Chrome adres çubuğu artık Android’de de alta taşınabiliyor

Beklenen özellik nihayet geldi
Safari’nin 2021’de iOS 15 ile başlattığı değişimi takip eden Google, benzer bir kullanıcı deneyimi sunmakla birlikte zorunlu geçiş yerine esnek bir yaklaşım benimsiyor. Kullanıcılar isterlerse adres çubuğunu alt kısma alabiliyor, istemezlerse mevcut düzende kullanmaya devam edebiliyor.
Yeni düzenlemeyi etkinleştirmek oldukça basit: Adres çubuğuna uzun basılarak ekranın alt kısmına taşıma seçeneği çıkıyor. Alternatif olarak değişiklik yayına girdiğinde Chrome Ayarları üzerinden Adres Çubuğu’na giderek konumu değiştirilebilecek. Bu özellik bugün itibarıyla kullanıma sunuluyor ve "önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına sunulacak. Dolayısıyla en son Chrome sürümünün yüklü olduğundan emin olmanız tavsiye ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: