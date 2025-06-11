FeatherEdge kanat uçları, rüzgar türbinlerinde gürültü sorununu ortadan kaldırabilir

FeatherEdge Kanat Uçları, Standart Tasarımlara Göre Çok Daha Sessiz
Söz konusu testler, Almanya’nın Haemelhausen kenti yakınlarında kurulu bir Enercon E-160 E3 türbini üzerinde gerçekleştirildi. Türbinin testere dişi şeklindeki standart kanat uçları Şubat ayında sökülerek yerine Biome Renewables’ın geliştirdiği FeatherEdge uçlar takıldı. Mart ve Nisan aylarında, bağımsız danışmanlık firması T&H Ingenieure tarafından IEC standartlarına uygun olarak yapılan ölçümlerde, türbinin ses seviyesinde 2,1 dB(A) oranında azalma kaydedildi.
Üstelik bu azalma sadece tek modla sınırlı değil. Türbinin standart çalışma modunun yanı sıra altı farklı “düşük gürültülü” çalışma modu da ayrı ayrı test edildi ve her birinde benzer seviyelerde ses azalması tespit edildi.
Özellikle türbinlere yakın konut bölgelerinde yapılan ölçümlerde, (insan kulağı tarafından daha zor algılanan ama uzun mesafelerde daha etkili yayılabilen) düşük frekanslı seslerde 3 dB(A)’ya kadar azalma tespit edildi. Bu tip düşük frekanslı gürültüler, özellikle gece saatlerinde daha rahatsız edici olabiliyor. Dolayısıyla bu azalma, çevresel konfor açısından oldukça önemli bir iyileşme olarak değerlendiriliyor.
FeatherEdge, Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Verim Modunda Çalışmasına Olanak Sağlıyor
Biome Renewables’a göre bu yenilikçi kanat uçları, rüzgar türbinlerinin daha yüksek verim sağlayan modlarda çalışmasına olanak tanırken, yasal gürültü limitlerinin aşılmasını da engelliyor. Bu durum, geçmişte gürültü kısıtlamaları nedeniyle tam kapasiteyle çalışamayan türbinlerin yeniden değerlendirilmesini mümkün kılıyor. Şirket, türbin sahiplerine tüm rüzgar çiftliklerini bu sistemle yenileme fırsatı da sunuyor.
Biome Renewables CEO’su Ryan Church, bugüne kadar Fransa’da bir 3MW türbin, Kanada’da bir Senvion MM92 ve son olarak Almanya’daki Enercon türbininde yapılan üç ayrı saha testinin de başarıyla sonuçlandığını belirtiyor. Şirket, bu başarıların ardından teknoloji için OEM üreticileriyle iş birliği görüşmelerine başladıklarını ve FeatherEdge’in fabrika çıkışı bir seçenek olarak sunulması yönünde çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.
Aynı şekilde Schierloh Engineering CEO’su Soehnke Schierloh da hâlihazırda gürültü kısıtlamaları nedeniyle üretimi sınırlanan başka türbinlerde de FeatherEdge uygulamasını devreye almak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.