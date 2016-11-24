Xiaomi Mi Mix ön inceleme "Geleceğin telefonu"

Xiaomi Mi Mix, teknik özelliklerinin ötesinde tasarımıyla merak uyandıran bir telefon. Sahip olduğu yenilikçi teknolojiler geleceğin telefonlarına ışık tutacak.

Öncelikle spencermila rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz. Telefonu satın aldığı gibi inceleyebilmemiz ve sizlerle paylaşmamız için bize getirdi.





Mi Mix, teknik özelliklerinden önce tasarımıyla konuşulan bir telefon. Mi Mix’in tasarımını özel yapan şeyse tabi ki ekran kasa oranının %90’nın üzerinde olması. Bu telefon neredeyse çerçevesiz.



2040x1080 pilsel gibi kendine münhasır bir çözünürlüğe sahip 6.4” ekranın sağ sol ve üst kısmı olabildiğince ince çerçevelerle çevriliyken sadece alt kısımda sensörler, ön kamera, mikrofon, bildirim ledi, Type-C USB portu ve hoparlör için ufak bir bölüm yer alıyor.

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Alt kısımda her ne kadar stereo hoparlör çıkışı varmış gibi görünüyor olsa da bunlarda sağdaki mono hoparlörken soldaki mikrofon. Alt kısımda her ne kadar stereo hoparlör çıkışı varmış gibi görünüyor olsa da bunlarda sağdaki mono hoparlörken soldaki mikrofon.

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Hoparlörün çıkışı gücü ortalamanın üzerinde ses kalitesi ise oldukça iyi. Üst kısımda 3,5mm stereo ses çıkışı ve gürültü engelleme için de kullanılan çift mikrofon yer alıyor. Hoparlörün çıkışı gücü ortalamanın üzerinde ses kalitesi ise oldukça iyi. Üst kısımda 3,5mm stereo ses çıkışı ve gürültü engelleme için de kullanılan çift mikrofon yer alıyor.



Mi Mix 192KHz 24 bit yüksek çözünürlükte ses çıkışı verebiliyor ve iyi bir kulaklıkla üst seviye müzik deneyimi sunuyor. Ses çıkış gücü ve kalitesi müzik severleri fazlasıyla memnun edecektir.



Müzik dinlerken HTC’nin HTC 10 ile verdiği kulaklıkları kullandım. Bana sorarsanız Mi Mix ve HTC’nin bir telefonla verilebilecek en iyi kulaklar olduğunu düşündüğüm bu modeli süper bir ikili oldu.



Güç tuşu ve ses butonları sağ üst kısma konumlandırılmış. Güç butonuna ulaşırken sorun yaşamıyorsunuz ama ses butonlarına tek elle ulaşım için biraz çaba gerekiyor.

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Sağ kısımda ise nano sim kart yuvası yer alıyor. Mi Mix çift sim destekli bir telefon, ne yazık ki bir sd kart slotu bulunmadığı için dahili hafızayı arttıramıyorsunuz ama bu büyük bir sorun değil zira telefonun 128GB ve 256GB dahili depolama alanına sahip 2 modeli bulunuyor ve bu kapasiteler fazlasıyla yeterli. Sağ kısımda ise nano sim kart yuvası yer alıyor. Mi Mix çift sim destekli bir telefon, ne yazık ki bir sd kart slotu bulunmadığı için dahili hafızayı arttıramıyorsunuz ama bu büyük bir sorun değil zira telefonun 128GB ve 256GB dahili depolama alanına sahip 2 modeli bulunuyor ve bu kapasiteler fazlasıyla yeterli.

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128GB dahili depolama alanına sahip model 4GB sistem belleğine sahiplen 256GB’lık modelde 6GB sistem belleği yer alıyor.



Her iki modele de Snapdragon 821 güç veriyor. Mi Mix, böylece piyasadan alınabilecek en hızlı Android cep telefonlarından biri oluyor. 128GB dahili depolama alanına sahip model 4GB sistem belleğine sahiplen 256GB’lık modelde 6GB sistem belleği yer alıyor.Her iki modele de Snapdragon 821 güç veriyor. Mi Mix, böylece piyasadan alınabilecek en hızlı Android cep telefonlarından biri oluyor.



