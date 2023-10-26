Tost makinesi tavsiyesi için en iyi tost makineleri (2023)

- En iyi tost makineleri 2023 😋
- 1️⃣ Korkmaz A328-05 Tostkolik Tost Makinesi
- 2️⃣ Arzum AR2007 Sultane Izgara ve Tost Makinesi
- 3️⃣ Arçelik TM 6046 CK Resital Tost Makinesi
- 4️⃣ Karaca Future Essential Tost Makinesi
- 5️⃣ Tefal GC470D Gourmet Minute Izgara ve Tost Makinesi
- 6️⃣ Korkmaz Formula Rosagold Granit Tost Makinesi
- 7️⃣ Homend Grilliant 1340H Inox Tost Makinesi
- 8️⃣ Schafer Grill Haus Tost Makinesi
- 9️⃣ Fakir Pionty Rosie Tost Makinesi
- 🔟 Dökümix Siyah Organik Döküm Tost Makinesi
- Tost makinesi alırken nelere dikkat edilir 🧐
- Yorumlar
Tostlar; dışı çıtır çıtır kızarmış ekmek, içinde erimiş peynirle bütünleşen lezzet patlaması… Sabah kahvaltıda, ikindide, akşam yemeğinde veya gece acıkınca en kolay hazırlanan ve lezzetli yemek. Bir ocak üstü tost makinesi ile bile harika tostlar, sandviçler hazırlamak mümkün. Günümüz tost makineleri ise tost ve sandviçten fazlasını yapabiliyor. Tost makinesinde waffle, milföy, ızgarasında köfte dahil birçok şey yapılabiliyor. Peki, en çok tavsiye edilen tost makinesi hangisi? En iyi tost makinesi markası hangisi ve yorumları ile öne çıkan tost makinelerinin fiyatları ne kadar? İşte her bütçeye uygun en iyi tost makinesi önerileri:
|Marka/Model 🥪
|Fiyat 🏷️
|Korkmaz A328-05 Tostkolik Tost Makinesi
|2.877 TL
|Arzum AR2007 Sultane Izgara ve Tost Makinesi
|1.164 TL
|Arçelik TM 6046 CK Resital Kırmızı Tost Makinesi
|3.090 TL
|Karaca Future Essential Tost Makinesi
|1.175 TL
|Tefal GC470D Gourmet Minute Izgara ve Tost Makinesi
|3.999 TL
|Korkmaz Formula Rosagold Granit Tost Makinesi
|1.949 TL
|Lava Döküm Tost Makinası
|849 TL
|Taşhan Mega İç Dış Granit Ocak Üstü Tost Makinesi
|441 TL
|Homend Grilliant 1340H Inox Tost Makinesi
|3.900 TL
|Schafer Grill Haus Tost Makinesi
|3.450 TL
|Fakir Pionty Rosie Tost Makinesi
|1.999 TL
|Dökümix Siyah Organik Döküm Tost Makinesi
|1.259 TL
|Esra Metal İç Dış Granit Ocak Üstü Tost Makinesi
|304 TL
|TAÇ Viva Döküm El Tostu
|533 TL
Tost makinesi yorumları dikkate alınarak, en iyi tost makinesi markaları sıralamasında Korkmaz, Arzum, Arçelik ve Tefal geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi tost makineleri olarak Korkmaz A328, Arzum AR2007, Arçelik TM 6046 ve Tefal GC470D modelleri uygun fiyat, işlevsellik ve sağlıklı olmaları yönünden öne çıkıyor.
1️⃣ Korkmaz A328-05 Tostkolik Tost Makinesi
- Gücü: 1800 Watt
- Ölçüler : 37 x 30 x 15 cm / 32 x 25 cm (ızgara alanı)
- Kaplama: %100 alüminyum döküm ızgara, yapışmaz granit efektli PTFE kaplama
- Kapasite: 6 adet tost ekmeği
- Kolayca sökülebilen ızgaralar
- Yağın kolay akmasını sağlayan özel ızgaralar ve 2 adet yağdanlık
- Otomatik ısı kontrolü
- Çok maksatlı pişirme ve kızartma özelliği
- 180 derece açılabilen kapak ve geniş yüzey
Korkmaz A328-05 Tostkolik Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çalıştırdım, geç ısınıp, geç soğuyor. 4 kademeli. Izgara yaparken yandaki kilidi açıp tam açık konuma getirebiliyorsunuz. 2 tane ışık var. Biri açık, diğeri ısınma. Sağ üst ve sol alt yanlardaki düğmeler ise ızgaraların çıkartılmasını sağlıyor. Bir önceki makinemde boşluk olabilen bir kademe daha vardı, bunda ise tam kapanıyor kapak. O da olsaydı, daha şahane olurdu :) Izgara yapılırken yağ için tezgaha akmasın diye 2 Adet yağlık da geliyor. Şık ve parlak görünüşü ile gayet güzel. Tavsiye ederim.
