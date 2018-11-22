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Güve virüsleri, manyetik parçacıklar ve gen düzenleme, tedavide nasıl etkili olur?

Çeşitli virüsler, manyetik nanoparçacıklar ve gen düzenleme işlemleri bir hastalığın tedavisinde nasıl kullanılabilir? Rice Üniversitesi araştırmacıları, bu soruya odaklandı...
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Tedaviden en iyi verimi alabilmek için, virüslerin tam olarak ihtiyaç duyulan yere bırakılmaları gerekiyor. Ayrıca vücudun her yerinde serbestçe dolaşmamaları ve başka sorunlara yol açmamaları lazım. Rice Üniversitesi araştırmacıları, tedavinin sadece olması gerektiği yerde etkili olması için, içinde zararsız bir virüs, manyetik nanoparçacıklar ve gen düzenleyici CRISPR-Cas9 kullanılan yeni bir yöntem geliştirdiler.
AIDS'ten diyabete kadar pek çok sorunla mücadelede güçlü bir araç olarak ortaya çıkan CRISPR-Cas9, bilim insanlarına, sorunlu genleri ortadan kaldırmak ve yerlerine işlevsel olanlarını koymak için DNA üzerinde kesme ve yapıştırma işlemlerini yapma olanağı sağlıyor. Buna rağmen, vücudun farklı bölgelerinde istenmeyen mutasyonların ortaya çıkabileceğine dair kuşkular var.
Rice Üniversitesi araştırmacılarının ortaya koyduğu yöntemlerin detaylarına gelelim. Öncelikle CRISPR-Cas9 aygıtı, vücutta güvenli bir şekilde taşınması için, etkisiz bir virüse yükleniyor. CRISPR ile deney yapan çoğu bilim insanı adeno-ilişkili virüs kullanırken; yeni çalışmayı ortaya koyan araştırmacılar, bazı güve türlerini enfekte eden bir virüse dayanan bakulovirüs vektörünü kullanıyor. Ekibin bunu kullanma sebebiyse, yöntemin 38 binin üzerinde DNA baz çiftini taşıyabilmesidir. Bu, diğer yöntemlerden sekiz kat daha etkilidir.
Araştırma, Nature Biomedical dergisinde yayınlandı.
 

https://newatlas.com/crispr-cas9-magnetic-nanoparticles/57200/ Yorum Yaz
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Gr8Kebabini 6 ay
Allah'ın yarattığını değiştirip, şirk koşan kafi.... şaka la şaka.
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Morichannnn 6 ay
Adamlar geliştiriyor. Ya biz?
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Omisis046 6 ay
Evet.
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