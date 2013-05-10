Google, hızlandırılmış çekim projesiyle Dünya'nın 25 yıllık değişimi sergiliyor

Google, hızlandırılmış çekim projesiyle birlikte kullanıcılarının Dünya'nın son 25 yılında nasıl bir değişim yaşadığını görmesine imkan veriyor. Bu projeyi ortaya koyabilmek için TIME, NASA ve USGS ile işbirliğine giden şirket, bu kapsamda gezegeni uzunca bir süredir izleyen Landsat uyduları tarafından çekilen 2 milyon görüntüyü bir araya getiriyor.





Uydular tarafından 2012 ve 1984 yılları arasında çekilmiş olan görüntüleri ele alan Google, işe yarayanları bulmak için 909 TB'lık bir veriyi tarandıklarını belirtti. İşe yarar fotoğraflardan oluşturulan yıllara göre, dünya portreleri toplamda 1.78 terapikselden oluşan görsellerde bir araya getirildi. Bu görsellerin rahatlıkla görüntülenebilir HTML 5 animasyonlarından oluşması için ise, Carniege Mellon Üniversitesi'nin Create laboratuvarı Google'a yardımcı oldu.





Kullanıcılar tarafından şu an için sadece belirli bölgelerin değişim sürecinin izlenebildiği proje, Dubai'nin yapay adalarının oluşturulması, Las Vegas'ın şehirleşme süreci gibi olayların görüntülenmesine izin veriyor. Hızlandırılmış çekimlere buradan göz atabilirsiniz.

http://googleblog.blogspot.co.uk/2013/05/a-picture-of-earth-through-time.html