FeatherEdge kanat uçları, rüzgar türbinlerinde gürültü sorununu ortadan kaldırabilir

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Tam Boyutta Gör Rüzgar türbinlerinin önemli handikaplarından biri olan gürültü sorununu ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalar, dikkat çekici sonuçlar vermeye başladı. Almanya merkezli Schierloh Engineering tarafından yürütülen yeni bir saha testi, rüzgar türbinlerinde ses azaltımı konusunda kayda değer bir gelişmeye işaret ediyor. Kanada merkezli Biome Renewables tarafından geliştirilen FeatherEdge adlı kanat ucu eklentisi, ilk saha denemelerinde gürültünün önemli ölçüde azalmasını sağlarken, enerji üretimini de artırdı. Şirket yetkilileri, bu teknolojinin özellikle ses sınırlamalarının sıkı olduğu bölgeler için önemli bir çözüm olabileceğini söylüyor.

FeatherEdge Kanat Uçları, Standart Tasarımlara Göre Çok Daha Sessiz

Söz konusu testler, Almanya’nın Haemelhausen kenti yakınlarında kurulu bir Enercon E-160 E3 türbini üzerinde gerçekleştirildi. Türbinin testere dişi şeklindeki standart kanat uçları Şubat ayında sökülerek yerine Biome Renewables’ın geliştirdiği FeatherEdge uçlar takıldı. Mart ve Nisan aylarında, bağımsız danışmanlık firması T&H Ingenieure tarafından IEC standartlarına uygun olarak yapılan ölçümlerde, türbinin ses seviyesinde 2,1 dB(A) oranında azalma kaydedildi.

Üstelik bu azalma sadece tek modla sınırlı değil. Türbinin standart çalışma modunun yanı sıra altı farklı “düşük gürültülü” çalışma modu da ayrı ayrı test edildi ve her birinde benzer seviyelerde ses azalması tespit edildi.

Özellikle türbinlere yakın konut bölgelerinde yapılan ölçümlerde, (insan kulağı tarafından daha zor algılanan ama uzun mesafelerde daha etkili yayılabilen) düşük frekanslı seslerde 3 dB(A)’ya kadar azalma tespit edildi. Bu tip düşük frekanslı gürültüler, özellikle gece saatlerinde daha rahatsız edici olabiliyor. Dolayısıyla bu azalma, çevresel konfor açısından oldukça önemli bir iyileşme olarak değerlendiriliyor.

FeatherEdge, Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Verim Modunda Çalışmasına Olanak Sağlıyor

Tam Boyutta Gör FeatherEdge tasarımı, geleneksel testere dişi formlarından daha uzun ve esnek yapısıyla ayrışıyor. Yılan dili şeklindeki bu yapının, hem aerodinamik verimliliği artırdığı hem de gürültü seviyelerini belirgin biçimde düşürdüğü ifade ediliyor.

Biome Renewables’a göre bu yenilikçi kanat uçları, rüzgar türbinlerinin daha yüksek verim sağlayan modlarda çalışmasına olanak tanırken, yasal gürültü limitlerinin aşılmasını da engelliyor. Bu durum, geçmişte gürültü kısıtlamaları nedeniyle tam kapasiteyle çalışamayan türbinlerin yeniden değerlendirilmesini mümkün kılıyor. Şirket, türbin sahiplerine tüm rüzgar çiftliklerini bu sistemle yenileme fırsatı da sunuyor.

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Biome Renewables CEO’su Ryan Church, bugüne kadar Fransa’da bir 3MW türbin, Kanada’da bir Senvion MM92 ve son olarak Almanya’daki Enercon türbininde yapılan üç ayrı saha testinin de başarıyla sonuçlandığını belirtiyor. Şirket, bu başarıların ardından teknoloji için OEM üreticileriyle iş birliği görüşmelerine başladıklarını ve FeatherEdge’in fabrika çıkışı bir seçenek olarak sunulması yönünde çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

Aynı şekilde Schierloh Engineering CEO’su Soehnke Schierloh da hâlihazırda gürültü kısıtlamaları nedeniyle üretimi sınırlanan başka türbinlerde de FeatherEdge uygulamasını devreye almak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

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