Google Wallet olimpiyat oyunlarından önce İngiltere'ye gelecek

Temmuz'da İngiltere'de yapılacak olimpiyat oyunları pek çok teknolojik yeniliğe de yatırım yapılan bir konu haline geldi. 3D uyumlu yayınlanacak oyunlar, 4K çözünürlükte içerikler, Londra metrosu içinde GSM ağı gibi gelişmeler buna örnek. Google da olimpiyat oyunları için önemli bir yeniliğini İngiltere'ye getirmeye hazırlanıyor.





Les Echos gazetesinin haberine göre Google, 19 Eylül'de ABD'de yaygın kullanıma açtığı yakın alan iletişimi - NFC tabanlı temassız alışveriş hizmeti Wallet'ı İngiltere'de de hizmete sokmaya hazırlanıyor.





Google Wallet bir aksilik olmazsa 2012 ilk çeyrekten itibaren NFC uyumlu akıllı telefonlarda temassız ödeme ve indirim kuponları dönemini başlatacak. İlk dönemler pilot tarzı bir aşamada geçecek. Bu dönemde pek çok banka, dağıtımcı ve perakendeci ile ortaklıklar yapılacak. Olimpiyat oyunları öncesinde yani 27 Temmuz'da hizmet tam olarak başlamış olacak.





Wallet hizmetini Google ABD'de sadece Sprint operatörü ile Nexus S modeli üzerinden sağlıyor. Verizon güvenlik nedenleriyle uygulamanın kendi sattığı cihazlara kurulmasını istemedi. Bu bakımdan olimpiyat oyunlarında Wallet hizmetinin kullanılacak olması Google açısından büyük önem taşıyor.



