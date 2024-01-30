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    Dünyanın ilk Jetpack yarışı için tarih belirlendi

    Jetpack kıyafetlerini üreten ve geliştiren firmaların sayısı artarken bunun spor ayağında da gelişmeler yaşanıyor. Şimdi ise dünyanın ilk Jetpack yarışı için tarih verildi
    Dünyanın ilk Jetpack yarışı için tarih belirlendi Tam Boyutta Gör
    Türkçeye sırt roketi olarak da çevirebileceğimiz Jetpack kıyafetleri için pazar giderek büyüyor. Bugüne kadar çeşitli sivil ve askeri uçuş denemeleri görmüş olsak da şimdi ise sırada spor faaliyetleri var gibi görünüyor. Zira  bu cihazların öncü üreticilerinden olan Gravity Industries dünyanın ilk Jetpack yarışının bir aydan kısa bir süre içinde yapılacağını duyurdu.

    Gravity'nin kurucusu Richard Browning'in Iron-Man tarzı jet giysileriyle ilgili ilk girişimleri bundan yıllar öncesine dayanıyor. Teknolojinin ilk gösterim dönemlerinde askeri alandaki potansiyeli için de çeşitli girişimler görmüştük. Ancak açıkçası spor faaliyetleri biraz gecikmiş durumda. Öte yandan çok fazla beklemek gerekmeyecek zira 28 Şubat tarihinde ilk yarış gerçekleştirilecek.

    İlk Jetpack yarışı 28 Şubat’ta

    Dünyanın ilk Jetpack yarışı için tarih belirlendi Tam Boyutta Gör
    Gravity'nin ürünü sırt ve kollara entegre edilmiş türbinlerden oluşuyor. Türbinlerin kollarınızda olması bunu uçmak için çok fiziksel bir makine haline getiriyor. Aynı zamanda 1.050 beygir gücünde, 27 kg ağırlığındaki aletlerden birini yaklaşık 483.000 dolara satın almak mümkün. Yıllarca süren sergi uçuşları, acil müdahale test uçuşları, askeri tatbikatlar ve hatta omuza monte, kafa takipli silah sistemleriyle yapılan canlı ateş tatbikatlarının ardından, Gravity şimdi yarışmaya hazırlanıyor.

    Dubai Hükümeti ile imzalanan bir anlaşma uyarınca dünyanın ilk Jetpack yarışı 28 Şubat'ta Dubai Boat Show'un bir parçası olarak Dubai Limanı ile Skydive Dubai arasındaki alanda gerçekleştirilecek. Burada 8 pilotun yarışmaya katılması planlanıyor. Ek olarak bu, oyunlardaki gibi bir pist yarışı olacak ancak yarışların ikili mi yoksa tüm pilotlar tarafından aynı anda mı gerçekleştirileceği belirsiz. Browning ise bir basın açıklamasında “Gravity Race serimiz Formula 1'den bile daha fazla heyecan ve drama vaat ediyordiyor.

    Kaynakça https://www.mediaoffice.ae/en/news/2024/January/25-01/Dubai-Sports-Council-announces-the-world-first-jet-suit-race https://newatlas.com/aircraft/jet-suit-race/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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