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Google, ticari servislerde anında sonuç önizlemesi yapan 'Yazdığın Gibi Ara' özelliğini kullanıma sundu

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google, AdWords müşterileri için 'Yazdığın Gibi Ara' adında yeni bir özellik yayınladı. İsteğe bağlı olarak kullanılabilen özellik ile kullanıcılar alışveriş sitelerinde arama çubuğuna sorguları girmeye başladığı anda ilgili sonuçları görmeye başlayacak.

Birçok kullanıcının Google Chrome'un anında arama özelliğinden alışık olduğu bu yeni özellik aynı dinamikler üzerine kurulmuş durumda. Ayrıca Apple, eBay ve Intel gibi pek çok sitede bu özellik uzun bir süredir kullanılmakta. Google'ın bu özelliğindeki farklılık ise sitenin sitenin geliştirilme sürecinde ekstra bir yük yaratmaması. Özelliğin çalışma mantığı ise son derece basit temeller üzerine kurulmuş durumda. Kullanıcı bir alışveriş sitesine girdiğinde almak istediği ürünü arama çubuğuna yazmaya başladığı anda Google aranılan ürünü tahmin ederek, eşleşen sonuçları ortaya koyuyor. Bu sonuçlar, arama çubuğunun altında fotoğraf, fiyat ve diğer bilgiler şeklinde önizleniyor.

Google'ın AdWords kullanıcılarına sunduğu bu özelliği ticari arama servislerinin bir parçası olarak sunulurken, 25 milyon aramaya kadar ücretsiz kullanılabiliyor. Özellik 25 milyon arama hakkından sonra lisans ücreti aracılığıyla kullanılabiliyor. 

http://googlecommerce.blogspot.co.uk/2012/07/introducing-free-search-as-you-type.html Yorum Yaz
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jovanovic 6 yıl
Video iyiymiş...
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hckr 6 yıl
Videoları seyretmedim bu alışveriş siteleri için sanırım.Benim gibi sıradan reklamverenler için önemli bir olay değil zannedersem.
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