Seramik bir kasa ve butonlara sahip olan telefonun arkası ayna gibi. Çok hoş görünüyor fakat bir o kadar da parmak izi tutuyor.



Optik resim sabitleme özelliğine sahip 16MP çözünürlükteki kamera, çift ton led flaş ile destekleniyor. Hemen altta da parmak izi okuyucuyu görüyoruz.



Telefon parmak izinizi algıladığı anda ekranı uyandırıp kilidi açıyor. İşlem çok hızlı gerçekleşiyor. Dilerseniz ekrana çift tıklama ile telefonun uyanmasını da sağlayabiliyorsunuz.



İşlemci, kamera performansı, arayüz bunlar hakkında inceleme videosunda uzun uzun konuşacağız ama bu videoda daha çok neredeyse 5,5” lik bir telefon kasasına sığdırılmış bu 6,4” ekranlı devin nasıl bir deneyim sunduğunu konuşalım.

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Fark ettiyseniz Mi Mix’in ekranının köşeleri oval. Yani görüntüler köşelerden bir kaç piksel kaybediyor.



Bu kaybolan pikseller deneyimi kesinlikle kötü etkilemiyor ama telefonun daha güzel görünmesini sağladıkları kesin.



Evet telefon 6.4” ekranlı bir model için oldukça küçük bir kasaya sahip fakat bu 6.4” ekranı tek elle kullanmak için yeterli değil. Bir çok yerde telefonu çift elle tutmak zorunda kalıyorsunuz.



Mi Mix sanal tuşlara sahip bir telefon. Dilerseniz tek hareketle bu sanal tuşları kapatabiliyorsunuz. Özellikle oyun oynarken, WEB’de gezerken ve resim görüntülerken süper bir deneyim sunuyor. Fark ettiyseniz Mi Mix’in ekranının köşeleri oval. Yani görüntüler köşelerden bir kaç piksel kaybediyor.Bu kaybolan pikseller deneyimi kesinlikle kötü etkilemiyor ama telefonun daha güzel görünmesini sağladıkları kesin.Evet telefon 6.4” ekranlı bir model için oldukça küçük bir kasaya sahip fakat bu 6.4” ekranı tek elle kullanmak için yeterli değil. Bir çok yerde telefonu çift elle tutmak zorunda kalıyorsunuz.Mi Mix sanal tuşlara sahip bir telefon. Dilerseniz tek hareketle bu sanal tuşları kapatabiliyorsunuz. Özellikle oyun oynarken, WEB’de gezerken ve resim görüntülerken süper bir deneyim sunuyor.

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Telefonun çözünürlüğünün 2040x1080 gibi farklı bir değer olduğunu söylemiştim. Bu



Evet Mi Mix çerçevesiz gibi görünüyor fakat aslına bakarsanız ekran kenarındaki çerçevelerin kalınlığı bakımından Mate 9, Note 7 gibi telefonlar da oldukça ileri seviyedeler. Mix’i özel yapan şey ekran üzerinde de herhangi bir şey olmaması.



Ahize, ortam ışık sensörü, kamera her şey kaldırılmış. Telefonu ilk görenlerin aklına bununla nasıl konuşacağız geliyor.



Karşı tarafın sesi özel bir yöntemle kulağa aktarılıyor. Önce dijital analog bir dönüştürücü ses sisnyalini piezoelectic seramik bir katmana iletiyor. Sonrasında burada analog titreşim üretileren ekran arkasındaki metal kasanın titreşmesi sağlanıyor ve siz kulağınızı ekrana yasladığınız anda titreyen kasa üzernden ses kulağa iletiliyor.



