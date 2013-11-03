Google'ın 8-inç Nexus tableti görüntülenmiş olabilir

Google'ın resmi Android sayfasında yayınladığı yeni bir görsel, Nexus çatısı altında 8-inç segmentine yönelik yeni bir tablet geleceği iddialarını alevlendirdi. Nexus 7 ile pazarda ciddi bir başarı yakalayan, Nexus 10 tarafında ise aynı başarıyı gösteremeyen Google, kimilerine göre taşınabilirlik ve ekran büyüklüğü anlamında ideal dengeyi oluşturan 8-inç pazarına fiyat/performans dengesi iyi ayarlanmış yepyeni bir model ile adım atabilir.

Haberimize konu olan görseldeki cihaza bakacak olursak, aynı tasarım çizgileriyle satışa sunulması halinde oldukça ince çerçeveli bir tablet ile karşı karşıya geleceğimiz söylenebilir. Akıllı telefon pazarındaki işbirliğini LG ile sürdüren Google, 8-inç boyutundaki tableti için de LG tarafından bugünlerde satışa sunulan 8.3-inç G Pad tableti baz alan bir çözüm düşünüyor olabilir. Snapdragon 600 işlemci, 2GB bellek ve Full HD ekrana sahip olan G Pad 8.3'ün donanımı, Android 4.4 KitKat ile birlikte ekonomi bir 8-inç tablette yüksek başarım gösterebilir.

Şu an için yeni tablet hakkında net bir bilgi bulunmuyor, hatta Google'ın bu segmente adım atacağı henüz kesinleşmiş de değil. Yapılan yorumlar ve Google'ın yeni ürünlerini piyasaya sürme sürecine bakıldığında, 8-inç Nexus tablet güçlü bir seçenek olarak masanın üzerinde duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça paylaşmaya devam edeceğiz.