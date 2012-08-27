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Google Nexus 7 "Safkan Android Tablet" video inceleme

6 yıl
83b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Google'ın merakla beklenen tableti Nexus 7 test masamızda. ASUS üretimi olan Tegra 3 tabanlı 7" IPS ekranlı Tablet, hem Internet hem de oyun konusunda en fazlasını vaad ediyor. Bakalım kağıt üstündeki değerleri göz dolduran cihaz beklentileri karşılayabiliyor mu?
 
 

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bilgehankalkan 6 yıl en beğenilen
Speed-Step
aceleciburak çok geç geldi ... bu aralar hiç video incelemelerine önem vermiyorsunuz absürt ürünler işte arada böyle tek tük sağlam incelemeler geliyor... tekrar soruyorum AMD nin Trinity Mobile APU incelemesi nerede ... 3 aydır çıkacak deniyor ama yok ...
Merhaba, Geç geliyor da eksik mi oluyor? Biz hiç bir zaman ilk olma derdinde olmadık. Bizim tek derdimiz inceleme çıktığında bütün sorulara cevap verebilecek nitelikte olması. Pureview 808de de en geç incelemeyi biz yaptık fakat yorumlardan da görülebileceği gibi en ayrıntılısını sunduk. Eğer ilklerden hoşlanıyorsanız internet bir sürü ilk ile dolu fakat çaba harcanan bir şeyler arıyorsanız Donanimhaber.com doğru adres diyebilirim. AMDnin test makinasında bazı sıkıntılar bulunduğu için APU incelemesi yarım kaldı. Firma test örneğini yollar yollamaz çekip yayınlayacağız. Sevgiler, Mesut Çevik

Bunu üzülerek söylüyorum ki yazın başında 1 ay boyunca yaptığınız içerik zenginliğini yakalayamadınız. Ne Haftanın Menüsü kaldı dene başka program serileri. Çizginizi koruyamadık olduktan sonra 35-55 dakikalık programlar yapmanızın çok ta bir manası yok(lafım bu videoya değil).
Eğer bir çalışmaya başlayacaksanız lütfen onun ileriye dönük olmasına dikkat edin. Gelin pazartesi akşamları 1 saat canlı yayın yapın. 2-3 editör olsun her seferinde ve gelen soruları cevaplasın. Burada insanların istediği teknik bilgiler veya ürünün performansı değil, Türkçe samimi bir ortam. Diğer bilgilere Youtube üzerinden onlarca video ile ulaşabilirler zaten, bunun siz de farkındasınız.
Speed-Stepaceleciburak çok geç geldi ... bu aralar hiç video incelemelerine önem vermiyorsunuz absürt ürünler işte arada böyle tek ...
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N. Chomsky 6 yıl
Bunu yurtdışı fiyatına getirseler ekmekten çok satar
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erci501 6 yıl
inceleme geç oldu ama iyi oldu.
tableti bana sevdirebilen tek cihaz.
fiyat performans ödülünü de haketmişti bence
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cperinaz 6 yıl
biraz sohbeti azaltsanız da 10 dakika civarı bir inceleme olsa biz de sıkılmadan izlesek
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DH Misafiri 6 yıl
harika bi cihaz bence türkiyeye gelsede alsak..
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DH Misafiri 6 yıl
şu videoları 640*360 ve normal mp4 formatında yapsanız ölür müsünüz ?herkeste son model telefon yok 1024*768 çözünürlük çok yüksek nolur 640*360 yada 640*480 çözünürlükte yükleyin
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f.donanimx52 6 yıl
Arkadaşlar youtube de Nexus 7 vs ainol Flame karsilastirmasini yapın.. Ainol Flame ve Nexus 7 arasında 2 kat fiyat farkı var ama ainol Flame çok daha iyi nexusun tek avantajı tek avantajlı olduğu yer tegra 3 işlemci olması onun dışında ainol Flame daha iyi alın size f/p.

Size telefonlarda bir ornek vereyim ideos x5 i bileniniiz vardir onada cin dediler ama acmadigi oykn yok FP ürünü... 1000 liralık cihazdan iyi. Haksizmiyim arkadaşlar...

Evet Nexus belli yazilim konusunda vs iyidir ama özellikleri göz önünde.. Eğer paran varsa 7 inç için o kadar para verirsiniz.. Ama yine ainol derim
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EyesOnYou-TR 6 yıl f.donanimx52
f.****52
Arkadaşlar youtube de Nexus 7 vs ainol Flame karsilastirmasini yapın.. Ainol Flame ve Nexus 7 arasında 2 kat fiyat farkı var ama ainol Flame çok daha iyi nexusun tek avantajı tek avantajlı olduğu yer tegra 3 işlemci olması onun dışında ainol Flame daha iyi alın size f/p.

Size telefonlarda bir ornek vereyim ideos x5 i bileniniiz vardir onada cin dediler ama acmadigi oykn yok FP ürünü... 1000 liralık cihazdan iyi. Haksizmiyim arkadaşlar...

Evet Nexus belli yazilim konusunda vs iyidir ama özellikleri göz önünde.. Eğer paran varsa 7 inç için o kadar para verirsiniz.. Ama yine ainol derim

Bende ideos la ipad 3 arasinda kaldim
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emregök 6 yıl
3G Wınn cubuk calışırmı nexus7 de?
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Angamaite 6 yıl
Arkadaşlar kulaklık girişi var mıydı bunda? Aklıma gelmiyor bir türlü videoyu hatırlamaya çalıştım ama olmadı şuanda da izleyemem tekrar
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zultaran 6 yıl
iphone'larda en az 8gb'la geliyor ve arttıralamıyor ama 200 doların altına satılmıyor :)
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Angamaite 6 yıl
Ne alaka kardeş iphone ile bu ?
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ayzer 6 yıl
çok boş konuşmalar bunlar...nasılsa satılamayacak...
dikdörtgen bir yapı...cık cık cık olmamış..elmanın patenti dikdörtgen kullanılmış...derhal yasaklanacaktır...
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fujhen 6 yıl
8 gblık versiyonu geçiyorsunuz ama atladığınız nokta şu Amerika'da hafıza cidden gereksiz. Türkiye'deki gibi torrent'ten dizileri çek çek sonra izle filmleri izle yapamıyorsunuz ki polis kapınıza dayanıyor.
Mecbur herkes ya Netflix üyesi ya Amazon Prime. Öyle olunca internetten izliyorsun her şeyi o yüzden de bellek gerekmiyor. Müzik de aynı şekilde. Gelin Amerika'da doldurun 8gb'ı bir tek uygulamalarla oyunlarla doldurabilecekseniz.
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chamicals2 6 yıl
forumda isyeaannnnnnn var :)
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MURATSPLAT 6 yıl
Nexus 7 kullanicisiyim. Bence fiyat/performans orani müthış. Mükemmel tablet, tavsiye ederim. İşletim sistemi de mukemmel kararlilikta. Oyun performansi ise müthiş. Şuana kadar tableti zorlayan bir oyunla karşılaşmadim.
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