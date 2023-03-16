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    Anlık Bildirim

    Google, artırılmış gerçeklik gözlüğünün fişini çekiyor

    Google, yaptığı açıklamada artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise’ın satışlarını sonlandıracağını duyurdu. Aynı zamanda bu gözlükler için sunulan desteğinde noktalanacağı belirtildi.
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    google glass enterprise Tam Boyutta Gör
    Google, Glass AR akıllı gözlüğünü 15 Mart'tan itibaren artık şirketler için satmayacak ve cihazı bu yıl yalnızca 15 Eylül'e kadar destekleyecek. Bu tarihten sonra gözlükler çalışmaya devam etse de herhangi bir yazılım desteği sunulmayacak. Cihazın içinde bulunan uygulamaların geleceği de tamamen belirsiz. Neredeyse unutulmuş olan Google Glass’ın kurumsal sürümü 999 dolardan satılıyordu.

    Google, Glass Enterprise web sitesinde yayınladığı bir bildiride "On yılı aşkın inovasyon ve ortaklık için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Google Glass, ilk piyasaya çıktığında büyük bir ilgi görmüş ve olasılıklar heyecanlandırmıştı. Ancak vadedilen ile sunulan arasındaki fark nedeniyle Glass, hiçbir zaman pazarı tam olarak ele geçiremedi.

    Elveda Google Glass

    google glass Tam Boyutta Gör
    Google Glass, bundan on yıl önce 1500 dolarlık fiyat etiketi ve tonlarca sorunla piyasaya çıkmıştı ve son kullanıcıya hitap etmiyordu. Bunun üzerine Google, teknolojiyi kurumsal alana taşımaya odaklanmak için Google Glass'ın tüketici versiyonundan uzaklaşmaya karar verdi. Sonuç olarak Glass Enterprise sürümü ortaya çıktı ve şirket bunu çalışanların işteyken takabilecekleri eller serbest bir bilgisayar olarak pazarladı.

    Google, 2019 yılında daha güçlü bir işlemci, daha iyi bir kamera ve daha uzun pil ömrü sunan Glass Enterprise Edition 2.0 ile ürününü de güncellemişti. Ancak son tüketici bir yana kurumsal tarafta da müşteri ilgisinin yakalanamadığı ortada. Glass Enterprise'ın üretiminin durdurulmasına rağmen Google, PCMag'e verdiği demeçte artırılmış gerçeklik ürünlerine olan "derin bağlılığını" sürdürdüğünü, ürün portföyüne yenilikçi AR deneyimleri eklemenin yollarını aramaya devam edeceklerini aktardı.

    Google geçtiğimiz yıl I/O geliştirici konferansı sırasında tanıttığı yeni nesil artırılmış gerçeklik gözlüklerini test etmeye başlamıştı. Bu gözlüklerin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği tam olarak belli değil ancak Google, artırılmış gerçeklik pazarından tümüyle uzaklaşmayı düşünmüyor. Dolayısıyla Google'ın gelecekte Glass serisini yeniden canlandırması mümkün.

    Kaynakça https://www.engadget.com/google-retires-glass-ar-eyewear-082512062.html https://www.pcmag.com/news/rip-google-glass-enterprise-as-sales-for-smart-glasses-end
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    ugah6aiw 3 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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