Google Pixel XL kutu açılışı ilk izlenim videosu

Bir çok kişi tarafından şu ana kadar üretilen en iyi Android telefon olarak gösterilen Google Pixel XL'ı kutusundan çıkartıyoruz. Bakalım bu iddiaların ne kadarını karşılıyor.

Android severlerin merakla bekledikleri telefon Google Pixel XL'i kurusundan çıkartıyor ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.