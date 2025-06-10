Çinli devden Türkiye’ye 5GW’lık güneş hücresi yatırımı

Hong Kong merkezli iştiraki JTPV aracılığıyla Türkiye’ye gelen Drinda, teknolojisini ve üretim süreçlerini sağlarken; Schmid Pekintaş ise tesisin inşaatı ve personel yönetiminden sorumlu olacak.
Türkiye, hücre üretiminde liderlik hedefinde
Drinda’nın açıklamasına göre, Türkiye şu anda 15 GW’lık güneş paneli (modül) üretim kapasitesiyle Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Ancak güneş hücresi üretiminde kapasite 2 GW’ın altında kalarak yapısal bir darboğaz yaratıyor. Yeni tesis, bu dengesizliği gidermeyi ve Türkiye’yi hücre üretiminde de bölgesel bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.
Drinda ve Schmid Pekintaş’ın yeni yatırımı, Türkiye’nin 2035 hedefleri ile de örtüşüyor. Bu yol haritasına göre, ülkenin güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesinin 120 GW’a çıkarılması hedefleniyor. Dolayısıyla yıllık 7 ila 8 GW arasında yeni güneş enerjisi kapasitesi eklenmesi öngörülüyor.
Drinda, yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Şirket, 2025 sonunda faaliyete geçmesi planlanan 5 GW kapasiteli bir üretim tesisini Umman’da da kuruyor. Kuzey Amerika pazarından şimdiden 1 ila 2 GW’lık sipariş alan şirket, küresel genişlemeyi hem teslimat gücünü artırmak hem de ABD ve AB'deki korumacı politikalara karşı kendini güvenceye almak adına stratejik bir adım olarak görüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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