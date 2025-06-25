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    Google Tensor G6, TSMC'nin 2nm süreciyle üretilebilir

    Tensor işlemcilerinin üretimini TSMC'ye kaydıran Google, gelecek sene Pixel 11 serisine güç verecek olan Tensor G6'yı, TSMC'nin en gelişmiş süreci 2nm'de üretmeyi planlıyor. 

    Google Tensor G6, TSMC'nin 2nm süreciyle üretilebilir Tam Boyutta Gör
    Yakında tanıtılacak olan Pixel 10 serisi, Samsung yerine TSMC tarafından 3nm (N3E) süreciyle üretilen Tensor G5 yonga setiyle gelecek. Tercihini Samsung'dan TSMC'ye çeviren Google, gelecekte de bu işbirliğini devam ettirecek gibi görünüyor.

    Rakiplerini yakalayacak

    Geçtiğimiz ay, Google yöneticilerinin Tayvan'a ziyarette bulunarak, önümüzdeki 3 ila 5 yıl için TSMC ile anlaşmayı planladıklarını sizlere aktarmıştık. Bu ortaklık kapsamında, gelecek yıl piyasaya çıkacak ve Pixel 11 serisine güç verecek olan Tensor G6 yongasının, TSMC'nin en gelişmiş düğümü 2nm'de üretileceği belirtiliyor. Google böylece, üçüncü nesil 3nm sürecini atlayarak rakiplerini yakalama imkanına kavuşacak.

    TSMC 2nm siparişlerini 1 Nisan'dan itibaren açtı, ancak hangi müşterilerin bu teknolojiyi tercih edeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak, tahmin edebileceğiniz gibi Apple, bu teknolojiyi kullanan ilk üreticilerden biri olacak. iPhone 18 serisine güç verecek olan A20 yonga setinin bu üretim sürecinde üretilmesi bekleniyor.

    Ancak, Google'ın bu kararının şirket için bir miktar maliyetli olacağı kesin. 2nm üretim sürecinin öncekilere göre önemli ölçüde pahalı olacağı belirtiliyor. Diğer taraftan, Samsung'un da 2nm düğümünde önemli gelişim gösterdiği biliniyor. Bu nedenle, Google'ın Samsung ile ortaklığını yeniden gündeme getirmesi söz konusu olabilir. 

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