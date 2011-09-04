Google Notebook hizmeti kapanıyor; tüm içerikler Docs hizmetine aktarılıyor

Google+ yayına başladıktan sonra tüm hizmetlerini tek bir çatı ve tasarım altında toplamaya başlayan Google uzun zamandır hizmet veren bir servisi daha sonlandırıyor.





Google dün resmi blogundan uzun süredir hizmet veren Notebook servisini kapatacağını duyurdu. Google Notebook hizmeti eklentileriyle kullanıcılara internetten aldıkları site adresleri ve serbest formatta notları saklamalarını ve paylaşmalarını sağlıyordu. Google üç yıl önce bu servisi kapatacağını duyurmuştu ancak bugüne kadar somut bir adım atmamıştı.





Google, Notebook servisini halen kullanan ve verilerini depolayan kullanıcılar için bir tedbir aldı ve bu verileri döküman düzenleme hizmeti Google Docs üzerine taşımaya karar verdi.





Google bugüne kadar farklı teknolojileri bünyelerinde barındıran onlarca şirketi satın almıştı. Bu şirketleri farklı hizmetlerine entegre eden Google gereksiz bir kalabalık olmaya başlayınca ürünlerini de kapatma yolunu seçti.





Pek çok ürün yayından kaldırıldı veya diğer servislere entegre edildi. Google bunu sonbahar temizliği olarak tanımlıyor. İlerleyen aylarda Google bazı servislerini kapatmayı veya diğer servislere entegre etmeyi sürdürecek. Böylece daha basit ve sade bir Google tecrübesi sunulmuş olacak. Kapatılan servisleri kullanan milyonlarca kullanıcının ise verileri güvenle daha iyi bir servise taşınacak.





Google'ın sosyal soru ve cevap servisi Aardvark'ı Eylül sonunda kapatacağını açıklamasının ardından Desktop, Fast Flip, Flash için Google Maps API, Google Pack, Google Web Security, Image Labeler, Notebook, Sidewiki, Subscribed Links, Photovine, Disco ve Slide hizmetlerinin de sona erdirilecek diğer hizmetler olduğu ortaya çıkmıştı.