyordum, o yüzden mutlu etti. Fiyat performans ürünü, tavsiye ederim.

✍🏻 Tost makinesini beğendim. Tostu 4 numaralı ayarda gayet güzel ve hızlı pişiriyor. Izgara olarak da kullandım memnun kaldım.

5️⃣ Tefal GC470D Gourmet Minute Izgara ve Tost Makinesi

Tam Boyutta Gör Tefal, tost makinesi modelleri ile de öne çıkan markalardan. Markanın özellikle Gourmet Minute Inox Elektrikli Izgara ve Tost Makinesi modeli çok beğeniliyor. Paslanmaz çelik dış yüzeyiyle çok şık duran Tefal tost makinesi, 5 kademeli sıcaklık ayarı ve zaman ayarlayıcısı ile harika lezzetler çıkarmanıza yardımcı oluyor. Tek sefere 6 tost yapma kapasitesine sahip olan model, çıkarılabilir alüminyum döküm plakalara sahip.

Güç: 2000 Watt

Ölçü: 18.3 x 35.8 cm

Kapasite: 6 tost yapabilme

Plaka tipi: Döküm

180 derece açılabilme

Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir plakalar ve damlama tepsisi

Tefal GC470D Gourmet Minute Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 İyi ki aldım iyi ki… Çok şık duruyor. Tefal kalitesine güvendiğim için çeyizimde tüm ürünlerde Tefal’i tercih ettim. Tost makinesine gelince, çabuk ısınıyor, geç soğuyor. Kapakları açık bırakıp soğumaya bırakabilirsiniz. Ayrıca akıllı sensörü sayesinde tost veya ekmek yanmasına son.

✍🏻 Birçok tost makinesi baktım. Ben alacak olduğum makinenin f/p özelliği yanında görsel açıdan beni rahatsız etmemesine de dikkat ettim. Çoğu makine çok kaba ve kötü plastik kullanılmış. Tefal’in bu modelindeki plastik kullanımı ve dış dizayn çok iyi diyebilirim. Tost yaparken arka bölüm havalanmıyor. Plakaların çıkartılması da tek tuşa bağlanmış, tırnaklara uğraşmıyorsunuz ama ben hiç çıkarmayacağım; sadece peçete ile sileceğim.

6️⃣ Korkmaz Formula Rosagold Granit Tost Makinesi

Tam Boyutta Gör Formula Rosagold, Korkmaz’ın en beğenilen tost makinelerinden biri. Granit tost makinesi, tamamen alüminyum döküm ızgaraya sahip. Aynı anda 6 adet tost ekmeği alabiliyor. Üst kapak kilitleme mandalı sayesinde dik konumda mutfağınızın bir köşesinde daha az yer kaplayacak şekilde tutabiliyorsunuz. Izgaraları kolayca sökülüyor, temizleme işlemi de oldukça pratik.

Güç: 1800 Watt

%100 alüminyum döküm ızgara

Kapasite: 6 adet tost yapabilme

Alt veya üst ızgara ısıtma ayarı

Üst kapak kilitleme mandalı sayesinde dik tutabilme

180 derece açılabilme

Kolayca çıkarılabilir ve temizlenebilir ızgaralar

Korkmaz Formula Rosagold Granit Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Ürünü 5 aydır kullanıyorum. Gayet güzel bir ürün; kolay temizleniyor, güzel pişiriyor, çabuk ısınıyor, geç soğuyor. Döküm tencerede yemek yapar gibi, direkt silerek bile temizlenebilir o derece. Evin büyük ihtiyaçlarından. Diğer ürünlere göre biraz pahalı ama buna değer.

✍🏻 Çok kaliteli, fiyatı da çok iyi. Kullanışlı ve çok güzel tost yapıyor. İçerisinde yağları toplama haznesi var ki, plakalar içeri doğru hafif derin olduğundan zaten dışarı yağ ya da başka bişey akma olayı olmuyor. Gerçekten mükemmel bir ürün. Bir tost makinesinden tüm beklentileri karşılıyor. Tereddütsüz alınabilir, herkese tavsiye ediyorum.