✍🏻 Ürünü çeyizim için aldım. Gerçekten çok kaliteli. Almak isteyen tereddüt etmeden alabilir. İlk başta koku ve dumanlar çıkıyor; bu, yeni olduğu için normalmiş. Ürünü denemeden yapamadım; hemen kendime küçük bir tost yaptım, 1 dk bile sürmedi. Çok çok güzel.
2️⃣ Arzum AR2007 Sultane Izgara ve Tost Makinesi
- Gücü: 1800 Watt
- Kapasite: 4 adet tost yapabilme
- Kaplama: Yapışmayı engelleyen teflon plaka
- Yiyecek kalınlığında göre ayarlanabilen ve 180 derece açılabilen üst gövde
- Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir plakalar
- 3 kademeli ısı ayarı düğmesi
- Termostat ve uyarı ışığı
- Dik konumda saklama
- Kablo sarma bölümü
- Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
Arzum AR2007 Sultane Izgara ve Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü Cuma günü sipariş verdim, Cumartesi günü elime ulaştı, Pazar sabahı da kendime şöyle güzel çıtır bir tost yapayım dedim. Ve harika bir tost yaptım. Teşekkürler Arzum. Çıtır ve güzel pişmiş bir tost yedim. Ürünün özelliklerine gelince; Ürün plakaları rahatlıkla çıkıyor ve temizlenebilir özellikte. Tost için 2. ayarı kullandım. Izgara falan yapmadım. Pek tost makinesinde ızgara yapan biri de değilimdir. Tostumu güzel yapsın, gerisini ben hallederim. Plakalar ince ve hafif bir yapıya sahip, döküm değiller. Ürün üzerinde aynı anda 4 tost yapabilirsiniz. Ürünü almak isteyenlere tavsiye ederim.
✍🏻 Arkadaş nerdeyse benden becerikli. Mükemmel tost yapıyor, ben ikinci ayarda kullanıyorum, biraz daha kızarsın istiyorsam kısa süreli üçe getiriyorum. Tost ekmeğiyle 2 tost ya da iki yarım ekmek tost yapabilecek ideal büyüklükte. Izgara da yapabiliyor. Tasarımı şık, çıkarılabilir teflon plakalarla kullanımı ve temizliği kolay. Benim tüm beklentilerimi fazlasıyla karşıladı.
3️⃣ Arçelik TM 6046 CK Resital Tost Makinesi
- Güç: 2400 Watt
- Ölçü: 33 x 39 x 13 cm
- Dilim kapasitesi: 6
- Pişirme yüzeyi: Aşınmaya karşı 7 kata kadar daha dayanıklı Armor plakalar
- Sıcaklık ayarı: 5
- Izgara özelliği
- 180 derece açılabilme
- Gizli yağ toplama haznesi
Arçelik TM 6046 CK Resital Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün çok kaliteli ve şık. Rengi de çok güzel. Uzun ömür ve kalite arıyorsanız tercihiniz Arçelik olsun.
✍🏻 En başta tasarımı ve görüntüsünün çok şık olduğunu söyleyerek başlayayım. Çok hızlı bir şekilde ısınıp çıtır çıtır tostlar yapıyor.
4️⃣ Karaca Future Essential Tost Makinesi
- Motor gücü: 1800 Watt
- Boyut: 38 x 29 x 13.5 cm
- Kapasite: 4 adet tost yapabilme
- Tost ve ızgara olarak kullanma
- 180 derece açılabilen gövde
- Yapışmaz ve yıkanabilir plakalar
- Kısa devre koruması ile yüksek güvenlik
- Isıya dayanıklı tutma sapları
- Dik konumda tutabilme
- Isı ayar düğmesi
Karaca Future Essential Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü alalı 2-3 hafta oldu. Sıklıkla kullanıyorum. Şimdiye kadar ki performansı gayet iyi. Özellik bakımından ızgaraya dönüşmesi çok güzel. Izgara tipinde köfte pişirmeyi denedim, gayet güzel oldu. Kare tost ekmeklerinden çok az zorlamayla 6 tane sığdırılabiliyor. 4 tane sığar diye hesaplıyordum, o yüzden mutlu etti. Fiyat performans ürünü, tavsiye ederim.
