Google Nexus 7, beyaz renk seçeneğine kavuştu

Google kendi markasını taşıyan Nexus 7 tabletine beyaz renk seçeneğini de ekledi. Asus tarafından hazırlanan 32GB depolama kapasitesine sahip, 3G'li olmayan Nexus 7 modeli siyah seçeneğine ek olarak dileyen kullanıcılar tarafından beyaz renk seçeneği ile de tercih edilebilecek. Şu an için sadece Amerika'da dağıtılacak olan beyaz renkli versiyonun, küresel anlamda Nexus 7'nin sunulduğu diğer ülke pazarlarına ne sağlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Yeri gelmişken Nexus 7'nin genel özelliklerini de kısaca hatırlayalım isterseniz. 7-inç büyüklüğündeki ekranı 1920 x 1200 piksel çözünürlük desteği sunan tablet bilgisayar, teknik özellik anlamında sahip olduğu Krait 300 çekirdek mimarisi ile Snapdragon 600'den pek farkı olmamasına rağmen Snapdragon S4 Pro olarak isimlendirilen dört çekirdekli işlemciyle geliyor. 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçeneklerine sahip olan cihaz, aldığı güncelleme sonrasında şu anda Android işletim sisteminin en güncel sürümü olan 4.4 KitKat ile çalışıyor.

Beyaz renkli Nexus 7 32GB WiFi'ın Amerika satış fiyatı 270$ olarak açıklandı.