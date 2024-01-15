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    Roborock S8 Max Ultra ve S8 Max V Ultra robotik kol ile geliyor

    Roborock S8 Max Ultra ve S8 Max V Ultra robot süpürgeler, robotik kol sayesinde en uç noktalara kadar uzanabilirken minik mop da süpürgeliklerin diplerini temizliyor. 
    Roborock S8 Max Ultra ve S8 Max V Ultra Tam Boyutta Gör
    İlk dönem sadece yerdeki toz ve kirleri temizleyebilen robot süpürgeler bugün çağ atlamış durumda. Yerleri silen, titreşimle tozları havalandıran, kendisini yükseltebilen süpürgeler derken artık robotik kol devrimi başladı.

    Roborock S8 Max Ultra ve S8 Max V Ultra

    CES 2024 fuarında sahneye çıkan Roborock firması, bu yıl piyasaya süreceği iki yeni robot süpürgesini tanıttı. Roborock S8 Max Ultra ve S8 Max V Ultra modelleri robotik kol eklentisi ile büyük bir farklılık yaratıyor.

    Robotik kol süpürgenin ön fırçasını tutuyor. Normalde fırçanın ulaşamayacağı yerlere bu kol uzanarak derinlemesine temizlik sağlıyor. Yine yan kısımda fırça hizasında minik bir daire mop yer alıyor ve süpürgeliklerin dip kısımlarını süpürüyor.

    Asıl ıslak mop ise çift titreşim motoru ile kirlerin daha kolay çözülmesini sağlıyor. Hem ana mop hem de minik mop halılarda kendisini yükseltebiliyor. Çift rulo fırça ve 8000/10000Pa emiş gücü çok daha efektif temizlik sunuyor. Ön kamera ve LiDAR desteği ile nesne algılama üst seviyeye çıkarılıyor.

    Roborock S8 Max Ultra ve S8 Max V Ultra tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Süpürgelerin şarj istasyonu da yenilikçi. Toz haznesi otomatik temizlenirken su haznesi de otomatik dolduruluyor. Moplar sıcak su ve buhar ile temizleniyor. Ayrıca otomatik olarak deterjan da ekleniyor. İstasyon kendisini de temizliyor. Yani kullanıcının elini değmesine gerek kalmıyor.

    Opsiyonel olarak gider borusuna bağlanan bir istasyon da mevcut. Bu istasyonda tank olmadığı için boyutu biraz daha küçük. Roborock S8 Max Ultra modeli 1600$ fiyat etiketine sahip. 100000Pa emiş gücü olan Roborock S8 MaxV Ultra ise 1800$ olarak satılacak.

    Roborock S8 Max Ultra ve S8 Max V Ultra tanıtıldı

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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