✍🏻 Tost makinesini beğendim. Tostu 4 numaralı ayarda gayet güzel ve hızlı pişiriyor. Izgara olarak da kullandım memnun kaldım.
5️⃣ Tefal GC470D Gourmet Minute Izgara ve Tost Makinesi
- Güç: 2000 Watt
- Ölçü: 18.3 x 35.8 cm
- Kapasite: 6 tost yapabilme
- Plaka tipi: Döküm
- 180 derece açılabilme
- Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir plakalar ve damlama tepsisi
Tefal GC470D Gourmet Minute Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İyi ki aldım iyi ki… Çok şık duruyor. Tefal kalitesine güvendiğim için çeyizimde tüm ürünlerde Tefal’i tercih ettim. Tost makinesine gelince, çabuk ısınıyor, geç soğuyor. Kapakları açık bırakıp soğumaya bırakabilirsiniz. Ayrıca akıllı sensörü sayesinde tost veya ekmek yanmasına son.
✍🏻 Birçok tost makinesi baktım. Ben alacak olduğum makinenin f/p özelliği yanında görsel açıdan beni rahatsız etmemesine de dikkat ettim. Çoğu makine çok kaba ve kötü plastik kullanılmış. Tefal’in bu modelindeki plastik kullanımı ve dış dizayn çok iyi diyebilirim. Tost yaparken arka bölüm havalanmıyor. Plakaların çıkartılması da tek tuşa bağlanmış, tırnaklara uğraşmıyorsunuz ama ben hiç çıkarmayacağım; sadece peçete ile sileceğim.
6️⃣ Korkmaz Formula Rosagold Granit Tost Makinesi
- Güç: 1800 Watt
- %100 alüminyum döküm ızgara
- Kapasite: 6 adet tost yapabilme
- Alt veya üst ızgara ısıtma ayarı
- Üst kapak kilitleme mandalı sayesinde dik tutabilme
- 180 derece açılabilme
- Kolayca çıkarılabilir ve temizlenebilir ızgaralar
Korkmaz Formula Rosagold Granit Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü 5 aydır kullanıyorum. Gayet güzel bir ürün; kolay temizleniyor, güzel pişiriyor, çabuk ısınıyor, geç soğuyor. Döküm tencerede yemek yapar gibi, direkt silerek bile temizlenebilir o derece. Evin büyük ihtiyaçlarından. Diğer ürünlere göre biraz pahalı ama buna değer.
✍🏻 Çok kaliteli, fiyatı da çok iyi. Kullanışlı ve çok güzel tost yapıyor. İçerisinde yağları toplama haznesi var ki, plakalar içeri doğru hafif derin olduğundan zaten dışarı yağ ya da başka bişey akma olayı olmuyor. Gerçekten mükemmel bir ürün. Bir tost makinesinden tüm beklentileri karşılıyor. Tereddütsüz alınabilir, herkese tavsiye ediyorum.
7️⃣ Homend Grilliant 1340H Inox Tost Makinesi
- Güç: 2000 Watt
- Ölçü: 25 x 34 x 11 cm
- Kapasite: 4 kişilik tost yapabilme
- 180 derece açılabilen alüminyum döküm plakalar
- Sıcaklık derecesi ve ısı ayarı için LED ekran
- Çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen plakalar
- Izgara kullanımı
Homend Grilliant 1340H Inox Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün tam da istediğim özelliklere sahip. Plaka yüzeyi alüminyum döküm plaka, rezistansları plaka yüzeyine yapışık şekilde geliyor, soketli yapısıyla mevcut plakalar kolayca çıkarılabiliyor ve makinede yıkanabiliyor. Genel olarak fiyat performans ürünü. Plaka yüzeyleri ayrı ısı derecesine göre ayar yapmak mümkün. Zamanlayıcı özelliği de mevcut. Bu özellik baya cezbedici. Ayrıca makinede alt plakanın gövde altında yağlığı mevcut; çekmece mantığı ile çalışıyor.
