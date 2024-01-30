Dünyanın ilk Jetpack yarışı için tarih belirlendi

Tam Boyutta Gör Türkçeye sırt roketi olarak da çevirebileceğimiz Jetpack kıyafetleri için pazar giderek büyüyor. Bugüne kadar çeşitli sivil ve askeri uçuş denemeleri görmüş olsak da şimdi ise sırada spor faaliyetleri var gibi görünüyor. Zira bu cihazların öncü üreticilerinden olan Gravity Industries dünyanın ilk Jetpack yarışının bir aydan kısa bir süre içinde yapılacağını duyurdu.

Gravity'nin kurucusu Richard Browning'in Iron-Man tarzı jet giysileriyle ilgili ilk girişimleri bundan yıllar öncesine dayanıyor. Teknolojinin ilk gösterim dönemlerinde askeri alandaki potansiyeli için de çeşitli girişimler görmüştük. Ancak açıkçası spor faaliyetleri biraz gecikmiş durumda. Öte yandan çok fazla beklemek gerekmeyecek zira 28 Şubat tarihinde ilk yarış gerçekleştirilecek.

İlk Jetpack yarışı 28 Şubat’ta

Tam Boyutta Gör Gravity'nin ürünü sırt ve kollara entegre edilmiş türbinlerden oluşuyor. Türbinlerin kollarınızda olması bunu uçmak için çok fiziksel bir makine haline getiriyor. Aynı zamanda 1.050 beygir gücünde, 27 kg ağırlığındaki aletlerden birini yaklaşık 483.000 dolara satın almak mümkün. Yıllarca süren sergi uçuşları, acil müdahale test uçuşları, askeri tatbikatlar ve hatta omuza monte, kafa takipli silah sistemleriyle yapılan canlı ateş tatbikatlarının ardından, Gravity şimdi yarışmaya hazırlanıyor.

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Dubai Hükümeti ile imzalanan bir anlaşma uyarınca dünyanın ilk Jetpack yarışı 28 Şubat'ta Dubai Boat Show'un bir parçası olarak Dubai Limanı ile Skydive Dubai arasındaki alanda gerçekleştirilecek. Burada 8 pilotun yarışmaya katılması planlanıyor. Ek olarak bu, oyunlardaki gibi bir pist yarışı olacak ancak yarışların ikili mi yoksa tüm pilotlar tarafından aynı anda mı gerçekleştirileceği belirsiz. Browning ise bir basın açıklamasında “Gravity Race serimiz Formula 1'den bile daha fazla heyecan ve drama vaat ediyor” diyor.

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Dünyanın ilk Jetpack yarışı için tarih belirlendi