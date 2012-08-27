Google Nexus 7 "Safkan Android Tablet" video inceleme

Google'ın merakla beklenen tableti Nexus 7 test masamızda. ASUS üretimi olan Tegra 3 tabanlı 7" IPS ekranlı Tablet, hem Internet hem de oyun konusunda en fazlasını vaad ediyor. Bakalım kağıt üstündeki değerleri göz dolduran cihaz beklentileri karşılayabiliyor mu?

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