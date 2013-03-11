Google, konuşan ayakkabısını SXSW etkinliğinde sergiledi

Google Glass ile birlikte giyilebilir teknolojilere olan ilgisini gözler önüne seren Google, deneyselde olsa bu kategorideki çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirketin bu yöndeki yeni çalışması ise, spor giyim markası Adidas'la birlikte geliştirilen elektronik ayakkabı.







http://www.theverge.com/2013/3/9/4083928/google-made-a-talking-shoe-for-sxsw-2013-video

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

SXSW etkinliğinde sergilenen bu ayakkabı akıllı telefonlardan alışık olduğumuz; mikrofon, jiroskop, ivme ölçer, basınç sensörü ve Bluetooth gibi çeşitli sensörler ve bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındırıyor. Android işletim sistemiyle çalışan bir cihaz üzerinden kullanıcısı ile irtibata geçen ayakkabı, ortam koşullarına ve kullanıcının hareketlerine göre sesli geri bildirimlerde bulunuyor. Söz konusu sesli bildirimler, kullanıcı hareket etmediği anlarda kimi zaman alaycı bir tavırla dile getirilen "eğer unuttuysan, sol sağ sol sağ" veya "hadi" gibi harekete teşvik eden kelimeler olabiliyor.Söz konusu projeyle birlikte iş ortaklarına yol göstermeyi planlayan Google, çevrimiçi reklamcılık konusunda bir adım daha ileri gitmeyi hedeflerken; gençleri bilişim teknolojilerine olan ilgisini arttırarak onları bu alanlara dahil etmek istiyor. Google'ın etkinliğinde sergilenen ayakkabı şu an için sadece deneysel bir proje, yani piyasada yer edinmesi pek de mümkün değil. Ancak, Google'ın bu projesinin bu konuda çalışma yapan kişilere örnek olması oldukça muhtemel.