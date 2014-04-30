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Güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password, iOS tarafında güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password, iOS tarafında güncellendi
Güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password, iOS tarafında 4.5.1 sürümüne güncellendi
AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamalarına imkan sağlıyor. 256-bit AES şifreleme standardını kullanan uygulamanın ayrıca iCloud ve Dropbox ile eş zamanlama, istediğiniz zorlukta şifre türetme ve dahili internet tarayıcısı sayesinde kimliklerinizi otomatik hatırlama gibi birçok faydalı özelliği bulunuyor ve dahili arama motoruyla kolay ve hızlı bir kullanım sunabiliyor. iOS 7 işletim sistemli iPad, iPhone ve iPod Touch üzerinde çalışan 1Password, yayınlanan son güncellemesiyle ise artık Dropbox senkronizasyonunu arkaplanda yapabiliyor ve ağ etkinliği göstergesiyle arkaplanda yapılan senkronizasyonu gösterebiliyor. Uygulama için ayrıca çeviri ve performans geliştirmeleri de yapılmış durumda.
18,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id568903335?mt=8 Yorum Yaz
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