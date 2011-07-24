Google yüz tanıma konusunda uzman firma PittPatt'i satın aldı

Google’ın sosyal ağı Google+ için yaptığı yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Henüz yaygın kullanıma geçmemesine rağmen Google ilk güncellemeleri yayınladı ve süreç içerisinde Frid.ge adlı grup paylaşımı konusunda uzman bir firmayı da satın aldı. Şimdi yine Google hizmetlerine yönelik olduğu düşünülen bir firmayla daha satın alma konusunda anlaşıldı.





Yüz tanıma teknolojisi günümüzde önemi ve popülerliği hızla artan bir teknoloji. Güvenlik alanındaki kullanımından Facebook’tan bildiğimiz fotoğraf etiketleme uygulamasına kadar basit veya karmaşık pek çok türevini görmekteyiz. Yüz tanıma teknolojisi konusunda uzmanlaşmış pek çok firma var.





Bu firmalardan birisi de ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Pitsburg şehrinde Carnegie Mellon Üniversitesi’nde görevli üç doçentin biraraya gelerek kurduğu PittPatt firması. PittPatt firması yüz ve obje tanıma yazılımları geliştiriyor, bu alanda farklı çalışmalar yapıyor.





Firmanın sitesinde satışa ilişkin yapılan açıklamada kendilerine ait bilgisayar görselliği teknolojisinin bundan böyle Google’ın fotoğraf, video ve mobil uygulamalarının çekirdeğini oluşturacağı belirtildi. Ancak satış bedeli veya bu teknolojinin hangi amaçlar için kullanılacağı yönünde herhangi bir resmi açıklama yok.





Firmanın açıklamasından yola çıkarak Picasa, Googles, YouTube gibi içerik sitelerinde bu teknolojinin kullanılacağı tahmin ediliyor. Özellikle Google+ için Facebook benzeri bir fotoğraf etiketleme özelliğine temel olacağı da düşünülebilir.