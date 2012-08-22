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Google Nexus 7, Avrupa'ya geliyor

6 yıl
4,5b
1
40
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google ve Asus birlikteliği ile üretilen tablet bilgisayar Nexus 7, Avrupa'ya geliyor. Android 4.1 işletim sistemini kullanan ilk cihaz olarak şu an sadece Amerika pazarında satılan tablet, 3 Eylül'de Fransa'da olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı bildiriliyor. Amerika'da yoğun ilgi gören Nexus 7, Fransa da  250 Avro civarı etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak.
Google Nexus 7'nin aynı tarihler içerisinde Almanya, İspanya ve İtalya'da raflara girmesi bekleniyor. İlk etapta  16GB'lık versiyonu, takip eden süreçte de 8GB'lık daha ekonomik versiyonu satışa sunulacak olan tablet bilgisayarın resmi kanallar üzerinden ülkemize gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor. Google markasını taşıyan cihazlar arasında  resmi olarak Türkiye'ye gelen tek model, Avea ile lanse edilen Galaxy Nexus olmuştu.
Nvidia'nın 1.3GHz'de çalışan dört çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan cihaz, 1GB RAM ile geliyor. Video görüşmeler için 1.2MP çözünürlüğünde ön kamera ile gelen Nexus 7'de, 7-inç büyüklüğünde ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde LED-backlit IPS ekran bulunuyor. Profesyonellerin üzerinde çalıştığı tablete, USB tabanlı farklı cihazlar da bağlanabiliyor.


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winierto 6 yıl en beğenilen Hypnotica
Hypnotica
Avrupada 250 euro Türkiye'de 900 TL

Bu kadar iyimser olma burası Türkiye ve satılan mal Asus ben 1.200 diyorum.
HypnoticaAvrupada 250 euro Türkiye'de 900 TLBu kadar iyimser olma burası Türkiye ve satılan mal Asus ben 1.200 diyorum.
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cagataykoroglu 6 yıl
trsinapsis
altu1656İstanbul Bilişimde 800 liradan satışa sunulmuş.http://www.istanbulbilisim.com.tr/google-nexus-7-google-tablet-pc-en-ucuz-fiyatlari,35966.html
Fiyat çok pahalı. 250€ luk cihaza o kadar verilmez. O fiyata 7 inçlik 3Gsiz küçük bir tabletin tutması çok zor.Kimsenin 600TLden fazla vereceğini sanmıyorum.

3g diyorsunda 3 ay ipad kullandım 3g sini bir kez bile kullanmadım. şahsen 600 lira civarı olursa alırım. 3g lazım olursa telefondan wifi yayını yaparım.
trsinapsisaltu1656İstanbul Bilişimde 800 liradan satışa sunulmuş.http://www.istanbulbilisim.com.tr/google-nexus-7-google-tablet-pc-en-...
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nurettinaz 6 yıl
Geeeel. Geeelllllll. Gel de artık bitsin şu merak.
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vyc 6 yıl
700lira olsa keske ama galiba getirmeyecekler turkiyeye. yine paralel ithalata kaldik galiba
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Ciddiyetsiz 6 yıl
bugün sırf babam için kalkıp kıytırık bi piranha bussines 7" mi ne ondan aldım 230TL'ye resim mesim göstersin, lazım olunca internete girsin diye. zaten çok kaliteli bişey de aramıyodum. şimdi işin aslı babam da almanyada iken acaba ben ona aldım ondan da gelirken bi nexus mu istesem. al gülüm ver gülüm yaparız :D
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kadirekinci 6 yıl
Gelsin Gelsin.
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Legendery 6 yıl
Asus'un garezi mi var ki ülkemize gelmicek, tonla para kazanıyorlar sırtımızdan bi de getirmeyecekler peh!!!
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DH Misafiri 6 yıl
Wiberty
HypnoticaAvrupada 250 euro Türkiyede 900 TL
Bu kadar iyimser olma burası Türkiye ve satılan mal Asus ben 1.200 diyorum.

bence en az 1700 tl...
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teramit 6 yıl
DH Misafiri
Aynen 500- 600 tl civarında olur bence de 3G YOK ÇÜNKÜ istanbulbileşim 500 lira civarı verir diğelerine gelince ortalama fiyatta 600 olur bende kilisten 400e alırım yaygınlaşsın bakalım :D

hesabını yesinler :)
diğerlerine gelince istanbul bilişimden daha pahalı satmak zorunda kalacaklarını farkedememiş olman hayal kırıklığı olacaktır.
abd çıkışı 450 tl sen kilisten kaçak halini bile o fiyata alamazsın..
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Amedra 6 yıl
Burayada bekleriz.
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alp0007 6 yıl
Ben 7 inch 230 tl civarı android tablet aldım. Teknolojinin tabletlerde hızla geliştiğini çok para vermenin pişman edeceğini düşündüm. Bence 800 tl bu tablete fazla, alana hayırlı olsun.
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furion07 6 yıl
kizilelma
furion07 İlk satışa çıktığında çok ilgi çekici bir fiyat görünen 199$ı akıllara kazıdı ve haberlerle de gündemde tuttu google üstelik 3gden ziyade micro sd girişi olmadığı için 5-6 gb kullanılabilir hafızalı modeliydi bu.Şimdi de algısı vergisi 1200 tllerden bahsediliyor.Marka takıntısı olmayanlar için performansı son derece yüksek olan (tegra 3e çok yakın) ramos w17 pro modelini tavsiye ediyorum 110 $ civarı aliexpresste 8 gb modeli gümrükte de %20den 22$ vergi ödersiniz toplam 130$ yapıyor başka bir masrafı yok.4.1 sürümü yayınlandı geçenlerde son derece stabil cihaz Türkçe dil desteği geldi ve cihazı kendisiyle aynı boyut,çözünürlük ve ekran kartına sahip samsung tablet olarak tanıtarak bütün uyum sorunlarını aşabilirsiniz.Gerçi bunun gibi onlarca çin tableti var ainol elf 2,ips ekranlı aurora 2,cube u30gt vs,vs...
selam dostum peki ramos w17 pro mu avsiye edersin yoksa aurora 2 mi ?

Hocam aurora 2 ips ekranlı ve çözünürlüğü daha yüksek,wifi gücü de daha iyi fakat fiyatı da yaklaşık 50$ daha yüksek benim için çin tableti diyince psikolojik sınırların üstünde :D karar senin tabiki...
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JoeyBane 6 yıl
OverClocK1ng
smart1978 Hayal değil! gerçek ! : Avrupa fiyatı bir tablet her zaman Türkiye deki perakende satış fiayı ile aynıdır.. Nexus 7 KDV dahil Türkiye fiyarı 16 GB için Avrupadaki gibi 250 Avro karşılığı TL dir.. Yani 575 TL taş çatlasa 600 TL olmalıdır ... Lakin, İB ( İstanbul bilişim gibi 800 TL fırsatçılığı kabul edilemez .... ) Görüldüğü gibi İB ne kadar ürün resmi kanallarla satılmazsa kendileri o kadar aşırı kazık fiyatlarla satış yapar ... İB den birşey alınmaz ..
İB NE ki?



Fiyatlarda çok iyimsersiniz.. Ne kullanıyorsunuz..
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