Dünyanın en büyük kum bataryası devreye girdi

Okuldan kütüphaneye, tüm ilçeye temiz ısı enerjisi
Polar Night Energy’nin ilk ticari kum bataryası, 2022 devreye alınmıştı. Pornainen'deki yeni sistem ise bu ilk versiyonun tam 10 katı büyüklüğünde. Yaklaşık 13 metre yüksekliğe ve 15 metre çapa sahip olan devasa yapı, 2.000 tonluk ezilmiş sabuntaşıyla ısıyı depoluyor. Bu arada sabuntaşı da Finli şömine üreticisi Tulikivi’nin üretim atıklarından karşılandı. Yeni sistem, bölgesel ısıtma şirketinin ısıtma ağına entegre olurken aynı zamanda ağın ana üretim tesisi olacak.
Kum bataryasının devreye alınmasıyla birlikte Pornainen’deki ısıtma sisteminde fosil yakıt olan petrol tamamen devreden çıkarılacak. Aynı zamanda yakıt olarak kullanılan odun tüketimi de yüzde 60 oranında azaltılacak.
Polar Night Energy Operasyon Direktörü Liisa Naskali, bu projeyle birlikte kum bataryası teknolojisinin daha büyük kapasitelere ve farklı sanayi sektörlerine taşınması için sağlam bir temel oluşturduklarını belirtti. Şirket, hem Finlandiya’daki hem de uluslararası arenadaki iş ortaklarıyla yeni projeler için aktif görüşmeler yürüttüğünü de duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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