Google Nexus 7, Avrupa'ya geliyor

Google ve Asus birlikteliği ile üretilen tablet bilgisayar Nexus 7, Avrupa'ya geliyor. Android 4.1 işletim sistemini kullanan ilk cihaz olarak şu an sadece Amerika pazarında satılan tablet, 3 Eylül'de Fransa'da olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı bildiriliyor. Amerika'da yoğun ilgi gören Nexus 7, Fransa da 250 Avro civarı etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak.

Google Nexus 7'nin aynı tarihler içerisinde Almanya, İspanya ve İtalya'da raflara girmesi bekleniyor. İlk etapta 16GB'lık versiyonu, takip eden süreçte de 8GB'lık daha ekonomik versiyonu satışa sunulacak olan tablet bilgisayarın resmi kanallar üzerinden ülkemize gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor. Google markasını taşıyan cihazlar arasında resmi olarak Türkiye'ye gelen tek model, Avea ile lanse edilen Galaxy Nexus olmuştu.

Nvidia'nın 1.3GHz'de çalışan dört çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan cihaz, 1GB RAM ile geliyor. Video görüşmeler için 1.2MP çözünürlüğünde ön kamera ile gelen Nexus 7'de, 7-inç büyüklüğünde ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde LED-backlit IPS ekran bulunuyor. Profesyonellerin üzerinde çalıştığı tablete, USB tabanlı farklı cihazlar da bağlanabiliyor.



