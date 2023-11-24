Kafa takipli silahlı Jetpack geliştirildi

Askeri uygulamalar için mantıklı değil
Gravity, askeri müşterilerle çalışmak istediğini açıkça ifade ediyor. Nitekim 2021'de şirket, İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri ile yapılan birtakım testler çoktan yapılmış durumda. Yeni test videosundaki omuza monte edilmiş silahın aynı zamanda kafa hareketleriyle kontrol edildiğini görüyoruz. Bu aslında mantıklı zira pilotun iki kolunda da mini jet motorları bulunuyor. Haliyle silah sisteminin sadece omuz kısmına yerleştirilmesi gerekiyor.
Elbette bu bir teknoloji demosu ve olası gelecek senaryolarına bir bakış sunuyor. Aşağı ve yukarı hareket edebilen tek eksenli silah sistemi oldukça iyi ve dengeli bir şekilde çalışıyor. Sistemin halen geliştirilmesi gereken bazı sorunları olsa da bunlar aşılamayacak şeyler değil. Örneğin daha iyi bir denge ve tepme için diğer omuza da aynı sistem eklenebilir. Ancak jet giysileri için esas sorun bunlar değil. Bu sistemler belki ulaşım ve sivil ticari faaliyetler için kullanılabilir ancak askeri bir ortamda, havada ellerini kullanamayan ve son derece yüksek ses çıkaran birisinin olması pek gerçekçi durmuyor.Kaynakça https://newatlas.com/aircraft/gravity-head-tracking-firearm/ https://www.tiktok.com/@richardmbrowning/video/7304033009206824224 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.