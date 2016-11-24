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Xiaomi Mi Mix ön inceleme "Geleceğin telefonu"

2 yıl
142,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Xiaomi Mi Mix, teknik özelliklerinin ötesinde tasarımıyla merak uyandıran bir telefon. Sahip olduğu yenilikçi teknolojiler geleceğin telefonlarına ışık tutacak.
Öncelikle spencermila rumuzlu üyemize teşekkür ediyoruz. Telefonu satın aldığı gibi inceleyebilmemiz ve sizlerle paylaşmamız için bize getirdi.


Mi Mix, teknik özelliklerinden önce tasarımıyla konuşulan bir telefon. Mi Mix’in tasarımını özel yapan şeyse tabi ki ekran kasa oranının %90’nın üzerinde olması. Bu telefon neredeyse çerçevesiz.

2040x1080 pilsel gibi kendine münhasır bir çözünürlüğe sahip 6.4” ekranın sağ sol ve üst kısmı olabildiğince ince çerçevelerle çevriliyken sadece alt kısımda sensörler, ön kamera, mikrofon, bildirim ledi, Type-C USB portu ve hoparlör için ufak bir bölüm yer alıyor.
Xiaomi Mi Mix ön inceleme
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Alt kısımda her ne kadar stereo hoparlör çıkışı varmış gibi görünüyor olsa da bunlarda sağdaki mono hoparlörken soldaki mikrofon.
Xiaomi Mi Mix ön inceleme
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Hoparlörün çıkışı gücü ortalamanın üzerinde ses kalitesi ise oldukça iyi. Üst kısımda 3,5mm stereo ses çıkışı ve gürültü engelleme için de kullanılan çift mikrofon yer alıyor.

Mi Mix 192KHz 24 bit yüksek çözünürlükte ses çıkışı verebiliyor ve iyi bir kulaklıkla üst seviye müzik deneyimi sunuyor. Ses çıkış gücü ve kalitesi müzik severleri fazlasıyla memnun edecektir.

Müzik dinlerken HTC’nin HTC 10 ile verdiği kulaklıkları kullandım. Bana sorarsanız Mi Mix ve HTC’nin bir telefonla verilebilecek en iyi kulaklar olduğunu düşündüğüm bu modeli süper bir ikili oldu.

Güç tuşu ve ses butonları sağ üst kısma konumlandırılmış. Güç butonuna ulaşırken sorun yaşamıyorsunuz ama ses butonlarına tek elle ulaşım için biraz çaba gerekiyor.
Xiaomi Mi Mix ön inceleme
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Sağ kısımda ise nano sim kart yuvası yer alıyor. Mi Mix çift sim destekli bir telefon, ne yazık ki bir sd kart slotu bulunmadığı için dahili hafızayı arttıramıyorsunuz ama bu büyük bir sorun değil zira telefonun 128GB ve 256GB dahili depolama alanına sahip 2 modeli bulunuyor ve bu kapasiteler fazlasıyla yeterli.
Xiaomi Mi Mix ön inceleme
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128GB dahili depolama alanına sahip model 4GB sistem belleğine sahiplen 256GB’lık modelde 6GB sistem belleği yer alıyor.

Her iki modele de Snapdragon 821 güç veriyor. Mi Mix, böylece piyasadan alınabilecek en hızlı Android cep telefonlarından biri oluyor.

Seramik bir kasa ve butonlara sahip olan telefonun arkası ayna gibi. Çok hoş görünüyor fakat bir o kadar da parmak izi tutuyor.

Optik resim sabitleme özelliğine sahip 16MP çözünürlükteki kamera, çift ton led flaş ile destekleniyor. Hemen altta da parmak izi okuyucuyu görüyoruz.

Telefon parmak izinizi algıladığı anda ekranı uyandırıp kilidi açıyor. İşlem çok hızlı gerçekleşiyor. Dilerseniz ekrana çift tıklama ile telefonun uyanmasını da sağlayabiliyorsunuz.

İşlemci, kamera performansı, arayüz bunlar hakkında inceleme videosunda uzun uzun konuşacağız ama bu videoda daha çok neredeyse 5,5” lik bir telefon kasasına sığdırılmış bu 6,4” ekranlı devin nasıl bir deneyim sunduğunu konuşalım.
Xiaomi Mi Mix ön inceleme
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Fark ettiyseniz Mi Mix’in ekranının köşeleri oval. Yani görüntüler köşelerden bir kaç piksel kaybediyor.

