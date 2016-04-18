Güneydoğu'ya 12 Milyon Dolar'lık güneş enerjisi yatırımı

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Ülkemiz son yıllarda yüksek büyüme ve kalkınma hızı ile elektrik enerjisine daha fazla ihtiyaç duyuyor. Enerji kaynakları açısından dışa bağımlı olan ülkemiz için yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları oldukça önemli. Dışa bağımlı olarak ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan karşılanıyor. Bu durum hem çevreye zarar veriyor hem de cari açığa neden oluyor. Bu nedenle hem çevreye hem de ekonomiye verilen zararın en aza indirilmesi hedefleyen ASTOR Transformatör güneş enerjisi bakımından Türkiye’nin en verimli bölgelerinden olan Şanlıurfa’ya rekor bir yatırım yaparak Güneş Enerji Santrali GES URFA’yı kurdu.

Türkiye’nin hızla gelişimi ile birlikte enerji tüketimi artışı dünya ortalamasının üzerinde. Enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın fosil yakıtlar tarafından dışa bağımlı şekilde karşılanıyor olması çevresel ve ekonomik zararlara neden oluyor. Bu zararları ortadan kaldırmaya katkı sağlamak için Astor tamamen öz kaynaklarla Şanlıurfa’ya devreye alınan bölgenin en büyük GES’ini kurdu.

24 Milyon kWh Enerji 12 Milyon KG Karbondioksitten Kurtaracak

Bu projenin Türkiye’nin hem doğasını hem de ekonomisini korumak için çok önemli olduğunu vurgulayan ASTOR AŞ Genel Müdürü Enver Geçgel: “Güneş bakımından zenginliği üst seviyelerde Şanlıurfa’ya ASTOR olarak, 10,23 MWp kurulu güce sahip bölgenin en büyük Güneş Enerji Santrali ‘GES URFA’yı kurduk. GES URFA’dan yıllık yaklaşık 24 milyon kWh enerji üretilmesini bekliyoruz. Bu üretim miktarı yılda tahmini 12 milyon kg karbondioksitin doğaya salınımının engellenmesi demek” dedi.

Tamamı öz kaynaklarla karşılanan Güneş Enerji Santrali yatırımı ile ilgili yaptığı açıklamada Enver Geçgel ayrıca şunlara değindi: “Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları son yıllarda önem kazanıyor. Astor olarak biz de bu konuda ülkemiz ekonomisine destek olmayı ve bölgeye önemli bir yatırımı kazandırmayı amaçladık. Yatırım kararı aldıktan sonra öz kaynaklarımızla 4 ay gibi kısa bir sürede Güneş Enerji Santralini devreye aldık. Ayrıca, projemizde kendi üretimimiz olan Ultra Düşük Kayıplı özel tasarım transformatörlerimizi kullandık. Santralimiz bugün enerjiyi çevreyi kirletmeden üretiyor ve ülkemizin hizmetine sunuyor. GES URFA projemizle elektrik üretimine biz de dahil olmuş olduk.”

Ultra Düşük Kayıplı Transformatörler

Astor Transformatör Ar-Ge Direktörü Dr. Fatih IŞIK konuyla ilgili; “Astor Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda firmamızın konusunda yetkin personelleri ile yapılan Ar-Ge projeleri sonucu Güneş Enerji Santralleri için özel olarak geliştirilen Ultra Düşük Kayıplı transformatörleri GES URFA projemizde kullandık. Bu transformatörlerle amacımız GES’lerde gece elektrik üretimi yapılamadığı için yaşanan boşta kayıpları olabildiğince azaltmak. Ayrıca, projemizde kullanılan 39.330 adet güneş paneli ile adeta güneşi süzerek elde ettiğimiz elektrik enerjisinin transformatörde gereksiz kayıplarla ısıya dönüşmesini de istemiyoruz. En önemli hedefimiz Ar-Ge çalışmaları sonucu yenilikçi, verimi yüksek ürünleri ülkemiz sanayisine sunarak faydalı olmak.” dedi.

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