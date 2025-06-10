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    Çinli devden Türkiye’ye 5GW’lık güneş hücresi yatırımı

    Çin’in önde gelen güneş hücresi üreticilerinden olan Hainan Drinda New Energy Technology, yan kuruluşu JLTP üzerinden Türkiye’ye Schmid Pekintaş ortaklığında 5GW’lık güneş hücresi yatırımı yaptı.

    Çinli devden Türkiye’ye 5GW’lık güneş hücresi yatırımı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli güneş hücresi üreticisi Drinda (Hainan Drinda New Energy Technology) ve Türkiye'nin önde gelen fotovoltaik firmalarından Schmid Pekintaş Enerji, Türkiye'de 5 GW kapasiteli n-tipi güneş hücresi üretim tesisi kurmak üzere stratejik bir iş birliğine gitti. Projenin ilk aşaması 2 GW üretim kapasitesiyle başlayacak. Ortaklığın finansal detayları ise henüz açıklanmadı.

    Hong Kong merkezli iştiraki JTPV aracılığıyla Türkiye’ye gelen Drinda, teknolojisini ve üretim süreçlerini sağlarken; Schmid Pekintaş ise tesisin inşaatı ve personel yönetiminden sorumlu olacak.

    Türkiye, hücre üretiminde liderlik hedefinde

    Drinda’nın açıklamasına göre, Türkiye şu anda 15 GW’lık güneş paneli (modül) üretim kapasitesiyle Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Ancak güneş hücresi üretiminde kapasite 2 GW’ın altında kalarak yapısal bir darboğaz yaratıyor. Yeni tesis, bu dengesizliği gidermeyi ve Türkiye’yi hücre üretiminde de bölgesel bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.

    Çinli devden Türkiye’ye 5GW’lık güneş hücresi yatırımı Tam Boyutta Gör
    Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında sıfır gümrüklü ihracat avantajına sahip. Ayrıca yıllık 1.500 kWh/m²’yi aşan güneşlenme süresiyle yenilenebilir enerji yatırımları açısından cazip bir coğrafya sunuyor. Türkiye’ye kurulacak yeni üretim tesisi sadece iç piyasayı değil, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarını da besleyecek.

    Drinda ve Schmid Pekintaş’ın yeni yatırımı, Türkiye’nin 2035 hedefleri ile de örtüşüyor. Bu yol haritasına göre, ülkenin güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesinin 120 GW’a çıkarılması hedefleniyor. Dolayısıyla yıllık 7 ila 8 GW arasında yeni güneş enerjisi kapasitesi eklenmesi öngörülüyor.

    Drinda, yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Şirket, 2025 sonunda faaliyete geçmesi planlanan 5 GW kapasiteli bir üretim tesisini Umman’da da kuruyor. Kuzey Amerika pazarından şimdiden 1 ila 2 GW’lık sipariş alan şirket, küresel genişlemeyi hem teslimat gücünü artırmak hem de ABD ve AB'deki korumacı politikalara karşı kendini güvenceye almak adına stratejik bir adım olarak görüyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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