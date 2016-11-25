Google Pixel XL kutu açılışı ilk izlenim videosu

Genel Yayın Yönetmeni
Bir çok kişi tarafından şu ana kadar üretilen en iyi Android telefon olarak gösterilen Google Pixel XL'ı kutusundan çıkartıyoruz. Bakalım bu iddiaların ne kadarını karşılıyor.
Android severlerin merakla bekledikleri telefon Google Pixel XL'i kurusundan çıkartıyor ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.
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Arkadaş laf geçireceğim diye komik duruma düşmeyin. Telefonun resimleri oldukça kötü görünüyor. Altta aynı benim gibi ilk resimleri görüp beğenmeyen sonra gerçeği eline geçince beğenen üyeler de mevcut.
Gerçi onlar hak vermiş zira kullanmışlar siz haybeye salladığınız için ne desem boş.
Kardeş dediğinde ciddiysen, cidden komik
Şakaysa komik değil.