Ses kalitesi ve yükseliği çok iyi. Kalabalık ortamda dahi karşı tarafın sesini duyabiliyorsunuz. Bu teknolojinin iyi yanı sesi çok açsanız dahi bu yanınızdakilere çok yansımıyor. Siz yeterli seviyede duymaya devam ederken yanınızdaki meraklı kulaklar karşıdan gelen sesi oldukça az işitiyorlar. Telefonun çözünürlüğünün 2040x1080 gibi farklı bir değer olduğunu söylemiştim. Bu 16:9 yerine 17:9 formatın tercih edildiği anlamına geliyor. Netflix, oyunlar, soslya medya webde gezinme için bu bir sorun değil sadece youtube videoları izlerken videonun sağında ve solunda boşluk görebiliyorsunuz.Evet Mi Mix çerçevesiz gibi görünüyor fakat aslına bakarsanız ekran kenarındaki çerçevelerin kalınlığı bakımından Mate 9, Note 7 gibi telefonlar da oldukça ileri seviyedeler. Mix’i özel yapan şey ekran üzerinde de herhangi bir şey olmaması.Ahize, ortam ışık sensörü, kamera her şey kaldırılmış. Telefonu ilk görenlerin aklına bununla nasıl konuşacağız geliyor.Karşı tarafın sesi özel bir yöntemle kulağa aktarılıyor. Önce dijital analog bir dönüştürücü ses sisnyalini piezoelectic seramik bir katmana iletiyor. Sonrasında burada analog titreşim üretileren ekran arkasındaki metal kasanın titreşmesi sağlanıyor ve siz kulağınızı ekrana yasladığınız anda titreyen kasa üzernden ses kulağa iletiliyor.Ses kalitesi ve yükseliği çok iyi. Kalabalık ortamda dahi karşı tarafın sesini duyabiliyorsunuz. Bu teknolojinin iyi yanı sesi çok açsanız dahi bu yanınızdakilere çok yansımıyor. Siz yeterli seviyede duymaya devam ederken yanınızdaki meraklı kulaklar karşıdan gelen sesi oldukça az işitiyorlar.

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Yakınlık sensörü de yine alışılmışın dışında bir çalışma şekline sahip. Ultrasonic yakınlık sensörü ortam ve ten bağımsız bir şekilde yakındaki nesneleri hatasız algılayabiliyor. Böylece telefon kulağınızdayken ekran açılması tarihe karşıyor.



4400mAh batarya, 6.4” ekran derken Mi Mix, biraz kalın ve ağır olmuş. 209 gram ağırlık ve 7.9mm kalınlık böylesi bir cihaz için aslında çok çok iyi değerler ama sonuç olarak gün boyu elimizden düşürmeyeceğimiz bir akıllı telefon olduğunu hesaba kattığımızda bu değerlerle bilek yorabiliyor. Yakınlık sensörü de yine alışılmışın dışında bir çalışma şekline sahip. Ultrasonic yakınlık sensörü ortam ve ten bağımsız bir şekilde yakındaki nesneleri hatasız algılayabiliyor. Böylece telefon kulağınızdayken ekran açılması tarihe karşıyor.4400mAh batarya, 6.4” ekran derken Mi Mix, biraz kalın ve ağır olmuş. 209 gram ağırlık ve 7.9mm kalınlık böylesi bir cihaz için aslında çok çok iyi değerler ama sonuç olarak gün boyu elimizden düşürmeyeceğimiz bir akıllı telefon olduğunu hesaba kattığımızda bu değerlerle bilek yorabiliyor.

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Android 6.0.1 üzerinde koşan telefonda MIUI 8.0 arayüz versiyonu yer alıyor. Genel olarak sorunsuz ve hızlı çalışıyor. Fakat bana sorarsanız Mi Mix için bambaşka bir arayüze ihtiyaç var. MIUI veya şu anda alışık olduğumuz herhangi bir arayüz bu telefonun potansiyelini kullanmaktan ve dev ekranın keyfini tam anlamıyla sürmekten uzak.



Telefonun termal haritası, işlemci ve oyun performansı, depolama kapasitesi ile ilgili detaylar ve çok daha fazlasına incelemizde yer vereceğiz. Android 6.0.1 üzerinde koşan telefonda MIUI 8.0 arayüz versiyonu yer alıyor. Genel olarak sorunsuz ve hızlı çalışıyor. Fakat bana sorarsanız Mi Mix için bambaşka bir arayüze ihtiyaç var. MIUI veya şu anda alışık olduğumuz herhangi bir arayüz bu telefonun potansiyelini kullanmaktan ve dev ekranın keyfini tam anlamıyla sürmekten uzak.Telefonun termal haritası, işlemci ve oyun performansı, depolama kapasitesi ile ilgili detaylar ve çok daha fazlasına incelemizde yer vereceğiz.