7️⃣ Homend Grilliant 1340H Inox Tost Makinesi

Tam Boyutta Gör Tost makinesi öneri listemizde yer verdiğimiz Homend Grilliant 1340H, en iyi tost makinesi yorumları alan modellerden biri. Hem tost hem de ızgara yapabileceğiniz bir başka model ancak Homend, ürününde plakaları ayrı ayrı ısıtma dolayısıyla aynı anda iki farklı ızgara yapma seçeneği sunmasıyla dikkat çekiyor. Yani bir tarafta etinizi, tavuğunuzu diğer tarafta sebzelerinizi ızgara yapabiliyorsunuz. Aynı anda 4 kişilik tost yapma kapasitesine sahip. Zaman ayarı özelliğiyle yiyecekler istediğiniz zamanda hazır oluyor. Yağlar yağ kabında birikiyor, ızgaradan sonra temizlikle uğraşmıyorsunuz.

Güç: 2000 Watt

Ölçü: 25 x 34 x 11 cm

Kapasite: 4 kişilik tost yapabilme

180 derece açılabilen alüminyum döküm plakalar

Sıcaklık derecesi ve ısı ayarı için LED ekran

Çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen plakalar

Izgara kullanımı

Homend Grilliant 1340H Inox Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Ürün tam da istediğim özelliklere sahip. Plaka yüzeyi alüminyum döküm plaka, rezistansları plaka yüzeyine yapışık şekilde geliyor, soketli yapısıyla mevcut plakalar kolayca çıkarılabiliyor ve makinede yıkanabiliyor. Genel olarak fiyat performans ürünü. Plaka yüzeyleri ayrı ısı derecesine göre ayar yapmak mümkün. Zamanlayıcı özelliği de mevcut. Bu özellik baya cezbedici. Ayrıca makinede alt plakanın gövde altında yağlığı mevcut; çekmece mantığı ile çalışıyor.

✍🏻 Harika bir tost makinesi, görünümündeki şıklığının yanı sıra çok hızlı ısınıyor.

8️⃣ Schafer Grill Haus Tost Makinesi

Tam Boyutta Gör Grill teknolojisi, etin dışının çok güzel kızarırken içinin hafif sulu ve yumuşak olmasını sağlar. Tost makinesi grill özelliği olan model bakanlara Schafer Grill Haus Tost Makinesi tavsiyemizdir. 3 renk ve inox paslanmaz gövde seçeneğiyle gelen Schafer tost makinesi, 6 dilim tost yapabiliyor. Üst kapağı 180 derece açarak hemen ızgara moduna geçiyorsunuz. Üst kapak kilitleme mandalı, tost makinesini dik konumda tutarak mutfakta alan kazanmanıza yardımcı oluyor. Özel yağ toplama haznesi elbette mevcut.

Güç: 2000 Watt

Kapasite: 6 adet tost yapabilme

Yanmaz yapışmaz özel kaplama döküm pişirici plakalar

Özel yağ toplama haznesi

Kolayca çıkarılabilir pişirici plakalar

90 ve 180 derece açık konumlandırılabilen üst kapak

Dik konumda tutabilme

Izgara yapabilme özelliği

Schafer Grill Haus Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Çeyizim için aldım, büyüklüğü gayet ideal. Kolay ısınıyor. Malzemesi kesinlikle çok kaliteli. Beklentimi fazlasıyla karşıladı diyebilirim. Bir de kablosu bence çoğu tost makinesine göre uzun yapılmış; bu da bana göre bir artı. Genel olarak memnun kaldım.

✍🏻 Tüm vaatlerini yerine getiren son derece sağlam ve pratik ev tipi bir tost makinesi. Izgara modunu da tost modunu da sık sık kullanıyorum ve ikisinde de sonuç şahane. Özellikle sert bir cisimle müdahale edilmedikçe yapışmaz yüzeyler uzun süre dayanacak yapıda duruyor.

