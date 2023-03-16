Google, artırılmış gerçeklik gözlüğünün fişini çekiyor

Tam Boyutta Gör Google, Glass AR akıllı gözlüğünü 15 Mart'tan itibaren artık şirketler için satmayacak ve cihazı bu yıl yalnızca 15 Eylül'e kadar destekleyecek. Bu tarihten sonra gözlükler çalışmaya devam etse de herhangi bir yazılım desteği sunulmayacak. Cihazın içinde bulunan uygulamaların geleceği de tamamen belirsiz. Neredeyse unutulmuş olan Google Glass’ın kurumsal sürümü 999 dolardan satılıyordu.

Google, Glass Enterprise web sitesinde yayınladığı bir bildiride "On yılı aşkın inovasyon ve ortaklık için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Google Glass, ilk piyasaya çıktığında büyük bir ilgi görmüş ve olasılıklar heyecanlandırmıştı. Ancak vadedilen ile sunulan arasındaki fark nedeniyle Glass, hiçbir zaman pazarı tam olarak ele geçiremedi.

Elveda Google Glass

Tam Boyutta Gör Google Glass, bundan on yıl önce 1500 dolarlık fiyat etiketi ve tonlarca sorunla piyasaya çıkmıştı ve son kullanıcıya hitap etmiyordu. Bunun üzerine Google, teknolojiyi kurumsal alana taşımaya odaklanmak için Google Glass'ın tüketici versiyonundan uzaklaşmaya karar verdi. Sonuç olarak Glass Enterprise sürümü ortaya çıktı ve şirket bunu çalışanların işteyken takabilecekleri eller serbest bir bilgisayar olarak pazarladı.

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Google, 2019 yılında daha güçlü bir işlemci, daha iyi bir kamera ve daha uzun pil ömrü sunan Glass Enterprise Edition 2.0 ile ürününü de güncellemişti. Ancak son tüketici bir yana kurumsal tarafta da müşteri ilgisinin yakalanamadığı ortada. Glass Enterprise'ın üretiminin durdurulmasına rağmen Google, PCMag'e verdiği demeçte artırılmış gerçeklik ürünlerine olan "derin bağlılığını" sürdürdüğünü, ürün portföyüne yenilikçi AR deneyimleri eklemenin yollarını aramaya devam edeceklerini aktardı.

Google geçtiğimiz yıl I/O geliştirici konferansı sırasında tanıttığı yeni nesil artırılmış gerçeklik gözlüklerini test etmeye başlamıştı. Bu gözlüklerin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği tam olarak belli değil ancak Google, artırılmış gerçeklik pazarından tümüyle uzaklaşmayı düşünmüyor. Dolayısıyla Google'ın gelecekte Glass serisini yeniden canlandırması mümkün.

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