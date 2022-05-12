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    Google, yeni AR gözlüğünün tanıtımını yaptı

    Google, bu yıl düzenlediği Geliştirici Konferansı'nda Google Glass'ın halefi olacak yeni nesil artırılmış gerçeklik gözlüğünün ilk gösterimini yaptı. Gözlüğün ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.
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    Google, yeni AR gözlüğünün tanıtımını yaptı

    Teknoloji devi Google, ilk olarak I/O 2012'de Google Glass'ı sergilemiş ve artırılmış gerçeklik gözlüğü pazarına giriş yapmıştı. Şirket bu yıl düzenlenen I/O konferansında yeni bir AR gözlüğünün prototipini tanıttı. Sunumda gözlüğün bazı özelliklerini gösteren kısa bir video da paylaşıldı.

    Google Glass'ın halefi geliyor

    I/O 2022 sırasında Google, birçok yeni ürününü tanıttı. Bununla birlikte teknoloji devi, gelecekte piyasaya sürmeye hazırlandığı AR gözlüğüne dair de kısa bir sunum gerçekleştirdi. Tanıtımda gözlüğün gerçek zamanlı dil çevirisi yapabildiği anlara yer verildi.

    Tanıtım videosunda gözlüğü takan kullanıcının karşısındaki kişi konuştuğu zaman eş zamanlı olarak çevirisi kullanıcının görüş alanında yer aldı. Bu sayede kullanıcılar, farklı dilde konuşuyor olsalar da karşısındaki kişilerle kolay bir şekilde iletişim kurabilecekler.

    Google'ın tanıtımını yaptığı yeni AR gözlüğünü ne zaman piyasaya süreceği hakkında bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

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