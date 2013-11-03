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Google'ın 8-inç Nexus tableti görüntülenmiş olabilir

5 yıl
592
1
37
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın 8-inç Nexus tableti görüntülenmiş olabilir
Google'ın resmi Android sayfasında yayınladığı yeni bir görsel, Nexus çatısı altında 8-inç segmentine yönelik yeni bir tablet geleceği iddialarını alevlendirdi. Nexus 7 ile pazarda ciddi bir başarı yakalayan, Nexus 10 tarafında ise aynı başarıyı gösteremeyen Google, kimilerine göre taşınabilirlik ve ekran büyüklüğü anlamında ideal dengeyi oluşturan 8-inç pazarına fiyat/performans dengesi iyi ayarlanmış yepyeni bir model ile adım atabilir.
Haberimize konu olan görseldeki cihaza bakacak olursak, aynı tasarım çizgileriyle satışa sunulması halinde oldukça ince çerçeveli bir tablet ile karşı karşıya geleceğimiz söylenebilir. Akıllı telefon pazarındaki işbirliğini LG ile sürdüren Google, 8-inç boyutundaki tableti için de LG tarafından bugünlerde satışa sunulan 8.3-inç G Pad tableti baz alan bir çözüm düşünüyor olabilir. Snapdragon 600 işlemci, 2GB bellek ve Full HD ekrana sahip olan G Pad 8.3'ün donanımı, Android 4.4 KitKat ile birlikte ekonomi bir 8-inç tablette yüksek başarım gösterebilir.
Şu an için yeni tablet hakkında net bir bilgi bulunmuyor, hatta Google'ın bu segmente adım atacağı henüz kesinleşmiş de değil. Yapılan yorumlar ve Google'ın yeni ürünlerini piyasaya sürme sürecine bakıldığında, 8-inç Nexus tablet güçlü bir seçenek olarak masanın üzerinde duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça paylaşmaya devam edeceğiz. 

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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
"Daş düşebülü, ayu çıkabülü"
1 Yanıt Yanıtla +31
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DH Misafiri 5 yıl
Farkındamısınız Haberler artık rontgenci mantıkla sanal medyaya servis edilir oldu.takip edenlerde dikizci.Eefendim işte Aypedin şeyinin ucu göründü
ya nesi göründü? pedinin kenarı gözüktü
4,5 inçmiş.
Ya duyuma göre zamzungun kenar köşe üçgeni
artık nem tutmayacakmış.
Ya sen aypedin sızıntısına bak vıdıvıdı.
ya nedir bu ya. bilgi, teknik, donanım Bütün bunlar dedikoducu mantıkla servis ediliyor. E birtakım insanlarda fanatizme kaçıyorsa (marka fanatizmi) Böyle dedikodu üretiminden kaynaklanıyor
Bizlere net bilgi sunun lütfen BİLGİ
Farkındamısınız Haberler artık rontgenci mantıkla sanal medyaya servis edilir oldu.takip edenlerde dikizci.Eefendim işte Aypedin şeyinin ucu göründüya ne...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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adamim2 5 yıl
resimdeki gibiyse tasarım harika olmuş
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mutercim 5 yıl
Sevgili donanımhaber editörleri, yaptığınız haberleri daha sonra takip etseniz, gerekirse güncelleme yapsanız nasıl olur. Bakınız google ilgili fotoğrafı değiştirivermiş: android.com/... Ne oldu şimdi 8 inç nexus?
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DH Misafiri 5 yıl
Farkındamısınız Haberler artık rontgenci mantıkla sanal medyaya servis edilir oldu.takip edenlerde dikizci.Eefendim işte Aypedin şeyinin ucu göründü
ya nesi göründü? pedinin kenarı gözüktü
4,5 inçmiş.
Ya duyuma göre zamzungun kenar köşe üçgeni
artık nem tutmayacakmış.
Ya sen aypedin sızıntısına bak vıdıvıdı.
ya nedir bu ya. bilgi, teknik, donanım Bütün bunlar dedikoducu mantıkla servis ediliyor. E birtakım insanlarda fanatizme kaçıyorsa (marka fanatizmi) Böyle dedikodu üretiminden kaynaklanıyor
Bizlere net bilgi sunun lütfen BİLGİ
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Crimson 5 yıl
donanımhaber oldu magazinhaber
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eftpft 5 yıl
Görüntülenmiş olabilirse kesin çıkar
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qpiell 5 yıl
arkadaş resimdeki tablet çinli opponun olsa belki ihtimal vermezdim ama söz konusu google, samsung, apple, nokıa ise kesin doğrudur.
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myhotyro 5 yıl
emrahuluer
St Batuhan
Cidelee
St Batuhan
Cidelee Tablette 16:9 dan vaz geçmeliler bence
Peki 21:9 şeklinde çok uzun tabletler mi yoksa 4:3 kareye yakın yapıdaki elde tutması zor tabletler mi tercihin olurdu bu durumda? Atar gibisinden değil de yani 16:9 yerine ne olabilirdi acaba diye düşündüğümden ve aklıma standart 2 oran geldiğinden yazayım dedim tabi 16:10 u katmıyorum yani 16:9 demek nerdeyse 16 ya 10 demek :)
ipad kullaniyorum ve yanilmiyosam 4:3, ben cok memnunum kullanimindan
Doğru, bakındım şimdi evet tabletleri o şekilde adamların, telefonda ise 16:9 oranına sahipler 5-5s ve 5cde. Bir an tabletlerin de aynı olması gerektiğini düşündüm yani orantılı şekilde ama değil. Hmm 16:9 iyidir ama ya, monitörler telefonlar falan 16:9 oranındayken niye 4:3 yapalım ki :/ Tabi uzun süreli iPad deneyimim yok belki artısı olur denesem ama ne bileyim göz 16:9 a alışınca :)
Tablet için en iyi oran 4:3 olmasa tüm android tabletler kadar iPad satar mıydı? Eğer film izliyorsanız bu tabii ki 16:9 dur ama elimizde tv taşımıyoruz. Kitap, makale, dergi okuyoruz ve internet sitelerinde geziniyoruz. Bunun için tabletin dikey kullanımı gerek ve 16:9 oranında üstten alttan sıkışıyor haliyle. Daracık oluyor display.

