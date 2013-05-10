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Google, hızlandırılmış çekim projesiyle Dünya'nın 25 yıllık değişimi sergiliyor

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, hızlandırılmış çekim projesiyle Dünya'nın 25 yıllık değişimi sergiliyor
Google, hızlandırılmış çekim projesiyle birlikte kullanıcılarının Dünya'nın son 25 yılında nasıl bir değişim yaşadığını görmesine imkan veriyor. Bu projeyi ortaya koyabilmek için TIME, NASA ve USGS ile işbirliğine giden şirket, bu kapsamda gezegeni uzunca bir süredir izleyen Landsat uyduları tarafından çekilen 2 milyon görüntüyü bir araya getiriyor.

Uydular tarafından 2012 ve 1984 yılları arasında çekilmiş olan görüntüleri ele alan Google, işe yarayanları bulmak için 909 TB'lık bir veriyi tarandıklarını belirtti. İşe yarar fotoğraflardan oluşturulan yıllara göre, dünya portreleri toplamda 1.78 terapikselden oluşan görsellerde bir araya getirildi. Bu görsellerin rahatlıkla görüntülenebilir HTML 5 animasyonlarından oluşması için ise, Carniege Mellon Üniversitesi'nin Create laboratuvarı Google'a yardımcı oldu.

Kullanıcılar tarafından şu an için sadece belirli bölgelerin değişim sürecinin izlenebildiği proje, Dubai'nin yapay adalarının oluşturulması, Las Vegas'ın şehirleşme süreci gibi olayların görüntülenmesine izin veriyor. Hızlandırılmış çekimlere buradan göz atabilirsiniz.

http://googleblog.blogspot.co.uk/2013/05/a-picture-of-earth-through-time.html Yorum Yaz
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balomer 6 yıl en beğenilen
dünyanın içine edilişini göstermiş heralde helal google
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hhdk 6 yıl
Uydu Haritalama teknolojilerinin giderek yaygınlaşması daha 10-15 yıllık süreçte bu gibi sonuçlar doğuruyorsa torunlarımız tarih derslerini google maps üzerinden izleyecek desenize. Bu arada başlıkta yazım hatası var.
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Volkanbaba 6 yıl
Dünya'da göl kalmayacak doğru dürüst bi 10-15 seneye.
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KaleyDeskop 6 yıl
Ortadoğu bin yıl önce sonra yapsan pek bir şeyin değişmediği görükücektir
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digimon52 6 yıl
dünya betonlasiyor :(

iran´daki urmiye gölü sanki kurumaya baslamis :(
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Steve Paul Jobs 6 yıl
sonumuz kötü
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Zenci Forvet 6 yıl digimon52
digimon52

dünya betonlasiyor :(

iran´daki urmiye gölü sanki kurumaya baslamis :(

Malesef kurumakta.
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X-FI 6 yıl
Çok beğendim valla.. güzel çalışma :)
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General. 6 yıl
Dünyanın sonu geliyor hazır olun bu son kaçınılmaz
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ketrp 6 yıl
hemen dubai ye bakalım
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Melikşah 6 yıl
Şehirler örümcek ağı gibi. Diyecek söz bulamıyorum.
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max_style 6 yıl
en çokda türkiyeyi merak ediyorum istanbulu şu 20 senede istanbudaki yesiş alanlar 50 azalmıştır kesin
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yusuforhan 6 yıl
earthengine.google.org/...
İzlerken içim yandı...
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balomer 6 yıl en beğenilen
dünyanın içine edilişini göstermiş heralde helal google
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