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    Dubai, dünyanın en büyük güneş parkını büyütmeye devam ediyor: Hedef 7.26 GW

    Dubai, dünyanın en büyük güneş parkı olan Mohammed bin Rashid Al Maktoum Güneş Parkı'nı büyütmeye devam ediyor. Hedef 2030’a kadar 7.26 GW kapasiteye ulaşmak.            

    Dubai güneş enerjisi parkı Tam Boyutta Gör
    Küresel enerji dönüşümünün en dikkat çekici örneklerinden biri olan Dubai’nin Mohammed bin Rashid Al Maktoum Güneş Enerjisi Parkı, büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Dubai Elektrik ve Su Kurumu (DEWA) tarafından geliştirilen ve dünyanın tek sahada kurulu en büyük güneş enerjisi santrali olarak öne çıkan proje, 3.86 gigawatt’lık (GW) kurulu kapasiteye ulaştı. Bu kapasitenin 800 megawatt’lık (MW) bölümü bu yıl içerisinde devreye alındı.

    Projenin bugünkü kapasitesi, DEWA’nın toplam üretim gücünün %21,5’ine denk geliyor. 2030 hedefi ise 7.26 GW. Bu da 2030'a gelindiğinde Dubai'nin enerji ihtiyacının neredeyse üçte birinin yalnızca bu tesisten sağlanacağı anlamına geliyor.

    Dubai'nin Güneş Enerjisi Parkı, Hibrit Bir Sistem Kullanıyor

    İlk fazı 2013 yılında devreye giren parkta, hem fotovoltaik (PV) hem de yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) teknolojileri bir arada kullanılıyor. PV paneller güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirken, CSP sistemleri, geniş alanlara yerleştirilmiş aynalar aracılığıyla güneş ışınlarını bir noktaya odaklayarak yüksek sıcaklıklarda ısı üretimi sağlıyor. Bu ısı, genellikle erimiş tuz gibi yüksek ısı tutma kapasitesine sahip sıvılar aracılığıyla depolanıyor ve daha sonra buhar türbinleriyle elektrik üretimi için kullanılıyor. Bu sayede CSP üniteleri, güneşin olmadığı akşam ve gece saatlerinde de elektrik üretmeye devam edebiliyor. Bu hibrit yapı, parkın gün boyu istikrarlı enerji üretmesini sağlıyor. Bu özellik, Dubai gibi güneş enerjisi potansiyeli yüksek ancak gece tüketimi de yoğun olan bölgelerde kesintisiz enerji sağlanmasını mümkün hâle getiriyor.

    Mohammed bin Rashid Al Maktoum Güneş Enerjisi Parkı, Dubai'nin fosil yakıtlardan giderek uzaklaşmasına büyük katkı sağlayacak. Bugün ağırlıklı olarak doğal gazla çalışan üretim altyapısı da kademeli olarak düşük karbonlu ve yenilenebilir kaynaklara yönelecek. Bu proje, sadece üretim miktarıyla değil, sisteme entegre edilecek batarya depolama çözümleriyle de enerji arz güvenliğini artıracak.

    Mohammed bin Rashid Al Maktoum Güneş Enerjisi Parkı, Yedinci Faz ile Birlikte Sınıf Atlayacak

    Şu anda inşaatı süren altıncı faz tamamlandığında projeye 1.8 GW ek kapasite daha eklenmiş olacak. Ancak asıl dikkat çeken kısım, DEWA’nın kısa süre önce ihalesine çıktığı yedinci faz. Bağımsız enerji üreticisi (IPP) modeliyle gerçekleştirilecek bu fazın 1.6 GW ile 2 GW arasında PV kapasitesine sahip olması bekleniyor. Dahası, bu tesis 1 GW’lık enerji depolama altyapısı ile desteklenecek ve böylece toplamda 6 saatlik elektrik saklama kapasitesi sunacak. Bu teknik kapasite sayesinde proje, küresel ölçekte önde gelen güneş + depolama altyapılarından biri olacak.

    DEWA’nın bu projesi, Orta Doğu gibi güneş ışınımı yoğun bir coğrafyada güneş enerjisi potansiyelinin nasıl etkin ve ölçeklenebilir şekilde kullanılabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor. Elbette bu ölçekte bir projeyi hayata geçirmek ciddi bir yatırım gerektiriyor. Nitekim Dubai de bu proje için 13.6 milyar dolar gibi ciddi bir bütçe ayırdı.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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