Bu kaybolan pikseller deneyimi kesinlikle kötü etkilemiyor ama telefonun daha güzel görünmesini sağladıkları kesin.

Evet telefon 6.4” ekranlı bir model için oldukça küçük bir kasaya sahip fakat bu 6.4” ekranı tek elle kullanmak için yeterli değil. Bir çok yerde telefonu çift elle tutmak zorunda kalıyorsunuz.

Mi Mix sanal tuşlara sahip bir telefon. Dilerseniz tek hareketle bu sanal tuşları kapatabiliyorsunuz. Özellikle oyun oynarken, WEB’de gezerken ve resim görüntülerken süper bir deneyim sunuyor.
Xiaomi Mi Mix ön inceleme
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Telefonun çözünürlüğünün 2040x1080 gibi farklı bir değer olduğunu söylemiştim. Bu 16:9 yerine 17:9 formatın tercih edildiği anlamına geliyor. Netflix, oyunlar, soslya medya webde gezinme için bu bir sorun değil sadece youtube videoları izlerken videonun sağında ve solunda boşluk görebiliyorsunuz.

Evet Mi Mix çerçevesiz gibi görünüyor fakat aslına bakarsanız ekran kenarındaki çerçevelerin kalınlığı bakımından Mate 9, Note 7 gibi telefonlar da oldukça ileri seviyedeler. Mix’i özel yapan şey ekran üzerinde de herhangi bir şey olmaması.

Ahize, ortam ışık sensörü, kamera her şey kaldırılmış. Telefonu ilk görenlerin aklına bununla nasıl konuşacağız geliyor.

Karşı tarafın sesi özel bir yöntemle kulağa aktarılıyor. Önce dijital analog bir dönüştürücü ses sisnyalini piezoelectic seramik bir katmana iletiyor. Sonrasında burada analog titreşim üretileren ekran arkasındaki metal kasanın titreşmesi sağlanıyor ve siz kulağınızı ekrana yasladığınız anda titreyen kasa üzernden ses kulağa iletiliyor.

Ses kalitesi ve yükseliği çok iyi. Kalabalık ortamda dahi karşı tarafın sesini duyabiliyorsunuz. Bu teknolojinin iyi yanı sesi çok açsanız dahi bu yanınızdakilere çok yansımıyor. Siz yeterli seviyede duymaya devam ederken yanınızdaki meraklı kulaklar karşıdan gelen sesi oldukça az işitiyorlar.
Xiaomi Mi Mix ön inceleme
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Yakınlık sensörü de yine alışılmışın dışında bir çalışma şekline sahip. Ultrasonic yakınlık sensörü ortam ve ten bağımsız bir şekilde yakındaki nesneleri hatasız algılayabiliyor. Böylece telefon kulağınızdayken ekran açılması tarihe karşıyor.

4400mAh batarya, 6.4” ekran derken Mi Mix, biraz kalın ve ağır olmuş. 209 gram ağırlık ve 7.9mm kalınlık böylesi bir cihaz için aslında çok çok iyi değerler ama sonuç olarak gün boyu elimizden düşürmeyeceğimiz bir akıllı telefon olduğunu hesaba kattığımızda bu değerlerle bilek yorabiliyor.
Xiaomi Mi Mix ön inceleme
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Android 6.0.1 üzerinde koşan telefonda MIUI 8.0 arayüz versiyonu yer alıyor. Genel olarak sorunsuz ve hızlı çalışıyor. Fakat bana sorarsanız Mi Mix için bambaşka bir arayüze ihtiyaç var. MIUI veya şu anda alışık olduğumuz herhangi bir arayüz bu telefonun potansiyelini kullanmaktan ve dev ekranın keyfini tam anlamıyla sürmekten uzak.

Telefonun termal haritası, işlemci ve oyun performansı, depolama kapasitesi ile ilgili detaylar ve çok daha fazlasına incelemizde yer vereceğiz.

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Delikli Nane 2 yıl en beğenilen
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Grkwnxs 2 yıl Guest-97084050D
ŞamlıReis


interwap


Cenkay KESER

Donanım haber bey neler yapıyorsunuz :D

Webtekno mu sandın burayı?

Webteknoya kurban olun oğlum siz.Adamlar hem mütevazi,hem eğlenceli hemde yaratıcı videolar çekiyorlar.Üyesine cevap veren bir kurum.Kaldı ki website arayüzü donanımhabere bin basar.Bütün bunlara rağmen neden burdasın oraya git diyecek olursan oranın forum sitesi yok henüz.Geldiği zaman giderim.

