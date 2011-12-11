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Google Wallet olimpiyat oyunlarından önce İngiltere'ye gelecek

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Temmuz'da İngiltere'de yapılacak olimpiyat oyunları pek çok teknolojik yeniliğe de yatırım yapılan bir konu haline geldi. 3D uyumlu yayınlanacak oyunlar, 4K çözünürlükte içerikler, Londra metrosu içinde GSM ağı gibi gelişmeler buna örnek. Google da olimpiyat oyunları için önemli bir yeniliğini İngiltere'ye getirmeye hazırlanıyor.

Les Echos gazetesinin haberine göre Google, 19 Eylül'de ABD'de yaygın kullanıma açtığı yakın alan iletişimi - NFC tabanlı temassız alışveriş hizmeti Wallet'ı İngiltere'de de hizmete sokmaya hazırlanıyor. 

Google Wallet bir aksilik olmazsa 2012 ilk çeyrekten itibaren NFC uyumlu akıllı telefonlarda temassız ödeme ve indirim kuponları dönemini başlatacak. İlk dönemler pilot tarzı bir aşamada geçecek. Bu dönemde pek çok banka, dağıtımcı ve perakendeci ile ortaklıklar yapılacak. Olimpiyat oyunları öncesinde yani 27 Temmuz'da hizmet tam olarak başlamış olacak.

Wallet hizmetini Google ABD'de sadece Sprint operatörü ile Nexus S modeli üzerinden sağlıyor. Verizon güvenlik nedenleriyle uygulamanın kendi sattığı cihazlara kurulmasını istemedi. Bu bakımdan olimpiyat oyunlarında Wallet hizmetinin kullanılacak olması Google açısından büyük önem taşıyor. 


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1.ceberrut 7 yıl
3D yi öğrendikte, bu '4K çözünürlükte içerikler' nasıl oluyor.
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4Crumby 7 yıl 1.ceberrut
1.ceberrut
3D yi öğrendikte, bu '4K çözünürlükte içerikler' nasıl oluyor.

Tam olarak nasil olur bilmiyorum ama bizim ulkeye olmaz onu kesin beliyorum :D ayrica anladigim kadariyla bu 4k yayin fullhd nin 4 kati cozunurlukte olup cok pahalli bi televizyon ve projeksiyonlarda izleniyo bu tv ve projeksiyonlarin fiyati ortalama bi araba parasina denk geliyo 30.000$ falan :)
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DH Misafiri 7 yıl
android uygulamalar hakkında tanıtımların yapıldığı siteye herkesi beklerim
site: androidsistem.net
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