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Tam Boyutta Gör Google, Android cihazlar için geliştirdiği Chrome tarayıcısına önemli bir tasarım yeniliği getirdi. Kullanıcılar artık adres çubuğunu ekranın üst kısmından altına taşıyabilecek. Bu özellik, mobil cihazlarda tek elle kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla geliştirildi. İlginç bir şekilde iOS Chrome kullanıcıları bu özelliği 2023’ten beri kullanabiliyor.

Beklenen özellik nihayet geldi

Safari’nin 2021’de iOS 15 ile başlattığı değişimi takip eden Google, benzer bir kullanıcı deneyimi sunmakla birlikte zorunlu geçiş yerine esnek bir yaklaşım benimsiyor. Kullanıcılar isterlerse adres çubuğunu alt kısma alabiliyor, istemezlerse mevcut düzende kullanmaya devam edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu güncelleme özellikle telefonu tek elle kullanan kullanıcılar için yazma ve gezinme işlemlerini daha rahat hale getiriyor. Özellikle günümüzde telefonların oldukça uzun olduğu düşünüldüğünde erişim bölümlerinin ekranın altında olması bir avantaj.

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Yeni düzenlemeyi etkinleştirmek oldukça basit: Adres çubuğuna uzun basılarak ekranın alt kısmına taşıma seçeneği çıkıyor. Alternatif olarak değişiklik yayına girdiğinde Chrome Ayarları üzerinden Adres Çubuğu’na giderek konumu değiştirilebilecek. Bu özellik bugün itibarıyla kullanıma sunuluyor ve "önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına sunulacak. Dolayısıyla en son Chrome sürümünün yüklü olduğundan emin olmanız tavsiye ediliyor.

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Chrome adres çubuğu artık Android’de de alta taşınabiliyor

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