Webtekno'da ki tüm editörlerin teknik bilgisini toplasan, Erdi+Mesut reyizin yarısı etmezler.
ŞamlıReisinterwapCenkay KESERDonanım haber bey neler yapıyorsunuz ...
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BiPeRVA 2 yıl
şu telefonun arkasında elma logosu olsun 3000$ da etiket olsun insanlar 1 hafta sırada beklerler.
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fvzbln 2 yıl
ocakta ankarada elime gelicek kapalı kutu
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berke_17 2 yıl
markadan kayberder
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lawbreaker 2 yıl
Kasayı beğenmedim açıkçası, üst ve alt orantısız olunca güzel olmamış. Xiaomi güzel cihazlar yapıyor ama elektronikte bana göre iş sadece en kuvvetli parçalar demek değil. Güncellemesi, yedek parçası servisi garantisi 2.el piyasası vs hepsi önemli. Bu anlamda şu aşamada o rakamları vermek kumar gibi
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DH Misafiri 2 yıl
Mesut bey pil performansını merak ediyorum zor koşullarda dayanıyor mu? Bide xiominin türkçe dil desteği yok sanırım bi arkadaşım söylemişti bu konuda incelemeye yer veriseniz sevinirim birde arkadaş nasıl elde etmiş telefonu almak istesek ne yapmalıyız
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okan_cehapelioglu 2 yıl
600 dolarlık telefonu 3000 küsürlere satıyor simsarlar klasik türk esnafı işte 100-150 tl kâr koyup satanlara lafım yok.Neyse fazla abartmayalım şuan piyasadaki en iyi cihaz değil ama evet geleceğin telefonu tüketici bu telefona ne kadar ilgi gösterirse o kadar iyi. Bu ilgiyi gören diğer üreticilerde bu akımın yolundan gider ve 5 inç boyutunda 5,5 inçlik amiral gemileri kullanırız inşallah
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fz18 2 yıl
Harika bir ön inceleme olmuş.
Umarım kısa sürede 5,5 inç telefonlarda da bu yenilikçi tasarım ve teknolojileri görebiliriz. Telefon anlamında günlük kullanım için pek uygun görünmüyor.
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donjuan444 2 yıl
banada günlük kullanım için çok buyuk geldi!bu arada 23mp lik kamerayı bu cihaza nıye koymammışlar anlamadım!iphone 7 düşünürken mi note 2 ye hasta oldum çok fena bakalım aralıkta 1 arkadaş isviçreye gidecek orda vardır umarım ? bu arada appledan androıde geçeceğim.apple üzerine birşey koymuyor kaç yıldır hep aynı..... 6gb/128gb modelini aldımmı dadından yenmez ::)) vamos xiaomi ! bye bye iphone
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Rindaman 2 yıl
Mi Mix nasıldır bilmem ama ben 5s Plus 128gb 6gb ram cihazın "kamera" performansından pek memnun değilim. Geri kalan herşey için kim telefonu alacaksa kefilim.
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--Z-- 2 yıl
Dün bir tane sattım bir arkadaşa. Tabi satınca da dedim ki aç bir bakalım.
En merak ettiğim şey ahizesiz ses nasıl çıkıyor konusuydu.
Sim taktık arama yaptık.....Arkadaş nasıl yani? La telefonun arkasını altını önünü neresini kulağıma dayasam sesi duyuyorum...
Bu çok ilginçti. Bir de şunu ekleyeyim inanılmaz kaygan. Yılan gibi :) bence o invisble shieldlerden falan alıp kaplamak lazım.
Paylaşayım dedim....
Not: 3250 ye sattım ... :)
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spencermila 2 yıl --Z--
zanbay
Dün bir tane sattım bir arkadaşa. Tabi satınca da dedim ki aç bir bakalım.
En merak ettiğim şey ahizesiz ses nasıl çıkıyor konusuydu.
Sim taktık arama yaptık.....Arkadaş nasıl yani? La telefonun arkasını altını önünü neresini kulağıma dayasam sesi duyuyorum...
Bu çok ilginçti. Bir de şunu ekleyeyim inanılmaz kaygan. Yılan gibi :) bence o invisble shieldlerden falan alıp kaplamak lazım.
Paylaşayım dedim....
Not: 3250 ye sattım ... :)

ekran flimi bulamadık nereden buluruz
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zifiri34 2 yıl
şahsen çok beğendim cihazı. dolardan dolayı şuan alınması zor bence.
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