9️⃣ Fakir Pionty Rosie Tost Makinesi

Tam Boyutta Gör LED göstergeleriyle şık bir görünüme sahip olan Fakir Pionty Rosie tost makinesi, ayarlanabilir ısı kontrol düğmesiyle yiyecekleri dilediğiniz ısıda pişirmenize izin verirken, ayarlanabilen kapak yükseliği bol malzemeleri tostları rahatça hazırlamanızı sağlıyor. Aynı anda 4 dilim tost ekmeği alabiliyor. Plakalar paslanmaz çelikten üretilmiş Fakir tost & ızgara makinesi, özel olarak tasarlanan taban dizaynı ve kilitleme mandalı sayesinde dik konumda da güvenli bir şekilde durabiliyor.

Güç: 2000 Watt

Ölçü: 42 x 30 x 15 cm

Kapasite: 2 tost yapabilme

Izgara yapabilme

Paslanmaz çelikten yapışmaz ve kolay temizlenebilir plakalar

Isı ayarını gösteren LED gösterge

Yağ damlatma tepsisi

Yatay ve dikey olarak saklayabilme

Fakir Pionty Rosie Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Boyutu küçük ama normal tost ekmekleriyle iki tost aynı anda yapılabiliyor. Isınması filan gayet iyi. Malzeme kalitesi iyi, teflonları sağlam; diğerleri gibi ince sac değil. Kaşar eritmek için yan tarafında ayar kısmı var, yüksekliği ayarlanıp ısı verilebiliyor. Tavsiye ederim.

✍🏻 Ürün iki tost ekmeğini çok rahat alıyor. Küçük gibi görünse de küçük değil. Aslında ince ama küçük makinelere göre uzun biraz. Mini tost makineleri ile karıştırmayın. Isınma süresi gayet kısa, sadece tost makinesi olarak kullanıyoruz. O konuda da gayet başarılı. Plakalar çıkmıyor ama temizliği gayet kolay.

🔟 Dökümix Siyah Organik Döküm Tost Makinesi

Tam Boyutta Gör Döküm tost makinesi modellerine bakıyorsanız Dökümix markası en iyisi. Dökümix, tost makinelerinin kullanım ve temizleme aşamasında insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretildiğini söylüyor. Yüzeyinde hiçbir kaplama yok, temizliği son derece kolay. Tost makinesi markası, yüzey kalitesi bozulmadan yıllarca kullanabilme garantisi veriyor. 8 dilim tost ekmeği kapasitesi var, ızgara makinesi olarak da kullanabileceğiniz bir ürün. Doğal döküm yüzeye sahip olmasıyla sağlıklı tost makinesi arayanlar için en iyi seçeneklerden biri.

Güç: 1800 Watt

Ölçü: 32 x 32 x 17 cm

Kapasite: 8 tost ekmeği

Çok çabuk ısınabilen, yapışmaz, sağlıklı döküm yüzey

Izgara yapabilme

Ayarlanabilir otomatik ısı termostatı

Dökümix Siyah Organik Döküm Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Tost makinesi efsane. Dışarıda o çok pahalıya yediğimiz tostları artık evde yapabiliyorum. Sadece tost değil, köfte tavuk sebze ızgarası da yaptım ve hepsi muhteşem. Teşekkürler Dökümix. Tavsiye ederim.

✍🏻 O kadar kaliteli bir ürün ki anlatamam. Başka bir tost makinesi neden tercih edilir bilmiyorum. Fiyatına göre inanılmaz bir performans sunuyor. Kullanmadan önce döküm plakalara uygulanması gereken prosedürler atlanmamalı. Teşekkürler Dökümix.

2023 en iyi tost makinesi markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimine dayalı yorumlar dikkate alınarak en iyi döküm, granit, ocak üstü, mini tost makinelerine yer verilmiştir. Listemizde yer verdiğimiz tost makinelerini efsane cuma indirimleri kapsamında uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

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Tost makinesi alırken nelere dikkat edilir 🧐

Tam Boyutta Gör

Watt değeri ve ısı ayarı Enerji tüketimi Plakaların kaplaması Plakaların çıkarılabilir ve yıkanabilir olması Kapasite: Kaç dilim tost yapılabiliyor? Gövdede kullanılan malzeme Izgara yapabilme (isteğe bağlı)

En İyi Tost Makineleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 94317

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