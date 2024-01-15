Roborock S8 Max Ultra ve S8 Max V Ultra robotik kol ile geliyor

Tam Boyutta Gör İlk dönem sadece yerdeki toz ve kirleri temizleyebilen robot süpürgeler bugün çağ atlamış durumda. Yerleri silen, titreşimle tozları havalandıran, kendisini yükseltebilen süpürgeler derken artık robotik kol devrimi başladı.

Roborock S8 Max Ultra ve S8 Max V Ultra

CES 2024 fuarında sahneye çıkan Roborock firması, bu yıl piyasaya süreceği iki yeni robot süpürgesini tanıttı. Roborock S8 Max Ultra ve S8 Max V Ultra modelleri robotik kol eklentisi ile büyük bir farklılık yaratıyor.

Robotik kol süpürgenin ön fırçasını tutuyor. Normalde fırçanın ulaşamayacağı yerlere bu kol uzanarak derinlemesine temizlik sağlıyor. Yine yan kısımda fırça hizasında minik bir daire mop yer alıyor ve süpürgeliklerin dip kısımlarını süpürüyor.

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Asıl ıslak mop ise çift titreşim motoru ile kirlerin daha kolay çözülmesini sağlıyor. Hem ana mop hem de minik mop halılarda kendisini yükseltebiliyor. Çift rulo fırça ve 8000/10000Pa emiş gücü çok daha efektif temizlik sunuyor. Ön kamera ve LiDAR desteği ile nesne algılama üst seviyeye çıkarılıyor.

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Süpürgelerin şarj istasyonu da yenilikçi. Toz haznesi otomatik temizlenirken su haznesi de otomatik dolduruluyor. Moplar sıcak su ve buhar ile temizleniyor. Ayrıca otomatik olarak deterjan da ekleniyor. İstasyon kendisini de temizliyor. Yani kullanıcının elini değmesine gerek kalmıyor.

Opsiyonel olarak gider borusuna bağlanan bir istasyon da mevcut. Bu istasyonda tank olmadığı için boyutu biraz daha küçük. Roborock S8 Max Ultra modeli 1600$ fiyat etiketine sahip. 100000Pa emiş gücü olan Roborock S8 MaxV Ultra ise 1800$ olarak satılacak.

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