✍🏻 Harika bir tost makinesi, görünümündeki şıklığının yanı sıra çok hızlı ısınıyor.
8️⃣ Schafer Grill Haus Tost Makinesi
- Güç: 2000 Watt
- Kapasite: 6 adet tost yapabilme
- Yanmaz yapışmaz özel kaplama döküm pişirici plakalar
- Özel yağ toplama haznesi
- Kolayca çıkarılabilir pişirici plakalar
- 90 ve 180 derece açık konumlandırılabilen üst kapak
- Dik konumda tutabilme
- Izgara yapabilme özelliği
Schafer Grill Haus Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çeyizim için aldım, büyüklüğü gayet ideal. Kolay ısınıyor. Malzemesi kesinlikle çok kaliteli. Beklentimi fazlasıyla karşıladı diyebilirim. Bir de kablosu bence çoğu tost makinesine göre uzun yapılmış; bu da bana göre bir artı. Genel olarak memnun kaldım.
✍🏻 Tüm vaatlerini yerine getiren son derece sağlam ve pratik ev tipi bir tost makinesi. Izgara modunu da tost modunu da sık sık kullanıyorum ve ikisinde de sonuç şahane. Özellikle sert bir cisimle müdahale edilmedikçe yapışmaz yüzeyler uzun süre dayanacak yapıda duruyor.
9️⃣ Fakir Pionty Rosie Tost Makinesi
- Güç: 2000 Watt
- Ölçü: 42 x 30 x 15 cm
- Kapasite: 2 tost yapabilme
- Izgara yapabilme
- Paslanmaz çelikten yapışmaz ve kolay temizlenebilir plakalar
- Isı ayarını gösteren LED gösterge
- Yağ damlatma tepsisi
- Yatay ve dikey olarak saklayabilme
Fakir Pionty Rosie Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Boyutu küçük ama normal tost ekmekleriyle iki tost aynı anda yapılabiliyor. Isınması filan gayet iyi. Malzeme kalitesi iyi, teflonları sağlam; diğerleri gibi ince sac değil. Kaşar eritmek için yan tarafında ayar kısmı var, yüksekliği ayarlanıp ısı verilebiliyor. Tavsiye ederim.
✍🏻 Ürün iki tost ekmeğini çok rahat alıyor. Küçük gibi görünse de küçük değil. Aslında ince ama küçük makinelere göre uzun biraz. Mini tost makineleri ile karıştırmayın. Isınma süresi gayet kısa, sadece tost makinesi olarak kullanıyoruz. O konuda da gayet başarılı. Plakalar çıkmıyor ama temizliği gayet kolay.
🔟 Dökümix Siyah Organik Döküm Tost Makinesi
- Güç: 1800 Watt
- Ölçü: 32 x 32 x 17 cm
- Kapasite: 8 tost ekmeği
- Çok çabuk ısınabilen, yapışmaz, sağlıklı döküm yüzey
- Izgara yapabilme
- Ayarlanabilir otomatik ısı termostatı
Dökümix Siyah Organik Döküm Tost Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tost makinesi efsane. Dışarıda o çok pahalıya yediğimiz tostları artık evde yapabiliyorum. Sadece tost değil, köfte tavuk sebze ızgarası da yaptım ve hepsi muhteşem. Teşekkürler Dökümix. Tavsiye ederim.
✍🏻 O kadar kaliteli bir ürün ki anlatamam. Başka bir tost makinesi neden tercih edilir bilmiyorum. Fiyatına göre inanılmaz bir performans sunuyor. Kullanmadan önce döküm plakalara uygulanması gereken prosedürler atlanmamalı. Teşekkürler Dökümix.
2023 en iyi tost makinesi markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimine dayalı yorumlar dikkate alınarak en iyi döküm, granit, ocak üstü, mini tost makinelerine yer verilmiştir. Listemizde yer verdiğimiz tost makinelerini efsane cuma indirimleri kapsamında uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Tost makinesi alırken nelere dikkat edilir 🧐
- Watt değeri ve ısı ayarı
- Enerji tüketimi
- Plakaların kaplaması
- Plakaların çıkarılabilir ve yıkanabilir olması
- Kapasite: Kaç dilim tost yapılabiliyor?
- Gövdede kullanılan malzeme
- Izgara yapabilme (isteğe bağlı)
En İyi Tost Makineleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 94317Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.