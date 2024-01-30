Dünyanın ilk Jetpack yarışı için tarih belirlendi

Gravity'nin kurucusu Richard Browning'in Iron-Man tarzı jet giysileriyle ilgili ilk girişimleri bundan yıllar öncesine dayanıyor. Teknolojinin ilk gösterim dönemlerinde askeri alandaki potansiyeli için de çeşitli girişimler görmüştük. Ancak açıkçası spor faaliyetleri biraz gecikmiş durumda. Öte yandan çok fazla beklemek gerekmeyecek zira 28 Şubat tarihinde ilk yarış gerçekleştirilecek.
İlk Jetpack yarışı 28 Şubat’ta
Dubai Hükümeti ile imzalanan bir anlaşma uyarınca dünyanın ilk Jetpack yarışı 28 Şubat'ta Dubai Boat Show'un bir parçası olarak Dubai Limanı ile Skydive Dubai arasındaki alanda gerçekleştirilecek. Burada 8 pilotun yarışmaya katılması planlanıyor. Ek olarak bu, oyunlardaki gibi bir pist yarışı olacak ancak yarışların ikili mi yoksa tüm pilotlar tarafından aynı anda mı gerçekleştirileceği belirsiz. Browning ise bir basın açıklamasında “Gravity Race serimiz Formula 1'den bile daha fazla heyecan ve drama vaat ediyor” diyor.Kaynakça https://www.mediaoffice.ae/en/news/2024/January/25-01/Dubai-Sports-Council-announces-the-world-first-jet-suit-race https://newatlas.com/aircraft/jet-suit-race/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.