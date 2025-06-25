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    Google, robotlarda internetsiz çalışan yapay zekasını tanıttı!

    Google DeepMind, internetsiz çalışan yeni Gemini Robotics modelini tanıttı. Model, robotlara doğrudan entegre edilebilirken Google, modelin verimli olduğunu vurguluyor.

    Google, robotlarda internetsiz çalışan yapay zekasını tanıttı! Tam Boyutta Gör
    Google DeepMind, robotların internet bağlantısına ihtiyaç duymadan görevleri yerine getirebilmesini sağlayan yeni yapay zeka modelini duyurdu. Şirketin amiral gemisi Gemini Robotics modeline oldukça yakın performans sunan bu cihaz üzerinde çalışan versiyon, doğrudan robotlara entegre edilebilecek kadar küçük ve verimli.

    İnternete artık gerek yok



    Gemini Robotics On-Device olarak adlandırılan yeni model, Google DeepMind’in görsel-dil-eylem (VLA) mimarisi üzerine inşa edildi. İlk olarak Mart ayında duyurulan Gemini Robotics modeli, robotların önceden eğitilmemiş görevleri bile algılayıp gerçekleştirmesini sağlayan bir sistemdi. İnternet bağlantısı olmadan çalışan bu yeni sürüm, temel motor beceriler ve komutlara yanıt verme gibi karmaşık işlevleri desteklemeye devam ediyor.

    Google DeepMind Robotik Başkanı Carolina Parada, amiral gemisi modelin hem cihaz üstünde hem de bulut üzerinden çalışabilen hibrit bir sistem olduğunu hatırlatarak yeni modelin ise neredeyse aynı kalite düzeyinde tamamen çevrimdışı çalıştığını belirtti. Parada, “Gemini Robotics hibrit modeli hala daha güçlü, ancak bu cihaz içi modelin bu kadar güçlü olmasına gerçekten şaşırdık” diyor.

    Model, kutudan çıkar çıkmaz çok sayıda görevi yerine getirebiliyor. Üstelik sadece 50 ila 100 örnek gösterimiyle yeni durumlara uyum sağlayabiliyor. Google, bu modeli yalnızca kendi ALOHA robotu üzerinde eğitti; ancak sistem, Apptronik'in Apollo adlı insansı robotu ve Franka FR3 adlı çift kollu robot gibi farklı robot türlerine başarıyla adapte edildi. Bu gelişmeyle birlikte Google, ilk kez bir VLA modeline ait yazılım geliştirme kiti (SDK) de yayınlıyor. SDK sayesinde geliştiriciler, modeli kendi sistemlerinde test edebilecek ve özelleştirme yapabilecek. Ancak bu araçlar, şimdilik yalnızca güvenilir test gruplarıyla sınırlı olarak paylaşılacak.

    Kaynakça https://deepmind.google/discover/blog/gemini-robotics-on-device-brings-ai-to-local-robotic-devices/ https://www.theverge.com/news/691882/google-deepmind-on-device-ai-robots-gemini
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