Google, artırılmış gerçeklik gözlüğünün fişini çekiyor

Google, Glass Enterprise web sitesinde yayınladığı bir bildiride "On yılı aşkın inovasyon ve ortaklık için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Google Glass, ilk piyasaya çıktığında büyük bir ilgi görmüş ve olasılıklar heyecanlandırmıştı. Ancak vadedilen ile sunulan arasındaki fark nedeniyle Glass, hiçbir zaman pazarı tam olarak ele geçiremedi.
Elveda Google Glass
Google, 2019 yılında daha güçlü bir işlemci, daha iyi bir kamera ve daha uzun pil ömrü sunan Glass Enterprise Edition 2.0 ile ürününü de güncellemişti. Ancak son tüketici bir yana kurumsal tarafta da müşteri ilgisinin yakalanamadığı ortada. Glass Enterprise'ın üretiminin durdurulmasına rağmen Google, PCMag'e verdiği demeçte artırılmış gerçeklik ürünlerine olan "derin bağlılığını" sürdürdüğünü, ürün portföyüne yenilikçi AR deneyimleri eklemenin yollarını aramaya devam edeceklerini aktardı.
Google geçtiğimiz yıl I/O geliştirici konferansı sırasında tanıttığı yeni nesil artırılmış gerçeklik gözlüklerini test etmeye başlamıştı. Bu gözlüklerin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği tam olarak belli değil ancak Google, artırılmış gerçeklik pazarından tümüyle uzaklaşmayı düşünmüyor. Dolayısıyla Google'ın gelecekte Glass serisini yeniden canlandırması mümkün.Kaynakça https://www.engadget.com/google-retires-glass-ar-eyewear-082512062.html https://www.pcmag.com/news/rip-google-glass-enterprise-as-sales-for-smart-glasses-end Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)