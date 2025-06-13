TürkTraktör enerjisini güneşten elde ediyor!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli traktör firması TürkTraktör enerjisini güneşten elde etmeye başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre TürkTraktör’ün Ankara’daki fabrikasında tükettiği elektrik ihtiyacının tamamını güneşten elde edecek.

TürkTraktör, elektirk ihtiyacını yenilebilir enerjiden karşılamak için Sivas’ta 13 megavat gücünde güneş enerjisi santrali projesini hayata geçirdi. Kurulumunu Entek Elektrik’in üstlendiği, 7,8 milyon Euro yatırımla kurulan santral yıllık 22.537 MWh üretim kapasitesine sahip.

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TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Ankara Fabrikamızın enerji ihtiyacına yönelik ilk adımı geçtiğimiz yıl çatı GES sistemiyle birlikte atmıştık. Sivas’ta 7,8 milyon Euro’luk yatırımla devreye aldığımız santral yaklaşık 19 hektarlık alanda yer alıyor. 13 MWe güce sahip olan Sivas GES’te yıllık 22.537 MWh üretim yapmayı hedefliyoruz. Sivas GES tesislerimiz ve fabrikamızın çatısında yer alan paneller sayesinde Ankara Fabrikamızın elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından üretir duruma geliyoruz” dedi.

TürkTraktör 2024 yılında 43 bin 611 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 60’ını, ihracatının ise yüzde 73’ünü tek başına karşıladı. TürkTraktör, 2025 yılının ilk 3 ayında yurt içi pazara 5 bin 260 adet traktör satışı yaparken, ihracatta da 2 bin 446 adede ulaştı.

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