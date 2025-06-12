Dünyanın en büyük kum bataryası devreye girdi

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Tam Boyutta Gör Finlandiya merkezli girişim Polar Night Energy, dünyanın en büyük kum bataryasını ülkenin güneyindeki Pornainen kasabasında devreye aldı. 1 megawatt (MW) termal güç üretme kapasitesine ve 100 megawatt-saat (MWh) ısı depolama hacmine sahip sistem, yenilikçi teknolojisiyle hem sürdürülebilir enerji kullanımında hem de karbon emisyonlarının azaltılmasında öne çıkıyor.

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Polar Night Energy’nin ilk ticari kum bataryası, 2022 devreye alınmıştı. Pornainen'deki yeni sistem ise bu ilk versiyonun tam 10 katı büyüklüğünde. Yaklaşık 13 metre yüksekliğe ve 15 metre çapa sahip olan devasa yapı, 2.000 tonluk ezilmiş sabuntaşıyla ısıyı depoluyor. Bu arada sabuntaşı da Finli şömine üreticisi Tulikivi’nin üretim atıklarından karşılandı. Yeni sistem, bölgesel ısıtma şirketinin ısıtma ağına entegre olurken aynı zamanda ağın ana üretim tesisi olacak.

Tam Boyutta Gör Yaz aylarında 5 bin nüfuslu Pornainen belediyesinin yaklaşık bir aylık, kış aylarında ise bir haftalık ısı ihtiyacını tek başına karşılayabilen bu sistem, aynı zamanda yerel enerji üretiminde köklü değişikliklerin de önünü açıyor. Loviisan Lämpö adlı bölgesel ısıtma şirketi tarafından devreye alınan sistem, yılda yaklaşık 160 ton karbon emisyonunun önüne geçecek. Böylece bölgesel ısıtma ağında iklim dostu dönüşüm yüzde 70’e varan bir emisyon azalımıyla gerçekleşmiş olacak.

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Kum bataryasının devreye alınmasıyla birlikte Pornainen’deki ısıtma sisteminde fosil yakıt olan petrol tamamen devreden çıkarılacak. Aynı zamanda yakıt olarak kullanılan odun tüketimi de yüzde 60 oranında azaltılacak.

Polar Night Energy Operasyon Direktörü Liisa Naskali, bu projeyle birlikte kum bataryası teknolojisinin daha büyük kapasitelere ve farklı sanayi sektörlerine taşınması için sağlam bir temel oluşturduklarını belirtti. Şirket, hem Finlandiya’daki hem de uluslararası arenadaki iş ortaklarıyla yeni projeler için aktif görüşmeler yürüttüğünü de duyurdu.

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Dünyanın en büyük kum bataryası devreye girdi

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