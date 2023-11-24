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    Kafa takipli silahlı Jetpack geliştirildi

    Gravity Industries ve kurucusu Richard Browning, görünüşe göre jet giysisinde kafa takipli, omuza monte ateşli silahları test ediyor. Silahlı Jetpack’ler ordular için yeni bir alan olabilir.
    Kafa takipli silahlı Jetpack geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Gravity Industries'in kurucusu Richard Browning, TikTok'ta yayınladığı bir videoda, 2017'den beri uçurduğu Iron Man tarzı jet giysisi için omuza monte edilmiş, kafa takipli bir silah sisteminin test edildiğini gösterdi. Paylaşılan videoda pilotun yerden birkaç metre yükseklikte durduğu ve otomatik bir tabancayla suya birkaç el ateş edildiği ve silahın baş hareketlerini takip ettiği görülüyor.

    Askeri uygulamalar için mantıklı değil

    Gravity, askeri müşterilerle çalışmak istediğini açıkça ifade ediyor. Nitekim 2021'de şirket, İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri ile yapılan birtakım testler çoktan yapılmış durumda. Yeni test videosundaki omuza monte edilmiş silahın aynı zamanda kafa hareketleriyle kontrol edildiğini görüyoruz. Bu aslında mantıklı zira pilotun iki kolunda da mini jet motorları bulunuyor. Haliyle silah sisteminin sadece omuz kısmına yerleştirilmesi gerekiyor.

    Elbette bu bir teknoloji demosu ve olası gelecek senaryolarına bir bakış sunuyor. Aşağı ve yukarı hareket edebilen tek eksenli silah sistemi oldukça iyi ve dengeli bir şekilde çalışıyor. Sistemin halen geliştirilmesi gereken bazı sorunları olsa da bunlar aşılamayacak şeyler değil. Örneğin daha iyi bir denge ve tepme için diğer omuza da aynı sistem eklenebilir. Ancak jet giysileri için esas sorun bunlar değil. Bu sistemler belki ulaşım ve sivil ticari faaliyetler için kullanılabilir ancak askeri bir ortamda, havada ellerini kullanamayan ve son derece yüksek ses çıkaran birisinin olması pek gerçekçi durmuyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/aircraft/gravity-head-tracking-firearm/ https://www.tiktok.com/@richardmbrowning/video/7304033009206824224
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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