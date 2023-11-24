Kafa takipli silahlı Jetpack geliştirildi

Tam Boyutta Gör Gravity Industries'in kurucusu Richard Browning, TikTok'ta yayınladığı bir videoda, 2017'den beri uçurduğu Iron Man tarzı jet giysisi için omuza monte edilmiş, kafa takipli bir silah sisteminin test edildiğini gösterdi. Paylaşılan videoda pilotun yerden birkaç metre yükseklikte durduğu ve otomatik bir tabancayla suya birkaç el ateş edildiği ve silahın baş hareketlerini takip ettiği görülüyor.

Askeri uygulamalar için mantıklı değil

Gravity, askeri müşterilerle çalışmak istediğini açıkça ifade ediyor. Nitekim 2021'de şirket, İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri ile yapılan birtakım testler çoktan yapılmış durumda. Yeni test videosundaki omuza monte edilmiş silahın aynı zamanda kafa hareketleriyle kontrol edildiğini görüyoruz. Bu aslında mantıklı zira pilotun iki kolunda da mini jet motorları bulunuyor. Haliyle silah sisteminin sadece omuz kısmına yerleştirilmesi gerekiyor.

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Elbette bu bir teknoloji demosu ve olası gelecek senaryolarına bir bakış sunuyor. Aşağı ve yukarı hareket edebilen tek eksenli silah sistemi oldukça iyi ve dengeli bir şekilde çalışıyor. Sistemin halen geliştirilmesi gereken bazı sorunları olsa da bunlar aşılamayacak şeyler değil. Örneğin daha iyi bir denge ve tepme için diğer omuza da aynı sistem eklenebilir. Ancak jet giysileri için esas sorun bunlar değil. Bu sistemler belki ulaşım ve sivil ticari faaliyetler için kullanılabilir ancak askeri bir ortamda, havada ellerini kullanamayan ve son derece yüksek ses çıkaran birisinin olması pek gerçekçi durmuyor.

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