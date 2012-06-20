Google Nexus tabletin üretime başladığı rapor ediliyor

Son olarak Nexus 7 adlı bir tabletle çekildiği belirtilen görsellerin internete düşmesiyle, Google'ın Nexus markalı bir tableti Google I/O 2012 konferansında tanıtması ihtimali artmaya başladı.





DigiTimes sitesine göre ise Nexus tabletin üretimine başlanmış durumda. Tedarik zincirindeki kaynaklar, Google-Asus ortaklığında geliştirilen tabletin Quanta Computers tarafından üretilmeye başladığını rapor ediyor.





199$ seviyesindeki 7 inçlik tablet, 27 Haziran'da başlayacak Google I/O 2012 konferansında görücüye çıkacak. Konferansa Asus yönetim kurulu başkanı Jonney Shih de katılacak. Ardından Temmuz ayında da satışa başlanacak. Yılın ikinci yarısında 3 milyonluk satış rakamının hedeflendiği Nexus tabletin perakendecilere sevkiyatı ise başladı bile.





Bugüne kadar ki iddialardan yola çıkıldığında tabletin sadece WiFi bağlantısının ve bir ön kamerasının olacağı ortaya çıkıyor. 4 çekirdekli olmasının yanında alt segmente hitap edeceği için Nexus 7 modelinden bazı donanım özelliklerinin kırpılmış olması kuvvetle muhtemel.





Ayrıca Asus'un 7 inç boyutundaki kendi tabletini de 159$'dan Ağustos ayında piyasaya süreceği belirtiliyor.