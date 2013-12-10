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Google Nexus 7, beyaz renk seçeneğine kavuştu

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Nexus 7, beyaz renk seçeneğine kavuştu
Google kendi markasını taşıyan Nexus 7 tabletine beyaz renk seçeneğini de ekledi. Asus tarafından hazırlanan 32GB depolama kapasitesine sahip, 3G'li olmayan Nexus 7 modeli siyah seçeneğine ek olarak dileyen kullanıcılar tarafından beyaz renk seçeneği ile de tercih edilebilecek. Şu an için sadece Amerika'da dağıtılacak olan beyaz renkli versiyonun, küresel anlamda Nexus 7'nin sunulduğu diğer ülke pazarlarına ne sağlanacağı ise henüz bilinmiyor.
Yeri gelmişken Nexus 7'nin genel özelliklerini de kısaca hatırlayalım isterseniz. 7-inç büyüklüğündeki ekranı 1920 x 1200 piksel çözünürlük desteği sunan tablet bilgisayar, teknik özellik anlamında sahip olduğu Krait 300 çekirdek mimarisi ile Snapdragon 600'den pek farkı olmamasına rağmen Snapdragon S4 Pro olarak isimlendirilen dört çekirdekli işlemciyle geliyor. 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçeneklerine sahip olan cihaz, aldığı güncelleme sonrasında şu anda Android işletim sisteminin en güncel sürümü olan 4.4 KitKat ile çalışıyor.
Beyaz renkli Nexus 7 32GB WiFi'ın Amerika satış fiyatı 270$ olarak açıklandı.

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Gladiotürk 5 yıl en beğenilen
Afyon kaymağı gibi mübarek
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DH Misafiri 5 yıl
nexus 5'in ülkemize geliş tarihiyle ilgili bilgi verir misiniz ?
1 Yanıt Yanıtla +4
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seven44 5 yıl
Yakışmış
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okan_cehapelioglu 5 yıl
beyaz daha güzel duruyor
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senersongur 5 yıl
On taraf da beyaz olsa iyi olur
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m5c4 5 yıl
Çabuk Kirlenir :D
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ManoMachine 5 yıl
tabletlere beyaz yakışıyor arkadaş ya...
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SEO-Uzmanı 5 yıl
açık konuşalım ;
TV'nin siyahı ( çerceveyi görmemek için )
cep telefonun beyazı ( kaybolmasın diye )
makbuldur ! :) +1
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iboocum 5 yıl
Yakışmış
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mehmedaltair 5 yıl
çerçeveleri gördükçe moralim bozuluyor incelt o çerçeveleri mis gibi tablet işte
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Burdada uygun fiyata satılsada deneme şansımız olsa.
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DH Misafiri 5 yıl
nexus 5'in ülkemize geliş tarihiyle ilgili bilgi verir misiniz ?
Yanıtla +4
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Gladiotürk 5 yıl
Afyon kaymağı gibi mübarek
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