Microsoft, Google’ın yapay zeka standardını benimsiyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Google’ın geçtiğimiz ay duyurduğu Agent2Agent (A2A) isimli açık protokolü destekleyeceğini ve bu protokolü Azure AI Foundry ile Copilot Studio platformlarına entegre edeceğini açıkladı. Bu hamle, yapay zeka ajanlarının farklı platformlar ve hizmetler arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını amaçlıyor.

AI ajanları iş birliği yapacak

Google tarafından Nisan ayında tanıtılan A2A protokolü, farklı bulut servisleri, uygulamalar ve ekosistemlerde çalışan yapay zeka ajanlarının birbirleriyle görev paylaşımı yapabilmesini sağlıyor. Bu protokol sayesinde ajanlar; hedef belirleme, görev devri ve eylem başlatma gibi süreçlerde birlikte çalışabiliyor.

Microsoft'un açıklamasına göre, A2A protokolü desteği sayesinde geliştiriciler; Azure AI Foundry ve Copilot Studio üzerinde geliştirdikleri ajanları, başka platformlarda yer alan ajanlarla entegre edebilecek. Örneğin, Microsoft'un bir ajanı toplantı zamanlamasını yaparken, Google'ın ajanı aynı toplantı için e-posta davetlerini hazırlayabilecek.

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Microsoft, A2A protokolünü desteklemekle kalmayıp aynı zamanda GitHub’daki A2A çalışma grubuna da katıldı. Böylece şirket, protokolün geliştirilmesine doğrudan katkı sunacak. Bu adım, Microsoft’un geçtiğimiz dönemde Copilot Studio’ya entegre ettiği MCP (Model Connectivity Protocol) desteğini takip ediyor. MCP, Anthropic tarafından geliştirilen ve yapay zeka sistemlerinin veri kaynaklarına erişimini standartlaştırmayı amaçlayan bir başka protokoldü.

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