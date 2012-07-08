Google Play ve Appstore üzerinde yer alan uygulamaların %75’i Firefox OS'ta çalışabilecek





Ocak 2013'te akıllı telefon piyasasında yerini alması beklenen Mozilla'nın HTML 5 tabanlı mobil işletim sistemi Firefox OS'un kullanıcılarına uygulama çeşitliliği konusunda ne kadar geniş bir yelpaze sunacağı merak konusu.





Telefonica'nın ürün ve inovasyon direktörü 'Carlos Domingo' ile konuşan TechRadar sitesi, uygulamalar söz konusu olduğunda Firefox mobile'ın bu konuda gayet yeterli olduğunu kanıtlayan bazı sonuçları ortaya çıkardı. Domingo, araştırmalarının neticesinde Google Play ve Appstore üzerindeki uygulamaların %75'inin Firefox OS'a kolayca port edilebileceğini dile getirdi. Uygulamaların içerisinde yer alan HTML 5 kodlarının bu durumda etkili olduğunu da belirtti.

HTML 5 ve web tabanlı tabanlı uygulamaları sorunsuz bir şekilde destekleyen mobil işletim sistemi Firefox OS, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarla entegre bir şekilde geleceği de belirtildi. Kendi uygulama pazarını inşa etmeye başlayan Firefox OS, HTML 5 platformunun sunduğu kolay port yetenekleri sayesinde geliştiricilerin ilgisini oldukça çok çekecek gibi görünüyor.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/75-of-google-and-apple-apps-will-work-on-firefox-os-1088175