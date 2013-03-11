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Google, konuşan ayakkabısını SXSW etkinliğinde sergiledi

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, konuşan ayakkabısını SXSW etkinliğinde sergiledi
Google Glass ile birlikte giyilebilir teknolojilere olan ilgisini gözler önüne seren Google, deneyselde olsa bu kategorideki çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirketin bu yöndeki yeni çalışması ise, spor giyim markası Adidas'la birlikte geliştirilen elektronik ayakkabı.

SXSW etkinliğinde sergilenen bu ayakkabı akıllı telefonlardan alışık olduğumuz; mikrofon, jiroskop, ivme ölçer, basınç sensörü ve Bluetooth gibi çeşitli sensörler ve bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındırıyor. Android işletim sistemiyle çalışan bir cihaz üzerinden kullanıcısı ile irtibata geçen ayakkabı, ortam koşullarına ve kullanıcının hareketlerine göre sesli geri bildirimlerde bulunuyor. Söz konusu sesli bildirimler, kullanıcı hareket etmediği anlarda kimi zaman alaycı bir tavırla dile getirilen "eğer unuttuysan, sol sağ sol sağ" veya "hadi" gibi harekete teşvik eden kelimeler olabiliyor. 

Söz konusu projeyle birlikte iş ortaklarına yol göstermeyi planlayan Google, çevrimiçi reklamcılık konusunda bir adım daha ileri gitmeyi hedeflerken; gençleri bilişim teknolojilerine olan ilgisini arttırarak onları bu alanlara dahil etmek istiyor. Google'ın etkinliğinde sergilenen ayakkabı şu an için sadece deneysel bir proje, yani piyasada yer edinmesi pek de mümkün değil. Ancak, Google'ın bu projesinin bu konuda çalışma yapan kişilere örnek olması oldukça muhtemel.
 


http://www.theverge.com/2013/3/9/4083928/google-made-a-talking-shoe-for-sxsw-2013-video Yorum Yaz
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A.B.D(azimBora) 6 yıl en beğenilen
Türkiyede aldığını düşün arkadaşların hayırlı olsun diye basar zaten alet ilk günden pert.

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Umutcan 6 yıl
Cami önünden yürütürler bunu.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Şuan için çok gereksiz
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OverClocK1ng 6 yıl
Google'ı severim. Güzel yenilikler katıyor. Ama bu da çok gereksiz olmuş benim fikrime göre...
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umutarslan.com 6 yıl
ben bunu ilk izlediğimde fake sanmıştım.Gözlükle dalga geçiyorlar diye :D
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Batuist 6 yıl
konuşan ayakkabı iyi olmuş.. mesela çok yürüdün ayakkabı seni uyaracak.. "yeter artık daha yürüme yoksa ayaklarına kara sular inecek.." yada "ohaa az yavaş bas bozcan beni"
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CWaRRioR 6 yıl
İyi güzel yapmışlar da aslansın kaplansın süpersinden başka birşey göremedim reklamda. Hani adım saysa, yön bulmaya yardımcı olsa, ne bilim ayak terletmemek için sıcaklığı kontrol altında tutsa, ayakkabı bağı çözüldüğünde titrese kısacası işe yaracak bişeyler yapsalarmış daha iyi olurmuş sanki. Yoksa ayakkabının milletle aslansın kaplansın yorumları paylaşması çok saçma, bir o kadar da gereksiz.
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KaleyDeskop 6 yıl
yılın gereksiz işler ödülü google gidiyor
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digimon52 6 yıl
Gelecege dönüs serisinde bir sahne vardi hatirlayan.
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istanbul2007 6 yıl
Giyilebilir teknoloji yenilikci fikirler. Sarj icin bi yerimize kablo sokmamiz gerekmiyorsa sorun yok
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afavar 6 yıl
Saçma olmuş biraz bence.
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Nightmare70 6 yıl
Konuşabilen Don " This is bamya"
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LegendM 6 yıl
Gözlüğü anladımda ayakkabı hani google'cım biraz

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