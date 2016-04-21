Google News, AMP teknolojisine sahip sitelere öncelik verecek

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Mobil cihazlar tarafından daha az veri tüketimi ile daha hızlı açılabilen sayfalar olarak niteleyebileceğimiz AMP projesi, Google’ın Facebook Articles’a veya Apple News’e karşı bir hamle olarak görülebilir.

Web sayfalarında görsellerden, içeriklerin başlığına kadar neyin nerede duracağını, hangi eklerin kullanılacağını hatta reklam gösterimine kadar her konuya müdahale eden bir anlayışla kurgulanan AMP sayfaları, bir yılın ardından geliştirme aşamasındaki kısıtlamalara ve aksaklıklara rağmen önemli bir rakama ulaştı. DonanımHaber olarak biz de AMP sayfalarımızı hazırladık ve aktif ettik.

Google şimdi de Google Haberler içerisinde AMP sayfaları öne çıkarmayı planlıyor. Googel arama sonuçlarında Android ve iOS için mobil web arayüzünde aktif olan AMP sayfalar, Google Haberler içerisinde hızlı açıldığını belirtmek adına kutu içinde bir yıldırım logosu eklenmiş olarak çıkacak. Ekranın en üstünde yer alacak olan AMP sayfalar, ilgili arama sonucuna göre 24 tane olarak listelenecek.

Şimdilik sadece İngilizce dil seçeneği için aktif edilen Google AMP, yakın zamanda diğer dil seçenekleri için de aktif olmuş olacak.