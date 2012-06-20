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Google Nexus tabletin üretime başladığı rapor ediliyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son olarak Nexus 7 adlı bir tabletle çekildiği belirtilen görsellerin internete düşmesiyle, Google'ın Nexus markalı bir tableti Google I/O 2012 konferansında tanıtması ihtimali artmaya başladı.

DigiTimes sitesine göre ise Nexus tabletin üretimine başlanmış durumda. Tedarik zincirindeki kaynaklar, Google-Asus ortaklığında geliştirilen tabletin Quanta Computers tarafından üretilmeye başladığını rapor ediyor. 

199$ seviyesindeki 7 inçlik tablet, 27 Haziran'da başlayacak Google I/O 2012 konferansında görücüye çıkacak. Konferansa Asus yönetim kurulu başkanı Jonney Shih de katılacak. Ardından Temmuz ayında da satışa başlanacak. Yılın ikinci yarısında 3 milyonluk satış rakamının hedeflendiği Nexus tabletin perakendecilere sevkiyatı ise başladı bile.

Bugüne kadar ki iddialardan yola çıkıldığında tabletin sadece WiFi bağlantısının ve bir ön kamerasının olacağı ortaya çıkıyor. 4 çekirdekli olmasının yanında alt segmente hitap edeceği için Nexus 7 modelinden bazı donanım özelliklerinin kırpılmış olması kuvvetle muhtemel. 

Ayrıca Asus'un 7 inç boyutundaki kendi tabletini de 159$'dan Ağustos ayında piyasaya süreceği belirtiliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20120618PD220.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 6 yıl
150$ gümrüğe girmeden önceki fiyatı .!
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janparey 6 yıl
microsoft surface'ler microsoft'un hep elinde kalacak.
@Arthur Eld
Adım 1 tinyurl.com/...
Adım 2 tinyurl.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
Google'ın hangi ürünü ucuz olduki bu olsun.
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hamdicigerim 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Google'ın hangi ürünü ucuz olduki bu olsun.

Google nexus android telefon şuan USA de 360 dolardan satılıyor. TR fiyatına bakarsan sudan ucuz.
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Pardus Linux 6 yıl
Asus yaparsa kaliteli olacağı kesin fiyatta böyle olacaksa en f/p oranına sahip tablet olacaktır...
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cagataykoroglu 6 yıl
159 dolar mı? bu fiyatla diğer firmalar satış yapamaz. hele tegra 3 le 159 dolarlık tablet :S
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mustafa080 6 yıl
Fiyattan önce özellikleri görmek lazım.Kapasitif,Ips ekran mı?Ram-Rom miktarı nedir.Kaç GB ile satılacak?
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armanatilgan 6 yıl
Avea ve TTNET sınırsız wifi adı altında fiyatını 1500 liraya kadar çekerler.
Onun haricinde fiyat 200 $ olursa fiyatı 550-650 lira arasında olur gibime geliyor.
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omeeeeer 6 yıl
En aşağı 600 liradan girecektir. Hele iş operatörlere giderse, 49,99x24 gibi saçmasapan fiyatlar da ortaya çıkar.
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StormLight 6 yıl
acaba bu fiyat türkiye'de kaç liraya tekabül ediyor ?
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