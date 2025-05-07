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    Gmail, gelen SMTP bağlantıları için üçlü veri şifreleme standardına desteği kesiyor

    Google, Gmail'in gelen SMTP bağlantılarında üçlü veri şifreleme standardına yönelik desteği aşamalı olarak keseceğini duyurdu ve 3DES'e dayalı e-posta sistemleri için son tarihi paylaştı.

    google gmail 3des desteği kesiyor Tam Boyutta Gör
    Google, Gmail’de gelen SMTP bağlantılarında Üçlü Veri Şifreleme Standardı'na (3DES) yönelik desteği aşamalı olarak sonlandıracağını duyurdu. Gmail'e mesaj göndermek için hâlâ 3DES kullanan e-posta sistemlerinin daha modern şifreleme yöntemine geçmesi gerekecek. Aksi halde e-postalar iletilmeyecek.

    Son tarih 30 Mayıs 2025

    Google, bu değişikliğin kullanıcı güvenliğini iyileştirmek ve eski şifreleme yöntemleriyle ilişkili olası güvenlik açıklarından korumak için gerekli olduğunu belirtiyor. Şirket, Gmail'e e-posta gönderen mail sistemlerinin yöneticilerini de daha güvenli sisteme geçmeleri hususunda uyardı.

    Google, Gmail’de yakın zamanda veri sınıflandırma etiketlerini genel kullanıma açtı. Bu etiketler, kuruluşların daha iyi veri koruması ve yönetimi için e-postaları kategorilere ayırmasına olanak tanıyor.

    DES, 1970'lerde IBM tarafından geliştirildi, 1977'de de ABD hükümeti tarafından resmi bir standart olarak kabul edildi. Bilgi işlem gücünün artmasıyla DES kırıldı ve artık güvenli olmadığına karar verildi. 3DES, tamamen yeni bir algoritma oluşturmadan DES'in güvenlik açıklarını gidermek için oluşturuldu. Üçlü Veri Şifreleme Standardı anlamına gelen 3DES, her seferinde farklı anahtarlar kullanarak DES algoritmasını her veri bloğuna üst üste üç kez uygulamaya dayanıyor. Bu, 3DES'i standart DES'e kıyasla kaba kuvvet saldırılarına karşı çok daha dayanıklı hale getirse de AES gibi modern şifreleme standartlarından çok daha yavaş olması ve güvenlik sebebiyle artık kullanılmıyor.

    Kaynakça https://workspaceupdates.googleblog.com/2025/05/update-for-gmail-support-for-the-3des-encryption-cipher-for-incoming-smtp-connections.html https://www.neowin.net/news/gmail-to-drop-support-for-outdated-3des-encryption-in-incoming-smtp-connections/
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