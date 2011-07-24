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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google yüz tanıma konusunda uzman firma PittPatt'i satın aldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sosyal ağı Google+ için yaptığı yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Henüz yaygın kullanıma geçmemesine rağmen Google ilk güncellemeleri yayınladı ve süreç içerisinde Frid.ge adlı grup paylaşımı konusunda uzman bir firmayı da satın aldı. Şimdi yine Google hizmetlerine yönelik olduğu düşünülen bir firmayla daha satın alma konusunda anlaşıldı.

Yüz tanıma teknolojisi günümüzde önemi ve popülerliği hızla artan bir teknoloji. Güvenlik alanındaki kullanımından Facebook’tan bildiğimiz fotoğraf etiketleme uygulamasına kadar basit veya karmaşık pek çok türevini görmekteyiz. Yüz tanıma teknolojisi konusunda uzmanlaşmış pek çok firma var.

Bu firmalardan birisi de ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Pitsburg şehrinde Carnegie Mellon Üniversitesi’nde görevli üç doçentin biraraya gelerek kurduğu PittPatt firması. PittPatt firması yüz ve obje tanıma yazılımları geliştiriyor, bu alanda farklı çalışmalar yapıyor. 

Firmanın sitesinde satışa ilişkin yapılan açıklamada kendilerine ait bilgisayar görselliği teknolojisinin bundan böyle Google’ın fotoğraf, video ve mobil uygulamalarının çekirdeğini oluşturacağı belirtildi. Ancak satış bedeli veya bu teknolojinin hangi amaçlar için kullanılacağı yönünde herhangi bir resmi açıklama yok.

Firmanın açıklamasından yola çıkarak Picasa, Googles, YouTube gibi içerik sitelerinde bu teknolojinin kullanılacağı tahmin ediliyor. Özellikle Google+ için Facebook benzeri bir fotoğraf etiketleme özelliğine temel olacağı da düşünülebilir.    


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alpa07 7 yıl
adamlar artık nasıl bir tipe sahip oldugumuzu bılecek.:D
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abrenax 7 yıl
görünüşe göre + için google yatırımdan kaçmıyor. Yakında diğer sosyal paylaşım sitelerin popülerliği baya azalacak heralde.
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Bl00dyHell 7 yıl
Google, Google+ konusunda çok kararlı anlaşılan. Umarım sosyal ağlar konusunda da başarılı olur Google.
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umutarslan.com 7 yıl
sadtneverdie
NDSfantastik filmlerdeki gibi Googleın TEK bir dünya şirketi olmasından korkuyorum...
evet adamlar iyice koptu. Google ın el atmadıgı yer kalmadı. her türlü bilgimize sahipler.

fişlenmek dedikleri bu olsa gerek :D sakat bi iş yapmadığım için sorun yok ama ilerde ne olur bilinmez.
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Volkanbaba 7 yıl
Gene atağa geçti google.Şu plus bekleneni verirde bu kadar yatırıma değer umarım
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sadtneverdie 7 yıl
NDS
fantastik filmlerdeki gibi Googleın TEK bir dünya şirketi olmasından korkuyorum...

evet adamlar iyice koptu. Google ın el atmadıgı yer kalmadı. her türlü bilgimize sahipler.
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NDS 7 yıl
fantastik filmlerdeki gibi Google'ın TEK bir dünya şirketi olmasından korkuyorum...
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ogameci 7 yıl NDS
NDS

fantastik filmlerdeki gibi Google'ın TEK bir dünya şirketi olmasından korkuyorum...


arkasında siyasi destek olursa olur ama siyasi destek olmadan bu işler olmaz.
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istanbul2007 7 yıl
Tek amaclari var istihbarat gunumuz teknolojisinde cikarilan her yazilim ve donanim insanlarin nerde neleryaptigini anlik olarak algilayabiliyor bu tur cihaz ve yazilimlari gelistirenler bu yonunden hic bahsetmeden baska ozellikleri uzerinde duruyorlar. minareyi calan kilifini hazirlar
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