Oran 4:3 olmasaydı iPad satmazdı diyorsun yani :)
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SEO-Uzmanı 5 yıl
burada aylar öncesinden yazmışlar zaten :)
en.wikipedia.org/...
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shadowtr 5 yıl
Yine bekleyiş...

Büyük ihtimal LG G Pad tabanlı olacak.
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emrahuluer 5 yıl
St Batuhan
Orijinalden alıntı: Cidelee
Orijinalden alıntı: St Batuhan
Orijinalden alıntı: Cidelee Tablette 16:9 dan vaz geçmeliler bence
Peki 21:9 şeklinde çok uzun tabletler mi yoksa 4:3 kareye yakın yapıdaki elde tutması zor tabletler mi tercihin olurdu bu durumda? Atar gibisinden değil de yani 16:9 yerine ne olabilirdi acaba diye düşündüğümden ve aklıma standart 2 oran geldiğinden yazayım dedim tabi 16:10 u katmıyorum yani 16:9 demek nerdeyse 16 ya 10 demek :)
ipad kullaniyorum ve yanilmiyosam 4:3, ben cok memnunum kullanimindan
Doğru, bakındım şimdi evet tabletleri o şekilde adamların, telefonda ise 16:9 oranına sahipler 5-5s ve 5cde. Bir an tabletlerin de aynı olması gerektiğini düşündüm yani orantılı şekilde ama değil. Hmm 16:9 iyidir ama ya, monitörler telefonlar falan 16:9 oranındayken niye 4:3 yapalım ki :/ Tabi uzun süreli iPad deneyimim yok belki artısı olur denesem ama ne bileyim göz 16:9 a alışınca :)

Tablet için en iyi oran 4:3 olmasa tüm android tabletler kadar iPad satar mıydı? Eğer film izliyorsanız bu tabii ki 16:9 dur ama elimizde tv taşımıyoruz. Kitap, makale, dergi okuyoruz ve internet sitelerinde geziniyoruz. Bunun için tabletin dikey kullanımı gerek ve 16:9 oranında üstten alttan sıkışıyor haliyle. Daracık oluyor display.
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Master_Evil 5 yıl
16:9 dan vazgeçmesinler mümkünse, standart yakalanması ve bozulmaması taraftarıyım
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bellair 5 yıl
bu tasarımla çıkması çok iyi olur
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myhotyro 5 yıl
Bi resim gördüler ne haberler yaptılar, birde çocuğun pipisini görseler sen o zaman seyret :)
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Nokia Specialist 5 yıl
Ekremden sonra erdiyi de kaybettik.
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