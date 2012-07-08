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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Play ve Appstore üzerinde yer alan uygulamaların %75’i Firefox OS'ta çalışabilecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Ocak 2013'te akıllı telefon piyasasında yerini alması beklenen Mozilla'nın HTML 5 tabanlı mobil işletim sistemi Firefox OS'un kullanıcılarına uygulama çeşitliliği konusunda ne kadar geniş bir yelpaze sunacağı merak konusu. 

Telefonica'nın ürün ve inovasyon direktörü 'Carlos Domingo' ile konuşan TechRadar sitesi, uygulamalar söz konusu olduğunda Firefox mobile'ın bu konuda gayet yeterli olduğunu kanıtlayan bazı sonuçları ortaya çıkardı. Domingo, araştırmalarının neticesinde Google Play ve Appstore üzerindeki uygulamaların %75'inin Firefox OS'a kolayca port edilebileceğini dile getirdi. Uygulamaların içerisinde yer alan HTML 5 kodlarının bu durumda etkili olduğunu da belirtti.
HTML 5 ve web tabanlı tabanlı uygulamaları sorunsuz bir şekilde destekleyen mobil işletim sistemi Firefox OS, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarla entegre bir şekilde geleceği de belirtildi. Kendi uygulama pazarını inşa etmeye başlayan Firefox OS, HTML 5 platformunun sunduğu kolay port yetenekleri sayesinde geliştiricilerin ilgisini oldukça çok çekecek gibi görünüyor.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/75-of-google-and-apple-apps-will-work-on-firefox-os-1088175 Yorum Yaz
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Capt. Awesome 7 yıl en beğenilen *GameOver*
*GameOver*

mozilla'dan güzel bir attack


Attack ne arkadaşım ?

Cümlenin yarısı Türkçe yarısı İngilizce olmuş.
*GameOver*mozilla'dan güzel bir attackAttack ne arkadaşım ?Cümlenin yarısı Türkçe yarısı İngili...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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yav he he aynen 7 yıl
Beyler inanmayın !
Apple api lerini kimseye vermez
Patent diye birsey var
Nasıl windowsta exe varsa macintoshda da .app var
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zirve011 7 yıl yav he he aynen
emrenaz

Beyler inanmayın !

Apple api lerini kimseye vermez

Patent diye birsey var

Nasıl windowsta exe varsa macintoshda da .app var

benim yaptığım uygulamadan apple a ne ?
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umut_baris 7 yıl yav he he aynen
emrenaz

Beyler inanmayın !

Apple api lerini kimseye vermez

Patent diye birsey var

Nasıl windowsta exe varsa macintoshda da .app var

apple mı yazıyor o appsotre daki uygulamaları?

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nurettinaz 7 yıl
Eger durum cidden boyle ise zaten ilk ciktigindan beri vazgecemedigim canim tarayicimin isletim sistemi de benim icin tek tercih olur.
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TheLoft 7 yıl
tutmaz ve hüsranla sonuçlanacak diyenler neye göre buna karar veriyor anlamıyorum.
şu galeriden sistem hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz..
m.ibnlive.com/...
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ennns 7 yıl
Oziko
Bence bal gibi de tutar.

Balderesi balı olmasın da...
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celaldk 7 yıl
Tutmaz bence bu pazara girmek için çok geç kaldılar
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Oziko 7 yıl
Bence bal gibi de tutar.
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E_Aydin35 7 yıl
Mozilla bu konuda yaptığı çalışmalar doğrultusunda ne kadar iddalı olduğunu bizlere gösteriyor.. Ben başarılı olmasını isterim açıkcası ayrıca HTML 5 kullanma gibi bir avantajıda var.. :) %75 başlangıç için iyi bir yüzdelik dilimi.
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Not Today! 7 yıl
mozilla, seabird için geliştiriyor olabilir bunu telefon için kaynak olur hem.tabi konseptlikten çıkabilirse -ki çikarsa telefon pazarı alt üst olur gibi.
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teramit 7 yıl
Heikki
İsim çok kötü bence. Adam akıllı bir şey bulmaları lazım

bu işletim sistemine "boot to gecko" diyorlardı şimdiki halini görünce ondan iyi dedim ama yinede yeni bir isim lazım şimdi birde marketi olunca firefox os app market falan tam çorba olur.
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YediyuzYetmisYedi 7 yıl
portlanmayacak sekilde uygulama piyasaya surer bundan sonra apple.baslamadan biter hersey
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depelerx 7 yıl
Doğru düzgün bişey yazarlarsa direkt Firefox OS a geçerim hiç affetmem. Tabi bide arkasında durup güncellemeleri her cihaza uyacak şekilde düzenli çıkartmaları lazım.
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İmea 7 yıl
Android veya İOS varken kim Firefox OS kullanır ki.
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Vash The Stampede 7 yıl İmea
mea97

Android veya İOS varken kim Firefox OS kullanır ki.

ios'u bilmem de eğer son 1-2 yılda çıkmış android telefonlara portlanabilirse kullanırım ben bu FOS'u.
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