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Google Pixel XL kutu açılışı ilk izlenim videosu

2 yıl
58,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bir çok kişi tarafından şu ana kadar üretilen en iyi Android telefon olarak gösterilen Google Pixel XL'ı kutusundan çıkartıyoruz. Bakalım bu iddiaların ne kadarını karşılıyor.
Android severlerin merakla bekledikleri telefon Google Pixel XL'i kurusundan çıkartıyor ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz. 

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GLaDiaTR01 2 yıl en beğenilen
mi mix'ten gerisi yalan
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Speed-Step 2 yıl cherkesomer
cherkesomer
o fotoları bakıp yargılı yaklaşanların başında sen vardın zaten mesut çevik! erdiyle beraber dünyanın lafını edip şimdi birden u dönüşü yaptın yine! yine diyorum çünkü size gelen eleştiriler mağlum ortada. eleştirilerin doğru çıktığını birkez daha görmüş olduk....

Arkadaş laf geçireceğim diye komik duruma düşmeyin. Telefonun resimleri oldukça kötü görünüyor. Altta aynı benim gibi ilk resimleri görüp beğenmeyen sonra gerçeği eline geçince beğenen üyeler de mevcut.

Gerçi onlar hak vermiş zira kullanmışlar siz haybeye salladığınız için ne desem boş.
cherkesomero fotoları bakıp yargılı yaklaşanların başında sen vardın zaten mesut çevik! erdiyle beraber dünyanın lafını edip şimdi birden u dö...
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Gwynbleidd. 2 yıl asphyxiat3
asphyxiat3
sony'nin çerçevesine, sanal tuşlarına, tasarımına b*k atanlar, pixel xl'ı beğenir olmuş. :) iphone stabilliğine karşı durabilcek tek android telefon sony'dir.

Kardeş dediğinde ciddiysen, cidden komik


Şakaysa komik değil.
asphyxiat3sony'nin çerçevesine, sanal tuşlarına, tasarımına b*k atanlar, pixel xl'ı beğenir olmuş. :) iphone stabilliğine karşı durabilcek te...
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Mr_aKReP 2 yıl
telefon iyi güzelde çok pahalı sizde bu parayı hakediyormu ve buda diğer google telefonları gibi yine türkiyeye gelmiyecekmi ?
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Captain_Ivy 2 yıl
Kulaklık?
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DH Misafiri 2 yıl
aşagı yukarı hepsi aynı tasarım köşeleri yuvarlatılmış dik dörtgen, 8 gen falan mı bekliyorsunuz
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Kamerası iphone 7 yi tokatlıyormuş diyorlar
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ercangngr 2 yıl
"Htc 10 dan daha iyi" hmmmm
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Sabah Yıldızı 2 yıl ercangngr
ercangngr
"Htc 10 dan daha iyi" hmmmm

htc kam per konusunda bırak pikseli 6p bile yaklaşamıyor
gerçi 6p pixeli parça pincik ediyorya düşük ışıkta

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Das Boot 2 yıl
Şu an hali hazırda G3 kullanıyorum. Güç butonu arka tarafta olması gerçekten çok rahatsız ediyor, özellikle Bilgisayar başında masaya bıraktığım zamanlar. Ekrana çift tıklamayı algılamıyor bazen. O yüzden bir türlü ısınamıyorum şu parmak izi okuyucusunu arka tarafa konulmasına.
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erkanberk 2 yıl
Bi zamanlar 3310, 6300 kullanan bizler telefon beğenmez olduk Whatsapp, facebook, instagram a gir bi aşağı bi yukarı çık iki oyun oyna iki şeker patlat iki resim çekin başta saydıklarımda paylaş. Ne yapıyoruz da bu cihazlar yetmiyo bize. İnovasyon çağının ortasında yaşıyoruz beyler. Yapılan cihazların her biri kendi çapında mühendislik harikası. Bize sıradan gelmeye başladı o ayrı tabi. Gayet güzel olmuş işte. Bunu beğenmezsen başkası var git onu al. Serbest piyasa ekonomisi sonuçta. Elinizi kolunuzu bağlayan yok kafanıza göre takılın :))
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mazafaka 2 yıl
Google kalkıp büyük firmalara rakip olacak değil ya .. Idare eder , her yerden yolunu buluyor google ;)
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lordlevent 2 yıl
Hiç bir özelliği olmayan sadece wifisi olsun ve sadece içinde chrome yüklü olan bir telefon çıksa hemen alırım. güncellemelerde, mağaza çöplüğüde işe yaramaz uygulamalarda her yerden çıkan reklamlarda sizin olsun.
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Rwenzori 2 yıl
İphone' dan daha kötü çerçevesi olan telefonda varmış.
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